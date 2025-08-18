أبوظبي: وقّعت شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية ذ.م.م (RPM)، التابعة لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.ع – أكبر مزوّد لخدمات الرعاية ما قبل المستشفى وخدمات الطوارئ الطبية في المنطقة، مذكرة تفاهم استراتيجية غير مالية مع شركة أوستابيليتي جروب المحدودة، المزودة لخدمات الدعم التشغيلي المتكامل للبعثات الاستكشافية على مستوى العالم.

وبموجب المذكرة، ستتعاون ريسبونس بلس، من خلال شركتها التابعة بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال، مع أوستابيليتي لتوسيع الخدمات والقدرات المقدمة للجهات، خصوصًا في قطاعات الدفاع والأمن الوطني على المستوى الدولي. وتشكل هذه المذكرة تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تقديم خدمات الدعم التشغيلي والرعاية الطارئة ما قبل المستشفى.

وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.ع: تماشيًا مع التزامنا بتوسيع حضورنا وتعزيز ريادتنا في مجالات التدريب الطبي وغير الطبي عالية المستوى، خاصة في قطاع الدفاع، فإننا سعداء بالدخول في مذكرة تفاهم استراتيجية مع أوستابيليتي، والتي ستساعد ريسبونس بلس وبروميثيوس على تعزيز وصولهما إلى الأسواق في مختلف المناطق والمؤسسات الدفاعية.

ومن جانبه، قال ديفيد خانـدان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوستابيليتي: إن البصمة التشغيلية العالمية الراسخة لشركة أوستابيليتي تمكّننا من تقديم حلول مرنة وعالية الجودة لعملائنا. وبصفتنا شركة رائدة في صناعة الدفاع والأمن الوطني، فإننا ملتزمون بتوفير خدمات دعم متخصصة في البيئات المعقدة والقاسية. ومن خلال الاستفادة من خبرتنا العميقة وقدراتنا وحضورنا العالمي، ستعزز هذه المذكرة مع ريسبونس بلس قدرتنا على دعم عملائنا، ضمن مهمتنا الرامية إلى تعزيز السلام والأمن حول العالم.

وتدير ريسبونس بلس حاليًا أكثر من 420 موقعًا طبيًا من خلال شركاتها التابعة الرئيسية، بما في ذلك بروميثيوس ميديكال، وأوكوميد كلينيك، ومركز هيلث تك للتدريب، وتوريد الكوادر الطبية. ومع عملياتها الممتدة عبر الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والهند والمملكة المتحدة وسويسرا والنرويج، تواصل ريسبونس بلس التزامها الراسخ بإعادة تعريف مستقبل خدمات الطوارئ الطبية ما قبل المستشفى.

ومنذ تأسيسها في عام 2015، تعمل أوستابيليتي في 24 دولة، من خلال 13 مكتبًا حول العالم. ويقدم إطار عمل خدمات أوستابيليتي استراتيجيات مبتكرة واستكشافية لوكالات الدفاع والأمن الوطني في دول تحالف العيون الخمس (أستراليا، كندا، نيوزيلندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة) وحلفائها وشركائها.

