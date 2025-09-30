افتتحت الشركة الرائدة في مجال المصرفية المفتوحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مقرها الإقليمي في الرياض لدعم إطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي، تماشياً مع رؤية ٢٠٣٠.

الرياض، المملكة العربية السعودية - افتتحت شركة ترابط، المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقرها الإقليمي في الرياض. يُرسخ المقر الجديد توجه شركة ترابط نحو تطوير المنتجات المخصصة للسوق السعودي وتقديم خدماتها للعملاء وتنمية دور الشركة بصفتها بنية تحتية في مجال التكنولوجيا والذكاء المعلوماتي للخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.

شهد الافتتاح حضور نخبة من الشركاء الاستراتيجيين من بينهم البنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الأول (ساب) ومصرف الانماء وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي إلى جانب أعضاء مجلس إدارة ترابط وومستثمرين ترابط . ويؤكد هذا الحضور عمق تعاون ترابط مع المؤسسات المالية السعودية الرائدة، واتساع دورها ضمن منظومة التقنية المالية في المملكة.

وقال عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترابط: "أثبتت المملكة العربية السعودية أن التحول الرقمي في ظل رؤية ٢٠٣٠ ليس مجرد شعار، بل خطة عمل. إن تأسيس مقرنا الرئيسي في الرياض هو التزام طويل الأمد تجاه المملكة، والتزامنا بأن نبني ونخدم ونتوسع جنباً إلى جنب مع المنظمين وشركائنا وفريق عملنا. أتوجه بالشكر إلى البنك المركزي السعودي وشركاءنا وزملائنا، بالأخص الكفاءات السعودية المتميزة في ترابط، على دورهم في هذه المسيرة، ونحن نساند إطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة وتسريع التحول في قطاع التقنية المالية بالمملكة."

وسيعمل مقر الشركة الرئيسي في الرياض مركزاً للتعاون وتطوير المنتجات الموجهة للسوق السعودية والشرق الأوسط، بما يعكس التزام شركة ترابط الطويل الأمد تجاه المملكة. وقد حققت الشركة بالفعل الربط الكامل مع جميع البنوك السعودية الكبرى وأبرمت شراكات بارزة مع مؤسسات من بينها البنك الأهلي السعودي مصرف الانماء وبنك ساب. ومع وجود ثابت في الرياض، ستسهم ترابط في تسريع تبني المصرفية المفتوحة وحالات الاستخدام في التمويل المدمج، بما يدعم القطاع في هذه المرحلة المحورية من إطلاق المصرفية المفتوحة، وتمكين المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية من معالجة تحديات التمويل واتخاذ قرارات ائتمانية أدق وتحسين تجارب العملاء، بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الشامل للتقنية المالية في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن "ترابط"

"ترابط" هي المنصة الرائدة في المصرفية المفتوحة والتمويل المُدمج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخاضعة للتنظيم في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين. تقدم الشركة بنية تحتية آمنة لواجهات برمجة التطبيقات (API)، تتوافق مع اللوائح المحلية، وتدعم المؤسسات المالية والمنصات الرقمية في توفير منتجات وتجارب مالية مخصصة وسلسة، وفق رؤيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي في المنطقة.

