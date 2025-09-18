الرياض، المملكة العربية السعودية – احتفلت "بيوند ون™" في 10 سبتمبر بافتتاح مكتبها الجديد داخل المملكة العربية السعودية بقلب الرياض، معلنةً عن خطوة بارزة لبيئة عمل أكثر جاهزية للمستقبل في المنطقة.

حضر هذه الفعالية كبار قيادات المجموعة والشركاء المحليون؛ حيث جمعت شركة "فيرجن موبايل" السعودية، و"فرندي موبايل"، و"فرندي باي" تحت سقف واحد، وهذا تأكيدًا على مكانة "بيوند ون" الرائدة، ونجاحها في تصميم مكاتب مستدامة تولي الأهمية القصوى لمختلف متطلبات الأفراد.

وتماشيًا مع "رؤية السعودية 2030" التي تضع معيارًا مستحدثًا في مجال التعاون والإبداع والاستدامة بالمملكة، تم تنفيذ المكتب الجديد من قِبل شركة "كومباس" للاستشارات وإدارة المشاريع، وتصميمه بعناية بالغة من قِبل ستوديو (Design by Mahsa) الحائز جوائز مرموقة. استمتع الزوار الكرام بتجربة بيئة عمل داخل المكاتب تمتاز بالحداثة والمرونة مع الإبداع في كل التفاصيل، بدءًا من أرقي الخامات المحلية وأحدث الأنظمة التكنولوجية وصولًا إلى الحدائق المُزينة بالنباتات المحلية، كل هذا وأكثر لتمكين فرق العمل من أداء مختلف المهام اليومية بسلاسة ويسر، بجانب دعم روح المجتمع المفعمة بالحيوية والنشاط.

وبهذا التوسع، لا تكتفي "بيوند ون" بالنمو داخل المملكة العربية السعودية فحسب، بل تتصدَّر المشهد في المنطقة بأسرها من خلال قيادتها لمبادرة تهدف إلى توفير أحدث أماكن العمل المستدامة التي تركز على الأفراد بشكل فعلي.

حول "بيوند ون™"

"بيوند ون"، هي شركة مزودة للخدمات الرقمية تُعيد صياغة النظام البيئي الرقمي المخصص للمستهلكين بشكل جذري في الأسواق الناشئة حول العالم. نحن نولي الأفراد الأهمية القصوى، لابتكار تجارب رقمية مخصصة تعمل على الارتقاء بنمط الحياة، مع خلق عالم أكثر شمولية وحيوية وترابطًا للجميع. يقع المقر الرئيسي لشركة "بيوند ون" بقلب دبي، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار العالمية الخاصة "بريورا مانجمنت هولدينج دبي"، وتعمل من خلال استثماراتها في عدد من البلدان حول العالم. ولمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.beyond.one

حول "فيرجن موبايل" السعودية

"فيرجن موبايل" السعودية، هي شركة اتصالات رائدة في المملكة العربية السعودية تعمل تحت مظلة مجموعة "بيوند ون"، وتلتزم بتقديم خدمات الهاتف المحمول المُبتكرة المتمحورة حول العملاء. ومع التركيز على الابتكار الرقمي والتجارب المصممة خصيصًا، تعمل "فيرجن موبايل" السعودية على تمكين المستخدمين من خلال باقات الهاتف المحمول القابلة للتخصيص، وميزات التطبيق المتطورة، والاتصال السلس. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والتكنولوجيا الأكثر تطورًا، تواصل "فيرجن موبايل" السعودية إعادة صياغة مشهد الاتصالات، من خلال تقديم خدمة رفيعة المستوى، ومميزات لا مثيل لها لعملائها في جميع أنحاء المملكة.

حول "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا

"فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا، هي جزء من مجموعة شركات "فيرجن"، وهي المسؤولة عن جميع العمليات التشغيلية لشركة "فيرجن موبايل" بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي بقلب دبي، في الإمارات العربية المتحدة. انطلقت أعمال الشركة داخل المنطقة عام 2009، بجانب إدارة اثنين من أبرز العلامات التجارية الاستهلاكية، وهما "فيرجن موبايل" و "فرندي موبايل". ومن خلال الشراكة المثمرة مع مشغلي خدمات الاتصالات، يقدم فريق عمل "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا للعملاء منتجات وباقات مُبتكرة مصممة لتحسين تجربة الهاتف المحمول. تؤمن "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا بأهمية وجود أمهر الكفاءات بقلب فريق العمل؛ إذ يتألف فريق الإدارة رفيع المستوى من أمهر مشغلي شبكات الهاتف المحمول على الصعيد المحلي والعالمي، وكذلك من مشغلي شبكات الهاتف المحمول الافتراضية (MVNOs).

