الرياض، المملكة العربية السعودية - في خطوة استراتيجية لمواصلة نجاحها في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة سناب عن تعيين عبد الله الحمادي مديراً عاماً في المملكة العربية السعودية. كان الحمادي يشغل سابقاً منصب مدير الأعمال الإقليمي في سناب، وسينتقل إلى دوره الجديد لدعم نمو سناب في المملكة، حيث تتطلع الشركة إلى افتتاح مكتب جديد واستوديو للمبدعين هذا العام في منطقة الدرعية بحي جاكس الثقافي في الرياض، وهو المقر الذي سيباشر منه الحمادي عمله.

انضم الحمادي إلى الشركة في عام 2019 ولعب دوراً أساسياً في نمو الأعمال. بتوليه القيادة في أحد أكثر أسواق سناب نشاط وحيوية، سيركز الحمادي على تعزيز ونمو منظومة الشراكات في المملكة العربية السعودية، بدءاً من القطاع العام وصولاً إلى شركات القطاع الخاص المختلفة. سيركز الحمادي أيضاً على نمو الفريق والاستفادة من المواهب المحلية في المملكة.

وفي تعليقه على دوره الجديد، قال الحمادي: "في ظل التحول الذي تشهده الشركة اتساقا مع التحول الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، يشرفني أن أتولى هذا المنصب في شركة أقدرها بشكل كبير. فمن المتوقع أن تكون الأعوام القادمة بالنسبة لشركة سناب في السعودية مليئة بالإنجازات، حيث اننا نعتزم فتح مكتبنا الجديد رسميا واستوديو لصناع المحتوى هذا العام. إلى جانب ذلك، آمل أن أواصل بناء مجتمع سناب في السعودية ودول الخليج العربي وتعزيز منظومة صناع المحتوى فيها، و تعزيز ريادتنا وابتكاراتنا في تقنية الواقع المعزز، وطبعا إظهار العائد على الاستثمار الذي نوفره لشركائنا. أنا ممتن للغاية لهذه الفرصة وأتطلع إلى مواصلة نجاح سناب في المملكة"

كما علق حسين فريجه، المدير العام لشركة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " لقد أخذ الحمادي الشركة من نجاح إلى نجاح، ومع كون المملكة أحد أكبر أسواقنا في المنطقة، ستكون عزيمته ومهاراته ضروريين لتنفيذ خططنا الاستراتيجية دعمًا لرؤية 2030، عبدالله الحمادي هو الرجل المناسب في المكان المناسب لقيادة سناب ودعم شركائنا في المملكة العربية السعودية "

يتمتع الحمادي بخلفية متميزة في الأعمال قبل انضمامه إلى سناب، حيث كان مديراً للارتباط الأول في شركة ماكينزي وشركاه، وعضوًا في الفريق المؤسس في كريم، وقائد تسويق الشركات الصغيرة لجوجل في السعودية. كما شغل الحمادي مناصب في عدة مجالس إدارة، بما في ذلك مجلس إدارة شركة BEYON. و هو أيضا حاصل على درجة البكالوريوس بامتياز من جامعة جورجتاون في المالية والأعمال الدولية، وتعد خبراته الواسعة وسجل نجاحه المثبت في سناب أساسات واعدة لقيادة الطريق في السعودية.

يمتلك سناب شات قاعدة جماهيرية فريدة ومتفاعلة بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع أكثر من 22 مليون مستخدم شهريًا في السعودية يفتحون التطبيق بمتوسط من 50 مرة في اليوم. يُنظر إلى سناب شات كامتداد رقمي للنسيج الاجتماعي في المملكة، ويقوم سناب باستثمارات كبيرة داخل المملكة لخدمة المجتمع الكبير من مستخدمي سناب شات والمبدعين والمعلنين، مما يوفر قيمة مضافة للجميع على المنصة.

نبذة عن شركة سناب:

تؤمن Snap بأهمية الكاميرا في تحسين نمط حياة الناس وأسلوبهم في التواصل. وتسهم الشركة في تعزيز التطور الإنساني عبر تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم والتمتع بأروع اللحظات والتعرف على العالم من حولهم، وقضاء أمتع الأوقات مع أحبائهم. وترتكز أعمال الشركة على ثلاثة منتجات رئيسية وهي: Snapchat، تطبيق المراسلة المرئية الذي يهدف إلى تعزيز الروابط ما بين الأصدقاء والعائلة والعالم؛ وLens Studio، منصة الواقع المعزز التي تدعم محتوى الواقع المعزز عبر Snapchat والخدمات الأخرى؛ وSpectacles، نظارات الواقع المعزز. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: snap.com.

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