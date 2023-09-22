الفندق المميز يمثل أولى مشاريع "نيكي بيتش جلوبال" في رأس الخيمة بامتياز حصري للفنادق

المشروع يعزز عروض نمط الحياة الفاخر في ميناء العرب بصفته الوجهة الشاطئية الرائدة

الوجهة تقدم للضيوف والمقيمين فرصة رائعة للاستمتاع بتجارب نمط الحياة المميزة والخدمات ووسائل الراحة الفاخرة التي تشتهر بها "نيكي بيتش" عالمياً

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن عقد شراكة مع علامة "نيكي بيتش جلوبال"، شركة الضيافة الفاخرة ذات العلامة التجارية والمنتجعات الفاخرة العالمية الحائزة على جوائز، لتأسيس منتجع جديد في ميناء العرب في رأس الخيمة.

سيوفر المنتجع، الذي ستطوره "نيكي بيتش" بالشراكة مع شركة رأس الخيمة العقارية، أجواء النوادي الشاطئية المميزة التي تشتهر بها في بيئة جميلة ومميزة في ميناء العرب، وسيقدم وجهة نمط الحياة الفاخرة التي تتميز بأرقى تجارب الحياة ضمن جزيرة تنبض بالحياة. ويمكن للضيوف الاختيار من تشكيلة واسعة من الشقق والفلل في المنتجع الجديد، والتي يصل عددها إلى 155، الموصولة بشكل مباشر إلى الشاطئ والاستمتاع بالإطلالات البانورامية المميزة على الخليج.

وسيتمكن الضيوف أيضاً من التمتع بمرافق المنتجع والتي تشمل المنتجع الصحي (نيكي سبا) والنادي الرياضي (تون جيم) والمطاعم المميزة للعلامة التجارية. ويشتهر نيكي بيتش بناديه الشاطئي الفاخر ووجهاته النابضة بالحياة حول العالم، وقد أعلنت العلامة التجارية مؤخرًا عن إطلاق العديد من المنتجعات الجديدة في جميع أنحاء العالم ليتمكن الضيوف من كافة الأرجاء الاسترخاء بالمنتجع والتمتع بتجربة فاخرة. وسيتم الكشف عن مزيدٍ من التفاصيل المتعلقة بتأسيس المنتجع وتاريخ افتتاحه في الوقت المناسب.

وتتولى جينسلر، شركة الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط، تصميم "منتجع وسبا نيكي بيتش رأس الخيمة"، حيث تتميز بتوفير تجارب أصيلة لا تُنسى من خلال إدماج الأجواء المجتمعية والصحية ونمط الحياة الفاخر ضمن تصاميمها المبتكرة. وتلعب شركة جينسلر دوراً رائداً في القطاع لإحداث تغيير مستدام وإنشاء مباني تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتتلاقى بذلك رؤيتها مع رؤية شركة رأس الخيمة العقارية التي تسعى إلى دمج المنتجع مع البيئة الطبيعية الجميلة لميناء العرب، مع ضمان تماشي المفهوم الجديد مع محفظة علامة "نيكي بيتش جلوبال" من العقارات الفاخرة. وتلتزم شركة جينسلر بلائحة بارجيل للمباني الخضراء التي وضعتها بلدية رأس الخيمة، حيث تستخدم المنتجات المحلية والمواد الطبيعية في جميع الجوانب المتعلقة بالمبنى وتصميماته الداخلية، بالإضافة إلى التواصل مع فنانين محليين لتسليط الضوء على الجمال الطبيعي لميناء العرب، واستخدام أحدث التقنيات المستدامة في التصميم.

وتشكل الشراكة مع "نيكي بيتش" جزءاً أساسياً من استراتيجية شركة رأس الخيمة العقارية الهادفة إلى تحويل ميناء العرب إلى وجهة رائدة وفريدة من نوعها . ويمثل نيكي بيتش ثالث فندق في محفظة مشاريع الضيافة لشركة رأس الخيمة العقارية، مما يعزز عروض المنتجات بإضافة هذا المنتجع الرائد ذي العلامة التجارية. وتتولى علامة "نيكي بيتش" تشغيله وإدارته.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يعتبر منتجع وسبا نيكي بيتش رأس الخيمة من شركة رأس الخيمة العقارية إنجازاً مهماً في مسيرة تطوير ميناء العرب، بما ينسجم مع رؤيتنا لتقديم نمط حياة فاخر وتجربة شاطئية نابضة بالحياة في قلب البيئة الطبيعية الخلابة لرأس الخيمة. ويمثل المنتجع الجديد أول فنادق علامة "نيكي بيتش" في الإمارة. ويسعدنا أن نقدم للمقيمين والزوار والمستثمرين أجواء النوادي الشاطئية المميزة للعلامة في بيئة جميلة وفاخرة في ميناء العرب".

يشكل هذا المشروع جزءاً من المخطط الرئيسي الأوسع لشركة رأس الخيمة العقارية لتطوير ميناء العرب، والذي يوفر مجموعة فاخرة من مرافق التسوق والترفيه والمطاعم، ليكون مفهوم نمط الحياة الفاخر الأول من نوعه في رأس الخيمة. ومن المقرر أن يكون منتجع وسبا نيكي بيتش رأس الخيمة الوجهة المفضلة للراغبين بالاستمتاع بالجمال الطبيعي الخلاب للإمارة أثناء إقامتهم في أحد أفضل مفاهيم نمط الحياة على مستوى العالم، والذي يتميز بتجربة تسوق فاخرة ومطاعم ومرافق ترفيهية، إضافة إلى إطلالته على المناظر الطبيعية الخلابة للخليج العربي وجبال الحجر.

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لمحة حول رأس الخيمة العقارية

تأسست رأس الخيمة العقارية عام 2005 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برأس مال يبلغ 2 مليار درهم إماراتي. ونجحت الشركة حتى الآن في تطوير أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية و372 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية و260 ألف قدم مربع من مشاريع تجارة التجزئة.

وتعمل الشركة على استكمال هذا الطموح الفريد من خلال التركيز على المستقبل والاهتمام بأدق التفاصيل لتصميم نمط حياة راسخ.

وبرزت الشركة كشركة ذات رؤية مستقبلية، واقترن اسمها بالنمو السريع الذي تشهده الإمارة والدولة. ويمتد إحساس الشركة بالمسؤولية ليشمل كل العوامل المهمة في مستقبل دولة الإمارات: الشعب، والاقتصاد، والبيئة.

وتبذل الشركة جهوداً دؤوبة لتحقيق الاستدامة وتوفير تصميمات فريدة والوفاء بتوقعات الناس، وهو ما انعكس في التميز الذي لطالما أظهرته الشركة في تقديم تشكيلة واسعة من المشاريع، بما فيها المشاريع العقارية المجتمعية متعددة الاستخدامات، ومتاجر البيع بالتجزئة في مواقع استراتيجية، والفنادق والمنتجعات الصحية.

وتعتبر شركة رأس الخيمة العقارية شريكاً موثوقاً للمستثمرين الأجانب الراغبين بإطلاق مشاريع عالمية المستوى، بما في ذلك الفنادق الفاخرة والمنتجعات ومراكز التسوق.