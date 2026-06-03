أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقعت شركة المتطورة للخدمات العقارية مذكرة تفاهم مع كيبر، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية والمتخصصة في الإدارة الرقمية للإيجارات، وخدمة "استأجر الآن، ادفع شهرياً"، ومنصات دفع الإيجار المتكاملة.

وتؤسس مذكرة التفاهم لتعاون مشترك يدعم رقمنة منظومة مدفوعات الإيجار في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى، مع التركيز على توفير بدائل رقمية خاضعة للتنظيم لتكون بديلاً عن مدفوعات الإيجار التقليدية القائمة على الشيكات.

ويهدف التعاون بين شركة المتطورة للخدمات العقارية وكيبر إلى تفعيل ميزة "استأجر الآن، ادفع شهرياً" الخاصة بشركة كيبر، مما يتيح للمستأجرين سداد إيجاراتهم عبر مدفوعات رقمية شهرية مرنة بدلاً من الشيكات السنوية أو ربع السنوية الإجمالية، فضلاً عن مكافأة المستأجرين بنقاط ومكافآت مصرفية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلع الطرفان إلى تفعيل خدمة "الإيجار المقدم"، والمصمم لتمكين ملاك العقارات والشركات العقارية الكبرى من تحصيل المستحقات الإيجارية السنوية مقدماً.

كما تنص مذكرة التفاهم على تطوير منصة رقمية متكاملة لإدارة العقارات، تهدف إلى خدمة جميع أطراف منظومة الاستئجار، بما في ذلك الشركات العقارية، وملاك العقارات الأفراد، والمستأجرين في مختلف إمارات الدولة.

وتنسجم هذه الشراكة مع جهود شركة المتطورة للخدمات العقارية في دعم التحول الرقمي بالقطاع العقاري، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية وحلول المدن الذكية على مستوى المنطقة.

وفي هذا السياق، قال معاذ مقبول، المدير العام لشركة المتطورة للخدمات العقارية: "تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بمواصلة دعم التحول الرقمي في القطاع العقاري عبر تبني حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستأجرين وملاك العقارات وكافة الأطراف المعنية. وبالتعاون مع كيبر، نتطلع إلى استكشاف حلول رقمية متقدمة في مجالي دفع الإيجارات وإدارة العقارات، بما يسهم في بناء منظومة عقارية أكثر مرونة وترابط في أبوظبي والإمارات الأخرى".

ومن جانبه، قال عمر أبو عناب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيبر: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع شركة المتطورة للخدمات العقارية للتعاون في تطوير حلول رقمية مبتكرة لدفع الإيجارات في أبوظبي والمناطق الأخرى التي تغطيها الشركة. ونسعى من خلال خدمة "استأجر الآن وادفع شهرياً" إلى توفير مرونة أكبر للمستأجرين في سداد الإيجارات، مع تمكين الملاك وأصحاب العقارات من الاستفادة من أدوات رقمية متطورة لتحصيل الإيجارات وإدارة العقارات".

بموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على وضع إطار عمل تنفيذي لتقييم التقنيات المتاحة، وإعداد خطط التطبيق وتفعيلها، إلى جانب إطلاق مبادرات ابتكارية قابلة للقياس للارتقاء بتجربة الإيجار وآليات تحصيل المدفوعات الإيجارية.

نبذة عن شركة المتطورة للخدمات العقارية

شركة المتطورة للخدمات العقارية هي شركة إماراتية رائدة في تطوير حلول تكنولوجيا العقارات والذكاء الاصطناعي، وتُعد شريكاً تقنياً واستراتيجياً لعدد من الجهات والمؤسسات البارزة، من بينها مركز أبوظبي العقاري، وسوق أبوظبي العالمي، ودائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى في مختلف إمارات الدولة. وتساهم الشركة في دعم التحول الرقمي للقطاع العقاري من خلال تقديم حلول مبتكرة وبرامج تدريبية متخصصة ومنصات قائمة على البيانات. كما تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية ودعم نمو منظومة التكنولوجيا العقارية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.adres.ae.

نبذة عن شركة كيبر

تُعد كيبَر شركة متخصصة في التكنولوجيا العقارية ومقرها دبي، وتقدم منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تبسيط عمليات تأجير وإدارة العقارات في دولة الإمارات. وتوفر الشركة حلولاً مبتكرة للمستأجرين وملاك العقارات، أبرزها خدمة "استأجر الآن وادفع شهرياً"، التي تتيح سداد الإيجارات على أقساط شهرية مرنة عبر خيارات دفع رقمية متعددة، بما يسهم في تعزيز سهولة ومرونة تجربة الاستئجار. كما توفر كيبَر مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية التي تدعم ملاك العقارات في إدارة الأصول العقارية وتحصيل الإيرادات الإيجارية وتتبع المحافظ العقارية، مدعومة بتحليلات متقدمة وخدمات متخصصة.

يُذكر أن شركة كيبر قد طورت ونجحت في تشغيل منصة رقمية شاملة لإدارة الإيجارات وخدمة "استأجر الآن وادفع شهرياً" في دولة الإمارات. وتمتلك الشركة شراكات عدة من بينها شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كما نجحت في جمع تمويلات تجاوزت 17 مليون دولار أمريكي كحقوق ملكية، وتأمين تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، وتدير أعمالها في أكثر من 19,000 وحدة سكنية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.realkeyper.com.

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