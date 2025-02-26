توفر هذه الشراكة، من تأمين الأصول الرقمية وصولاً إلى إدارة المخاطر والحلول التأمينية المتقدمة للذكاء الاصطناعي، حلولاً مصممة خصيصاً لضمان حصول الشركات على الحماية اللازمة لتعزيز نموها واستدامتها .

ستدعم الشراكة مبدئياً الشركات المتواجدة في الإمارات والبحرين، مع خطط للتوسّع في عُمان، والسعودية، وأسواق رئيسية أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ليـفا، الشركة الرائدة في قطاع التأمين متعدد الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "ريلم" للتأمين، الشركة الوحيدة المتخصصة في توفير حلول تأمينية موجهة للقطاعات المبتكرة، بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاعات الناشئة، مثل الأصول الرقمية، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم تغطية تأمينية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة والمعقدة للشركات التكنولوجية.

تم توقيع الشراكة رسمياً في كامبس دبي للذكاء الاصطناعي داخل مركز دبي المالي العالمي، بحضور كل من مارتن رويغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليفا، وجوزيف زيولكوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي الدولي لمجموعة ريلم للتأمين. وجاء ذلك ضمن سلسلة فعاليات DFS Dialogues وهي نقاشات وحوارات حصرية تُعقد في تجمعات يقتصر فيها الحضور على المدعوين فقط، وذلك تمهيدًا لـ"قمة دبي للتكنولوجيا المالية".

ولطالما تواجه الشركات الناشئة وحتى المؤسسات المرموقة في القطاعات الناشئة تحديات عديدة ضمن مساعيها للحصول على حلول تأمين مناسبة، وذلك بسبب أوجه التعقيد المتزايدة لهذه الصناعات وسرعة تطورها، مما قد يشكل عائقاً أمام مسيرة الابتكار وجذب الاستثمارات. وستوفر هذه الشراكة، التي تجمع بين معرفة مجموعة ليفا بالسوق والخبرات المتخصصة التي تتمتع بها شركة ريلم للتأمين، حزمة من الحلول التأمينية المتكاملة والتي تتيح للشركات تجاوز التحديات المعقدة واقتناص فرص النمو الجديدة.

وستنطلق هذه الشراكة بتقديم دعمها للشركات المتواجدة بدولة الإمارات والبحرين، مع خطط طموحة لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل كلاً من سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، وأسواق رئيسية أخرى في المنطقة، بما يخدم الجهود والمساعي المبذولة لترسيخ مكانة المنطقة مركزاً رائداً في مجالات التحوّل الرقمي، ودفع عجلة الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكتشين.

وفي هذه المناسبة، قال مارتن رويغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليفا: "تعدّ القطاعات الناشئة مثل الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي ركيزةً أساسيةً للمرحلة المقبلة من مسيرة النمو في المنطقة. ونحن نؤمن بأن تحقيق الإمكانات الكاملة في مثل هذه القطاعات يستدعي توفير بيئة داعمة تعلو فيها قيم الإبداع، والتعاون، والابتكار. ولدى مجموعة ليفا قناعة راسخة بأن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي لهذا التحول، ومن خلال اعتمادنا على الرؤى والتحليلات المدعومة بالبيانات والحلول الرقمية، نحرص على تحسين تجارب العملاء، كما نعزز قدرتنا على التنبؤ باحتياجات السوق والاستجابة لها بكفاءة عالية. وتتمثّل أحد المحاور الرئيسية ضمن نهجنا الرئيسي في دعم رواد الأعمال والمستثمرين ومنحهم الثقة، مما يمكنهم من مواجهة التحديات واستكشاف آفاق جديدة. هذه الرؤية تشكّل جوهر شراكتنا مع ريلم".

من جانبه، قال جوزيف زيولكوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي الدولي لمجموعة ريلم للتأمين: "تكمن أولويتنا في دعم العملاء والوسطاء عبر توفير حلول تأمينية متخصصة تلائم احتياجات الأعمال المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وانطلاقاً من هذا التعاون المثمرة، نطمح إلى تمكين الوسطاء من تقديم حلول تأمين موثوقة، تتيح لعملائهم الازدهار في قطاعات معقدة وسريعة التطور".

تمارس شركة ريلم للتأمين أعمالها في المنطقة عبر فرعها بإمارة دبي، حيث تحمل ترخيص الفئة الرابعة الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية. وبفضل مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي بجانب امتثالها للوائح وقوانين سلطة النقد في برمودا، تتمتع الشركة بمكانة استراتيجي تتيح لها تقديم حلول تأمينية متخصصة تلبي احتياجات القطاعات المبتكرة في المنطقة.

حول مجموعة ليفا

تُعد مجموعة "ليفا" إحدى أبرز شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، تأسست انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التأمين يمثل أساساً حيوياً يدعم جوانب الحياة الشخصية والمهنية. وقد تميزت المجموعة بمكانتها الريادية في قطاع التأمين بالمنطقة، حيث يضم فريق عملها أكثر من 1200 موظف والذين يكرسون جهودهم لتقديم حلول وخدمات مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، مما يسهم في تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات لتحقيق النمو والازدهار. وتخدم ليفا أكثر من 1.5 مليون عميل، وتتمتع بحضور قوي ومتنامٍ في سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين. وتغطي محفظتها مجموعة واسعة من خدمات التأمين، تشمل تأمين السيارات، والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة، والمنازل، والسفر،والتأمين التجاري. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المجموعة شركات تابعة مثل "إن إس إس بي إل" في الهند و"عناية تي بي ايه" في الإمارات، ما يعزز استراتيجيتها على الأجل الطويل الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها وتنويعها. ويرمز اسم "ليفا" إلى مفاهيم "الحماية" و"الحياة"، وهو انعكاس واضح لالتزام المجموعة بحماية ما يهم عملاءها وشركاءها وموظفيها، حيث تضع رفاههم في مقدمة أولوياتها.

حول للتأمين

تُعدّ (Relm Insurance MENA) "ريلم" شركة تأمين مُتخصّصة تدعم الصناعات الناشئة التي تدفع عجلة الابتكار والتقنيات المستقبلية، ومُسجّلة في برمودا. تأسست الشركة في عام 2019، وتوفّر مجموعة واسعة من منتجات التأمين المُخصّصة للأسواق سريعة النمو، بما في ذلك الأصول الرقمية، والبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحيوية، واقتصاد الفضاء. وتحمل "ريلم" تصنيف( A استثنائي) للاستقرار المالي من "Demotech"، مما يجعلها شريكاً موثوقاً به لإدارة المخاطر بالنسبة للشركات الرائدة في الابتكار التكنولوجي.

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