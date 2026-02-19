دبي، الإمارات العربية المتحدة: وضعت BNW للتطوير، أكبر مطوّر خاص في رأس الخيمة، الأساس لمحطة مفصلية مع الكشف عن أول فندق Radisson Blu ووحدات Radisson Blu Residences في مركز رأس الخيمة "راك سنترال"، وذلك بالشراكة مع مجموعة راديسون الفندقية. وبقيادة كبار المسؤولين من المؤسستين، وبحضور نخبة من أبرز المعنيين في قطاعي العقارات والضيافة، شكّل هذا الإعلان معيارًا جديدًا جريئًا للضيافة ذات العلامات التجارية والعيش الحضري الراقي في الإمارة.

وشهد الإطلاق الكبير حضور أكثر من 8,000 شخص، من بينهم قادة الصناعة في عالم العقارات. وتلت الإعلان عن المشروعين عروض فنية حماسية قدّمها فريق Blue البريطاني، وثنائي بوليوود أرمان مالك وأمال مالك.

يقع المشروع ضمن مركز رأس الخيمة، الوجهة التجارية ونمط الحياة الناشئة في رأس الخيمة، ويجلب معايير الخدمة العالمية المعروفة لعلامة Radisson Blu وفلسفتها التصميمية إلى عنوان متعدد الاستخدامات يتمركز في قلب المرحلة المقبلة من نمو الإمارة. ومع ترسيخ جزيرة المرجان لهوية رأس الخيمة الترفيهية، يُتوقع أن يحدّد مركز رأس الخيمة منطقة العمل والترفيه، كمركز أعمال مستقبلي يدمج المكاتب والسكن والضيافة ونمط الحياة في نواة حضرية مترابطة واحدة. ويعكس هذا الموقع الاستراتيجي استثمار BNW للتطوير في مركز رأس الخيمة باعتباره محرّك الإمارة التالي للنمو الاقتصادي والمجتمعي.

ومع محفظة قوية تضم أكثر من 10 مشاريع استراتيجية في رأس الخيمة، عززت BNW للتطوير حضورها وحجمها في الإمارة الشمالية، مؤكدة التزامها طويل الأمد بتشكيل نمو قائم على الوجهات وتقديم قيمة مستدامة للمقيمين والشركاء والمستثمرين.

وقال الدكتور أنكور أغاروال، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس في BNW للتطوير: "تمثّل فنادق ووحدات Radisson Blu خطوة مفصلية في رؤيتنا لرأس الخيمة، صُممت لتقديم عوائد استثمارية مستدامة إلى جانب تجربة معيشة بمعايير عالمية. وبتموضعها ضمن منظومة العيش – العمل – الترفيه المتكاملة في مركز رأس الخيمة، تجمع هذه الوجهة بين الأعمال ونمط الحياة والضيافة في عنوان واحد متكامل. وتُدخل شراكتنا مع مجموعة راديسون الفندقية عمق العلامة العالمية والتميّز التشغيلي، ما يضع هذا المشروع ومحفظة الضيافة المتنامية لدى BNW ضمن معيار عالمي من التفرّد، ويعزّز القيمة والثقة على المدى الطويل".

من جانبه، علّق الدكتور فيفيك أناند أوبيروي، العضو المنتدب والمؤسس المشارك في BNW للتطوير، قائلاً: "يمثل مركز رأس الخيمة بيانًا واضحًا لاتجاه الإمارة، وتفخر BNW بالمساهمة في دفع هذا الزخم إلى الأمام بالشراكة مع علامات عالمية رفيعة المستوى. وقد صُمم فندق ووحدات Radisson Blu للارتقاء بثقة المستثمرين ونمط الحياة اليومي، عبر جلب تجربة علامة دولية إلى وجهة تتكامل فيها المعيشة والعمل والترفيه بسلاسة".

سيتألف فندق Radisson Blu في مركز رأس الخيمة من 361 مفتاحًا ضمن مبنى جديد يُقام فوق مجموعة مختارة من منافذ التجزئة ودور السينما، ليخلق عنوانًا نابضًا بالحياة من النهار حتى الليل مع جاذبية وجهة قوية. وصُمم الفندق ليلائم مسافري الأعمال والترفيه على حد سواء، وسيضم خمسة مطاعم ومنافذ للمأكولات والمشروبات، وتراسًا علويًا مع بار ومسبح، ومساحات للاجتماعات والفعاليات، إضافة إلى سبا وناديًا رياضيًا، وصالة درجة رجال الأعمال وناديًا للأطفال.

وبجوار الفندق، ستضم Radisson Blu Residences في مركز رأس الخيمة 222 وحدة سكنية بعلامة تجارية. وسيستفيد السكان من خدمات فندقية مخصصة تُقدَّم مباشرة، بما يضمن تجربة سلسة ومتسقة دوليًا، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات التشغيلية وتكامل خدمات المأكولات والمشروبات عبر التطوير ككل.

وأضاف إيلي ميلكي، الرئيس التنفيذي للتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا وقبرص واليونان في مجموعة راديسون الفندقية: " تعكس هذه الشراكة مع BNW للتطوير إيماننا المشترك بزخم رأس الخيمة كسوق استثماري ووجهة للزوار. ويُعد دخولنا مركز رأس الخيمة للمرة الأولى خطوة مثيرة بالنسبة لنا. ومع فندق ووحدات Radisson Blu، نقدم عرضًا فندقيًا وسكنيًا راقيًا يرتكز على عمليات قوية وخدمة متسقة والجودة التي يتوقعها الناس من علامة Radisson Blu.

ومع مواصلة BNW للتطوير توسيع حضورها على نطاق واسع في رأس الخيمة، يقف فندق ووحدات Radisson Blu في مركز رأس الخيمة كعلامة فارقة لتعاون مميّز يجلب علامة ضيافة عالمية إلى منطقة صُممت لمستقبل الإمارة.

-انتهى-

#بياناتشركات