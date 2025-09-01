يمثل الافتتاح استمرار توسع شركة دريمي في المنطقة بعد حصولها على المركز الأول في سوق دولة الإمارات، ويكشف عن طرح جهاز H15 pro الرائد أمام المستهلكين الباحثين عن الفخامة.

أعلنت شركة دريمي تكنولوجي ، الشركة التقنية الدولية التي تواصل سعيها الدائم نحو الابتكار وتقديم حلول متطورة لتعزيز راحة الحياة اليومية لمستهلكيها حول العالم، عن الافتتاح الرسمي لمتجرها الرئيسي الجديد في مول الإمارات (الوحدة رقم G25، الطابق الأول)، في خطوة تمثل محطة بارزة جديدة ضمن استراتيجية توسعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يقع المتجر في واحد من أبرز الوجهات التسويقية المرموقة في المنطقة، ويوفر مساحة تفاعلية مميزة تتيح للزوار فرصة التعرف على أحدث ابتكارات دريمي – وعلى رأسها جهاز H15 Pro للتنظيف الرطب والجاف، الذي يُعد الأول عالمياً والمزود بذراع روبوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتنظيف متكامل دون أي حواف غير مغطاة. كما يمثل هذا المتجر الأول من نوعه لدريمي في الشرق الأوسط الذي يضم خط منتجات التلفاز القادم، في خطوة تعكس توسع الشركة إلى فئات جديدة في المنطقة.

قال توني شيا، رئيس شركة دريمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأمريكا اللاتينية:

”تُعد منطقة الشرق الأوسط محرك نمو استراتيجي لشركة دريمي، وتلعب دوراً محورياً في توسعنا العالمي. ويعكس حصولنا على المركز الأول في 18 سوقاً — بما في ذلك دولة الإمارات — قوة استراتيجيتنا القائمة على الابتكار والتركيز على الفخامة. ويُعد المتجر الرئيسي الجديد في مول الإمارات حجر أساس في تعزيز حضورنا داخل مراكز التجزئة الفاخرة وتسريع وتيرة نمونا طويل المدى عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.“

قال يوهانس مولر، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دريمي: "من الجهاز الرائد عالميًا H15 Pro إلى خط إنتاج أجهزة التلفاز المرتقب، تقدّم دريمي أحدث ابتكاراتها المتقدمة لمستهلكي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبفضل الضمان لمدة عامين على المنتجات المؤهلة، إضافةً إلى مراكز خدمة ما بعد البيع في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، نضمن أن تقترن الجودة الفائقة بخدمة متميزة. ويشرّفنا أن ندعم مركز راشد لأصحاب الهمم من خلال مبادرة التبرع التي أُطلقت خلال هذا الافتتاح — في تأكيد لرؤية دريمي الراسخة بأن التكنولوجيا وُجدت لخدمة المجتمعات، لا الأسواق فحسب."

كان جهاز H15 Pro للتنظيف الرطب والجاف، المنتج الرئيسي لشركة دريمي، في صدارة فعالية الإطلاق، حيث صُمم لتلبية احتياجات الأسر الراقية والمتطورة في دولة الإمارات. ومع تركيز العلامة التجارية بشكل أكبر على مفهوم النظافة الذكية وتجارب المستخدم الفاخرة، يجسد جهاز H15 Pro التزام دريمي بإعادة تعريف مفهوم تنظيف المنازل من خلال الابتكار.

يتميز هذا الجهاز المتطور بنظام تنظيف ذاتي مبتكر بالماء الساخن، يقوم بغمر الفرشاة بـ 240 مل من الماء النظيف بدرجة حرارة 100 مئوية، ليمنحها شطفاً عميقاً يشبه الاستحمام بالماء الساخن. وبفضل زيادة تدفق المياه بنسبة 98.3% مقارنة بالجيل السابق، يضمن الجهاز تجديداً كاملاً لكل من ألياف الفرشاة وقاعدتها. ويتم التحكم بالنظام عبر التطبيق، مع توفير ثلاثة أوضاع تنظيف ذكية، الوضع القياسي، والتنظيف العميق، والتعديل التلقائي ؛ مما يجعله الخيار المثالي للعائلات التي لديها أطفال صغار أو للأسر التي تعطي أولوية لبيئة منزلية خالية من البكتيريا.

يكمن ابتكار آخر في الذراع الروبوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تكتشف بذكاء الحواف الأمامية الضيقة وتنخفض تلقائياً لتنظيفها، ما يلغي تماماً الفراغ الذي تعجز النماذج التقليدية عن الوصول إليه والبالغ 2 سم. وتعمل هذه الذراع خلال 0.2 ثانية فقط، محافظةً على حركة سلسة وآمنة بالقرب من الجدران، مع ضمان تغطية كاملة من الحافة إلى الحافة. كما تسهم في تقليل آثار المياه أثناء الحركة للخلف عبر الحفاظ على تلامس ثابت مع الأرضية وتنظيف فعال، مما يجعلها مثالية للمنازل ذات الأثاث المتقارب أو القواعد الجدارية المعرضة لتراكم الغبار.

في إطار احتفالات الافتتاح الكبير للمتجر، أعلنت دريمي عن تقديم تبرع إلى مركز راشد لأصحاب الهمم، المؤسسة الرائدة في دبي التي تقدّم الدعم للأطفال من ذوي التحديات الجسدية والذهنية. وتجسّد هذه المبادرة رؤية دريمي الأوسع، التي تقوم على توظيف الابتكار ليس فقط لتحسين أسلوب الحياة اليومية، بل أيضًا لتمكين المجتمعات ودعم التقدّم الشامل في كل منطقة تصل إليها.

نبذة عن شركة دريمي تكنولوجي

تأسست شركة دريمي تكنولوجي (اختصارًا ”دريمي“) في عام 2017، وهي شركة تكنولوجيا تسعى باستمرار إلى الابتكار وتقديم مستويات جديدة من الراحة في الحياة اليومية لعملائها حول العالم.

