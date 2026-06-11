دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت جايا للمواد الحيوية GAIA BioMaterials، الشركة الرائدة عالمياً في مجال مركبات البلاستيك القابلة للتحلل الحيوي، عن حصولها على التأكيد النهائي لبراءة اختراعها الأوروبية الخاصة بتصنيع البلاستيك الخالي من حمض البولي لاكتيك.

ويأتي اعتماد براءة الاختراع في وقت يشهد فيه قطاع البلاستيك والتغليف في دول مجلس التعاون الخليجي تغيرات كبيرة، حيث يحرص المصنّعون على التكيّف مع اللوائح التنظيمية المتطورة المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك القيود المفروضة على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، إلى جانب مواجهة ارتفاع تكاليف المواد الخام نتيجة للظروف السائدة في الأسواق العالمية.

وتعليقاً على أهمية هذه البراءة بالنسبة للمنطقة، قالت ثريا نارفيلدت، الرئيس التنفيذي لمجموعة آر إيه RA International، الموزع الحصري لشركة جايا للمواد الحيوية في دول مجلس التعاون الخليجي: "يأتي تأكيد براءة الاختراع في توقيت مناسب لدول مجلس التعاون الخليجي نظراً للقيود المفروضة على استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في تكاليف مواد البلاستيك الخام التقليدية المدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية. بالنسبة للمصنّعين الباحثين عن بدائل، توفر شركة جايا للمواد الحيوية مركبات قابلة للتحلل الحيوي تتمتع بالكفاءة والحماية بموجب حقوق الملكية الفكرية، كما أصبحت هذه المركبات قادرة في العديد من الحالات على المنافسة مع المواد المستبدلة من حيث التكلفة."

وأضافت نارفيلدت أن النقاشات الجارية في السوق لم تعد مقتصرة على أهداف الاستدامة ومتطلبات الامتثال التنظيمي فقط، بل أصبح المصنّعون يقيّمون المواد البديلة بشكل متزايد بناءً على جدواها التجارية، ما يجعل المواد القابلة للتحلل الحيوي المبتكرة خياراً عملياً للأعمال إلى جانب كونها خياراً بيئياً مناسباً.

وتغطي البراءة، التي تم تقديم طلبها لأول مرة في عام 2020، مجموعة جديدة من المركبات التي لا تعتمد على حمض البولي لاكتيك لتحقيق خصائصها، حيث تستخدم هذه المركبات مزيجاً فريداً من البوليمرات والمعادن القابلة للتحلل الحيوي. وتُستخدم المواد المستندة إلى هذه البراءة بالفعل في تطبيقات متعددة تشمل أكياس التسوق، وأكياس الفواكه والخضروات، وأكياس النفايات والمآزر الطبية، فيما لا تزال تطبيقات إضافية أخرى قيد التطوير أو الدراسة.

من جانبه، قال بيتر ستينستروم، الرئيس التنفيذي لشركة جايا للمواد الحيوية: "يسعدنا للغاية الحصول على التأكيد النهائي لبراءة الاختراع. أدرك حجم الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس كفاءة فريقنا في قسم البحوث والتطوير، والقدرات العالية التي يتمتعون بها".

ويسهم تأكيد براءة الاختراع الأوروبية في تعزيز مكانة شركة جايا كقائد تكنولوجي في مجال المواد القابلة للتحلل الحيوي والعضوي. ومن خلال شراكتها مع مجموعة آر إيه، سيتمكن العملاء في ربوع دول مجلس التعاون الخليجي من الوصول إلى مواد مبتكرة ومحمية بموجب حقوق الملكية الفكرية تُستخدم بالفعل في تطبيقات تجارية وتتماشى بشكل وثيق مع الأولويات البيئية والاقتصادية للمنطقة.

وفي ظل تزايد الطلب على حلول التغليف المستدامة والمنتجات أحادية الاستخدام الصديقة للبيئة، تمثل هذه البراءة محطة جديدة في التزام شركة جايا للمواد الحيوية بتقديم الجيل القادم من الحلول القابلة للتحلل الحيوي التي تجمع بين الأداء والامتثال التنظيمي والقدرة التنافسية التجارية.

من جانبه، أشار علي جاليكو، مدير المبيعات لدى مجموعة آر إيه، إلى أن العديد من المصنعين وفرق المشتريات يبحثون بشكل مستمر عن حلول يمكن تطبيقها دون التأثير على أداء المنتجات أو موثوقية سلاسل التوريد أو متطلبات الشهادات والاعتمادات. وتوفر تقنية جايا للمواد الحيوية الحاصلة على براءة الاختراع منصة مثبتة تجارياً تلبي هذه المتطلبات، علاوة على دعم أهداف الامتثال التنظيمي والاستدامة في الوقت ذاته.

وأضاف جاليكو قائلاً: "يسعى المصنعون في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على بدائل متوافقة مع اللوائح التنظيمية دون الحاجة إلى التضحية بالأداء أو التكلفة. توفر شركة جايا للمواد الحيوية هذا البديل. ومع وصول تكاليف البلاستيك التقليدي إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن وضوح التوجهات التنظيمية المستقبلية، أصبحت مبررات التحول نحو هذه البدائل المستدامة أقوى من أي وقت مضى".

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نبذة عن RA International

تأسست شركة RA International عام 2004 بهدف مساعدة العملاء على "الإنجاز مهما كانت الظروف" في المواقع النائية والمعقدة. تتمثل مهمة الشركة في تبسيط نجاح المشاريع للجهات الساعية لإحداث فارق حقيقي. تقدم الشركة خدمات البناء، وإدارة المرافق المتكاملة، وسلاسل الإمداد، لضمان نجاح المشاريع في مختلف الدول والمواقع النائية ومناطق ما بعد الصراع. تعمل RA International مع وكالات الأمم المتحدة، والحكومات الغربية، والمؤسسات العالمية عبر مكاتبها حول العالم لتقديم حلول موثوقة وعملية في أكثر البيئات تحدياً.

نبذة عن Gaia Biomaterials

تتولى شركة Gaia Biomaterials تصنيع مادة Biodolomer، وهي مادة قابلة للتحلل تمتلك معظم خصائص البلاستيك – ولكن بدون آثاره السلبية. تتميز المادة بانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند تصنيعها، ولا تترك أيّة جزيئات بلاستيكية دقيقة أو تحدث أي تلوث بلاستيكي. تُستخدم مادة Biodolomer في مجموعة واسعة من التطبيقات، ويمكن تشغيلها عبر معظم تقنيات إنتاج البلاستيك التقليدية. يقع مقر الشركة في هيلسينجبورج، السويد، وتمتلك عدداً من براءات الاختراع في مجال المواد الحيوية، وقد تأسست عام 2015 على يد العالم أوكاه روزين، الذي يُعد من أبرز خبراء مواد التغليف على مستوى العالم.

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