جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة النهدي الطبية، أحد أكبر سلسلة صيدليات لبيع الأدوية بالتجزئة في المملكة العربية السعودية وتضم منصة خدمات رعاية صحية متكاملة (مدرجة في السوق المالية السعودية)، عن افتتاح عيادتها الثالثة في جدة، حي السامر، شرق طريق الحرمين السريع. وتضم العيادة الجديدة سبع تخصصات طبية متمثلة في عيادات الباطنية، الجلدية، النساء والولادة،عيادات الأطفال، العظام، الأسنان، المختبر الطبي، وتوفر خدمة الطوارئ على مدى 24 ساعة، كما تعكس العديد من الخدمات التي تقدمها صيدليات النهدي في مجال الإستشارات الطبية عن بعد والعيادات السريعة والشاملة والرعاية الصحية المنزلية والمختبرات الطبية.

وفي معرض حديثه عن أهمية افتتاح هذه العيادة، قال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية: “نواصل سعينا في شركة النهدي الطبية لنقدم أفضل رعاية صحية نابعة من القلب لجميع ضيوفنا. ويعد افتتاح عيادتنا الثالثة في جدة علامة فارقة للشركة، كما يتزامن مع سعينا لمواصلة تحقيق أحد ركائزنا الاستراتيجية للتطور وهو بناء نظام صحي شامل يلبي كافة احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة للمجتمعات التي نخدمها".

تمتلك شركة النهدي الطبية طموحاً يتلخص بتقديم نظاماً صحياً متكاملاً في متناول ايدي ضيوفها وهم في راحة منازلهم. وتعمل الشركة على تحقيق ذلك من خلال دمج صيدلياتها متعددة القنوات مع خدماتها للرعاية الصحية، لإنشاء نظام صحي فريد ومتكامل يزود ضيوفها بخدمات مميزة في متناولهم في اي وقت ومن اي مكان.

تقدم شركة النهدي الطبية لضيوفها العديد من الخدمات الإلكترونية لتعزيز تجربتهم، وهذه الخدمات تشمل:

· حجز المواعيد عبر تطبيق النهدي كير

· الاستشارات الطبية عن بعد

· الاستشارات الطبية الشخصية في العيادة السريعة أو العيادة الشاملة

· المحافظة على السجلات الصحية والوصفات الطبية

· إدارة العلاجات والمطالبات

· مراقبة الالتزام الطبي لزيادة كفاءة العلاج

الجدير بالذكر أن عيادات النهدي كير تقدم للضيوف مجموعة من الخدمات المتميزة من خلال توقيع شراكات استراتيجية مع جهات مرموقة في القطاع الطبي في المملكة. ويشار إلى أن شركة النهدي الطبية هي شركة حائزة على عدة جوائز، وتُعد شريكاً رائداً وموثوقاً به من قبل سكان المملكة في قطاع الرعاية الصحية من خلال تواجدها في 144 مدينة وقرية، وتعاونها مع أهم الأطباء عالمياً وبنيتها التحتية الطبية الحديثة والتكنولوجيا المبتكرة. وتهدف الشركة إلى تحدي نفسها باستمرار والتميز في جودة الخدمة المقدمة، فضلاً عن تقديم مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات والاستشارات الصحية المتخصصة لأكثر من 97% من سكان المملكة، هادفة في ذلك إلى إضافة نبضات جديدة إلى حياة ضيوفها كل يوم.

لمزيد من المعلومات حول شركة النهدي الطبية وخدماتها، يرجى زيارة: https://www.nahdi.sa/.

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