رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: في شراكة استثنائية، نظمت شركة رأس الخيمة العقارية بالتعاون مع منتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة احتفالًا مميزًا بيوم المرأة الإماراتية. حيث شهد الحدث، الذي أقيم في 24 أغسطس، تكريمًا لإنجازات المرأة الإمارتية في مختلف القطاعات مثل الأعمال والهندسة والطيران، تقديراً لإسهاماتهن البارزة في مسيرة تنمية وتقدم الوطن.

جمعت جلسات النقاش نساء إماراتيات من مختلف المجالات، من العقارات إلى الفنون والرياضة، لتسليط الضوء على مسيرتهن الحافلة بالإنجازات. وقدمت المشاركات رؤى قيمة حول التحديات والفرص التي تواجه المرأة الإماراتية في عالم الأعمال، مؤكدات على أهمية الدور القيادي للمرأة في بناء المستقبل.

ضم المتحدثون نخبة من الرائدات الإماراتيات، من بينهن منى سليمان تجاربي، مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ورائدة أعمال، وشيماء أهلي، مؤسسة استوديو كليوس للسيراميك، وعلياء بن مشار المهيري، لاعبة فروسية وقفز حواجز في الإمارات، وموزة محمد ماجد سالم الزعابي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة موزابي للعقارات، وعضو مجلس إدارة في شركة رأس الخيمة العقارية. وقد أظهرت مشاركاتهن المتنوعة، بدءًا من ريادة الأعمال ووصولًا إلى الفنون والرياضة والعقارات، مدى التميز والإبداع الذي تتمتع به المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.

من جهته أكد سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، على الدور المحوري للمرأة الإماراتية في إعادة تعريف معايير النجاح والقيادة في مختلف القطاعات. وقال: “نحن في رأس الخيمة العقارية ملتزمون بمواصلة دعمنا للمرأة الإماراتية، ونسعى جاهدين لتهيئة بيئة عمل محفزة تساهم في تمكينها لمواصلة نجاحها الذي سيساهم بدوره في بناء مستقبل مزدهر لدولة الإمارات العربية المتحدة"

وقال رمزي ساراني، المدير العام لمنتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة: "نفتخر بالاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في منتجعنا، تقديراً لإنجازاتهن البارزة ومساهماتهن الحيوية في بناء مجتمعنا. تلعب المرأة الإماراتية دورًا قياديًا في جميع القطاعات، ونحن ملتزمون بتمكينها ودعمها. إن مساهماتهن في نجاح منتجعنا تجعلنا فخورين بها. يجسد هذا اليوم أهمية دور المرأة الإمارتية في تشكيل وازدهار مستقبل دولة الإمارات".

تلتزم شركة رأس الخيمة العقارية ببناء بيئة عمل تزدهر فيها قيم التنوع والشمول. ويأتي هذا الاحتفال كجزء من جهودها المستمرة لدعم وتمكين المرأة والاحتفاء بإنجازاتها المتميزة، مما يعكس التزامها الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية في مختلف جوانب الحياة، سواء في مكان العمل أو في المجتمع.

نبذة عن شركة رأس الخيمة العقارية

تأسست شركة رأس الخيمة العقارية عام 2005 تحت قيادة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة. تعد رأس الخيمة العقارية من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات، حيث تلتزم بإنتاج وجهات استثنائية ومستدامة. متخصصة في إنشاء مجتمعات عصرية ومُصممة بعناية، تدمج رأس الخيمة العقارية التميز والابتكار والطبيعة لخلق أساليب حياة ثرية تتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.

تتماشى شركة رأس الخيمة العقارية مع رؤية رأس الخيمة 2030، من خلال رفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف تحسين الحياة والأماكن، والمساهمة في زيادة ازدهار رأس الخيمة.

الجوائز وشهادات التقدير:

حازت الشركة على جائزة "أفضل مطور للعام" لعام 2023 من مجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط.

حاز مشروع "باي فيوز" بجائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، حيث تم تكريم المشروع بجائزة أفضل تصميم وهندسة معمارية في المنطقة.

حاز مشروع "كواترو ديل مار" على جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في حفل توزيع جوائز Pillars of Real Estate المرموقة لعام 2024.

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