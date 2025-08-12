دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترينا ستورج، الشركة الرائدة عالمياً لتوفير حلول تخزين الطاقة وإحدى وحدات أعمال شركة ترينا سولار، عن تحقيق إنجاز مميز من خلال الانتهاء بنجاح والتسليم المبكر لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات باستطاعة 300 ميجاواط ساعي في مصر. ونجحت الشركة في تسليم المشروع قبل الموعد المحدد لبدء التشغيل التجاري، مما يرسي معياراً جديداً في مجال تنفيذ حلول تخزين الطاقة واسعة النطاق في شمال أفريقيا.

وتولت شركة إيميا باور تطوير محطة تخزين الطاقة بالبطاريات، والتي تمثل امتداداً لعملياتها في محطة الطاقة الشمسية باستطاعة 500 ميجاواط في محافظة أسوان المصرية، والتي تم تدشينها في شهر ديسمبر 2024.

وتمثل المنشأة الجديدة باستطاعة 300 ميجاواط ساعي أول محطة متكاملة على مستوى مشاريع المرافق لتخزين الطاقة الشمسية في مصر، وتهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية ودعم تحول مصر نحو استخدام الطاقة النظيفة. من جانبها، تولت ترينا ستورج، بوصفها الشريك الحصري لحلول تخزين الطاقة، تزويد المشروع بمنصة تخزين الطاقة إليمينتا 2 المتطورة، بما يشمل جميع المكونات بدءاً من وحدات بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم وحجرات التيار المستمر، ووصولاً إلى أنظمة التيار المتناوب، ما يسهّل ربط المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فنسنت وو، نائب الرئيس للمبيعات العالمية ورئيس وحدة الشرق الأوسط وأفريقيا في ترينا سولار: "على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة جداً ومشكلات بيئة شبكة الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحنا في إنهاء مشروع تخزين الطاقة باستطاعة 300 ميجاواط ساعي بدءاً من تركيب المعدات ووصولاً إلى ربط المحطة مع الشبكة وتسليم المشروع خلال 60 يوماً فقط. ويرسي هذا الإنجاز معايير إقليمية جديدة في مجال تنفيذ المشاريع وتسليمها. والأهم من ذلك، يسهم المشروع بشكل مباشر في استقرار شبكة الطاقة الكهربائية الوطنية المصرية، من خلال تمكين استخدام الطاقة الشمسية حتى بعد غروب الشمس وتخفيف الضغط على الشبكة خلال ساعات الذروة. كما يشكل دليلاً واضحاً حول دور حلول تخزين الطاقة السريعة الموثوقة في دعم أهداف أمن الطاقة في دول العالم"

ومن جانبه قال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور: "يسرنا إكمال هذا المشروع الرائد لتخزين الطاقة بالبطاريات، والذي يسهم في تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية في مصر، إلى جانب دعم طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا طويل الأمد تجاه مصر بوصفها شريكاً بارزاً في دفع مسيرة الابتكار والاستدامة في مختلف أنحاء أفريقيا".

ويرجع التنفيذ الناجح للمشروع الجديد إلى الجهود المتواصلة التي بذلها الفريق التقني وفريق المشروع في ترينا ستورج، إلى جانب التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين. وتعكس كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع الإمكانات المتكاملة التي تتميز بها ترينا ستورج ومعرفتها الواسعة بالمنطقة، بدءاً من تخصيص الحلول في المراحل الأولى لتتناسب مع البيئة الصحراوية القاسية، ووصولاً إلى تسليم جميع مكونات النظام والإنجاز السلس لعمليات التركيب في الوقت المناسب.

تم تصميم نظام إليمينتا 2 من ترينا ستورج خصيصاً للعمل في البيئات الصحراوية، حيث يتميز بكثافة عالية من الطاقة وتكنولوجيا التبريد السائل الذكية وتصميم معياري ومزايا سلامة متطورة، ما يضمن أعلى مستويات الأداء والموثوقية على الأمد البعيد في الظروف المناخية القاسية. ويتيح تصميم النظام إمكانية تركيبه خلال مدة قصيرة إضافة لسهولة دمجه مع أنظمة الطاقة الشمسية واسعة النطاق، ما يجعله الخيار الأمثل للمشاريع البعيدة المخصصة للمرافق.

ويعكس المشروع الجديد الدور المتنامي لترينا ستورج بوصفها شريكاً استراتيجياً لحلول الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يسهم في إبراز إمكانات الشركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعقدة بسرعة وموثوقية، إلى جانب دوره في دعم أهداف الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 وجهود أمن الطاقة الوطنية.

لمحة حول ترينا ستورج

ترينا ستورج، وحدة الأعمال التابعة لشركة ترينا سولار تأسست عام 2015، هي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات وحلول تخزين الطاقة. وبناءً على إراث ترينا سولار الذي يمتد لمدة 27 عاماً في الابتكار الشمسي والتميز التصنيعي، تعمل ترينا ستورج على تقديم أنظمة آمنة، وذكية، وموثوقة مصممة لتلبية متطلبات التطبيقات التجارية والمشاريع على نطاق المرافق.

من خلال منصتها الخاصة "إيليمنتا"، تدمج ترينا ستورج خلايا بطاريات الليثيوم فوسفات الحديدي (LFP) المصنعة داخليًا، ونظام التبريد السائل الذكي، وأنظمة الأمان المتطورة لضمان أداء طويل المدى ومرونة وكفاءة عالية. وتعتمد حلولها المتميزة على تصنيع متطور في المجال، وسلسلة توريد عالمية مضمونة، وتركيز قوي على الجدارة الائتمانية، وتكامل الأنظمة والتسليم المصمم وفق احتياجات العملاء.

تقود ترينا ستورج التحول العالمي في مجال الطاقة من خلال حلول التخزين، مما يمهد الطريق لمستقبل طاقة أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

