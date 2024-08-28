لوس أنجلوس ودبي - أعلنت شركة تي سي دبليو الرائدة عالمياً في إدارة الاستثمار، اليوم عن مواصلة توسّعها العالمي عبر افتتاح مكتبٍ جديدٍ لها في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة.

سيركّز المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي على دعم العملاء السياديين والمؤسسات في الشرق الأوسط وتلبية احتياجاتهم الاستثمارية، حيث يُعد هذا أول مكتب تفتتحه الشركة في منطقة الشرق الأوسط، على أن توسّع نطاق عمليّاتها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

وفي هذه المناسبة، صرّحت كايتي كوتش، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة تي سي دبليو، قائلةً: "تتمتّع شركة تي سي دبليو بخبرة ممتدة على أكثر من أربعة عقودٍ في مجال خدمة العملاء السياديين والمؤسسات في الشرق الأوسط. ونتيجة الإقبال المتزايد على الاستثمار في الأصول العامة والخاصة التي نتولّى إدارتها في المنطقة، كان لا بُد لنا من تعزيز حضورنا المحلي لخدمة عملائنا المتميّزين بشكلٍ أفضل وتوفير حلول استثمارية رائدة تلبّي تطلّعاتهم، فيما نوطّد أواصر علاقاتنا معهم".

سيتولّى السيد وائل يونان إدارة المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي وتوسيع أعماله بعد انتقاله من نيويورك. يشغل السيد يونان حالياً منصب الرئيس المشارك لمجموعة الثروة السيادية في شركة تي سي دبليو، إلى جانب السيد بيتر مور الذي سيواصل العمل معه بشكل وثيق من لوس أنجلوس لتطوير علاقات الشركة في الشرق الأوسط والعالم.

لمحة عن شركة تي سي دبليو

تقدّم شركة تي سي دبليو الرائدة عالمياً في إدارة الاستثمار مجموعة واسعة من الحلول التي تشمل الدخل الثابت والاستثمارات البديلة والأسهم والأسواق الناشئة. تتمتّع الشركة بخبرة إستثمارية تزيد عن نصف قرنٍ، حيث تدير حالياً أصول عملائها بقيمة تناهز 200 مليار دولار أميركي. كما تُعتبر إحدى أكبر شركات إدارة الصناديق في الولايات المتحدة إذ تضم صناديق النقد المتداولة وصناديق ميت ويست(MetWest) وصناديق تي سي دبليو. وتشمل قائمة عملاء الشركة نخبة من أكبر صناديق التقاعد الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية، والمؤسسات الخيرية والوقفية، فضلاً عن المستشارين الماليين، وأصحاب رؤوس الأموال العالية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.tcw.com.

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