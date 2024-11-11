أعلنت اليوم شركة «تنميه»، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة المشروعات متناهية الصغر، عن نجاحها في الحصول على شهادة المعايير الدولية لأمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع (PCI DSS) من شركة Network Intelligence. وتأتي تلك الخطوة تكليلًا لالتزام «تنميه» الراسخ بحماية وتأمين بيانات حاملي البطاقات بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية لأمن البيانات.

وبموجب معايير شهادة (PCI DSS)، تلتزم «تنميه» بتطبيق بروتوكولات أمان صارمة لحماية بيانات حاملي البطاقات من مخاطر الهجمات الإلكترونية أو اختراق البيانات، كما تساهم هذه الشهادة في تحسين إدارة البيانات والسياسات الأمنية الداخلية، مما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الشهادة جهود الشركة في التعامل مع البيانات المالية الخاصة بالعملاء بأعلى مستويات الحماية والأمان، مما سيعزز ثقتهم في الشركة وكذلك مصداقيتها لدى الشركاء والجهات المعنية، ويرسخ مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية الآمنة. علاوة على ذلك، ستسهم تدابير الحماية المعتمدة من هذه الشهادة في الحد من العمليات الاحتيالية وسرقة البيانات وكذلك تقليل الخسائر الناتجة عن هذه الممارسات مما سيثمر عن خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أعرب كريم السقا، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة «تنميه»، عن اعتزازه بحصول الشركة على شهادة المعايير الدولية لأمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع لأنها تعكس التزامها الجاد بتأمين البيانات المالية وتعزز ثقة العملاء في تدابير الحماية التي تعتمدها، مشيرًا إلى أن الشركة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على أمن وسرية المعلومات، ولا سيما في ضوء التحول الرقمي للخدمات المالية. وأضاف السقا أن الحصول على هذه الشهادة المرموقة يعكس قوة البنية الأساسية التي تمتلكها الشركة لمنع الهجمات الإلكترونية واختراق البيانات، مؤكدًا أن تلك الخطوة تمهد الطريق لحصول «تنميه» على شهادة ISO 27001، مما يعزز التزامها بحماية وتأمين البيانات.

جدير بالذكر أن شهادة المعايير الدولية لأمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع هي شهادة معترف بها دوليًا تمنح للجهات التي تقوم بنقل ومعالجة وتخزين البيانات المالية وفقًا للقواعد والإرشادات التي أقرتها مجموعة من المؤسسات البارزة في قطاع بطاقات الدفع لحماية البيانات الشخصية لحاملي البطاقات واعتماد صحة البيانات. وتقوم الشركات باعتماد هذه المعايير لتعزيز ممارسات حماية البيانات ضد الهجمات الإلكترونية وتلبية متطلبات الامتثال لتأمين البيانات، مما يجنبها العقوبات والغرامات المرتبطة بعدم الامتثال. كما تساهم هذه المعايير في تسهيل تطبيق تدابير الحماية والحد من تعقيدات ونطاق تدقيق الامتثال. علاوة على ذلك، تساعد هذه المعايير الشركات في تعزيز مستويات ثقة العملاء فيما يتعلق بحماية بياناتهم السرية بكفاءة وفعالية.

نبذة عن شركة تنميه

شركة «تنميه» هي إحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة من حلول التمويل. وقد نجحت الشركة منذ تأسيسها عام 2009 في تسريع وتيرة النمو حتى أصبحت واحدة من أبرز الشركات الرائدة في تمويل أصحاب المشروعات منخفضة الدخل والمشروعات متناهية الصغر، لتقوم المجموعة إي اف چي القابضة بالاستحواذ عليها عام 2016. كما تسعى الشركة إلى تقديم باقة متنوعة من حلول التمويل الابتكارية لدعم رواد الأعمال، حتى يتمكنوا من تطوير وتنمية مشروعاتهم، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تنميه المجتمعات المحيطة. وتستهدف الشركة توجيه حلول التمويل إلى المجالات والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال فروعها المتواجدة في مجتمعات الدلتا وصعيد مصر، بالإضافة إلى تقديم باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمشروعات متناهية الصغر مثل وتمويلات شراء أو صيانة المركبات الخفيفة. وتهدف الشركة إلى أداء دورها الوطني في دفع عجلة الاقتصاد وتخفيف معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة.

ومنذ إنشائها، قامت الشركة بإصدار أكثر من 3 مليون عملية تمويل بمختلف الشرائح للعديد من الأنشطة لعملائها من أصحاب المشروعات منخفضة الدخل في أنحاء الجمهورية. ويبلغ عدد فروع «تنميه» حاليًا ما يقرب من 350 فرع منتشرة في 25 محافظة مصرية، وتقدم الشركة خدماتها لحوالي 30 ألف عميل شهريًا وتحظى بفريق عمل يضم حوالي أكثر من 5 آلاف موظفًا.

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