أعلنت شركة الماجدية العقارية وتطبيق مداك، أول تطبيق سعودي مرخص للاستثمار العقاري بالملكية الجزئية، عن إبرام مذكرة تعاون استراتيجي تقضي بطرح منتجات شركة الماجدية على تطبيق مداك، لتكون متاحة للمستثمرين عبر التطبيق مباشرةً.

تأتي هذه الشراكة في إطار التوجه الوطني نحو تطوير قطاع العقارات وتفتح أمام فئات واسعة من المستثمرين الأفراد فرصة الدخول إلى سوق العقارات بمبالغ مرنة

ويُعدّ نموذج الملكية الجزئية في العقارات من أبرز الابتكارات التي أعادت رسم ملامح الاستثمار العقاري على مستوى العالم. يقوم هذا النموذج على تقسيم ملكية العقار إلى حصص متعددة، تُتاح للمستثمرين للاكتتاب بها بمبالغ تناسب مختلف القدرات المالية، بدلاً من اشتراط امتلاك رأس مال ضخم للدخول في هذا القطاع. ومن خلال تطبيق مداك، يستطيع المستثمر تصفّح الفرص العقارية المطروحة، واختيار العقار المناسب، والمشاركة في تمويله بمبلغ من اختياره، ثم متابعة أداء استثماره وتلقّي عوائده الدورية كل ذلك من خلال تطبيق ذكي على جواله، دون الحاجة إلى وسطاء أو إجراءات معقدة.

ولا يقتصر أثر هذا النموذج على تيسير الوصول؛ بل يُتيح أيضاً تنويع المحفظة الاستثمارية عبر عقارات متعددة في مناطق مختلفة، مما يُقلل المخاطر ويعزز العوائد على المدى البعيد. وقد انضمت مداك إلى البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للعقار، مما يجعلها أول منصة سعودية تُقدّم هذا النموذج بصورة قانونية ومنظمة.

تُجسّد هذه الشراكة رؤية الماجدية العقارية في تبنّي الابتكار والانفتاح على نماذج الأعمال الجديدة التي تخدم السوق والمجتمع. بقرارها طرح محفظتها العقارية عبر تطبيق مداك، لا تُضيف الماجدية قناةً تسويقية جديدة فحسب، بل تُسهم فعلياً في بناء منظومة التقنية العقارية السعودية وتعزيز ثقة المستثمرين بها.

وعن هذه الاتفاقية قال عبدالعزيز العارضي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة مداك: "شراكتنا مع الماجدية ليست مجرد إضافة لمحفظة الفرص على منصتنا إنها رسالة واضحة بأن كبار المطورين العقاريين في المملكة يؤمنون بأن مستقبل الاستثمار العقاري هو رقمي وجزئي وشامل. الماجدية تمثل معياراً للجودة والموثوقية، وانضمام عقاراتها إلى مداك يمنح المستثمرين فرصة حقيقية للمشاركة في مشاريع كانت حتى الأمس محصورة بشريحة ضيقة. هذا هو جوهر ما نبنيه في مداك: أن يجد كل مستثمر مهما كان حجم رأس ماله مكاناً له في سوق العقار السعودي.»

من جانبه، . صرّح المدير العام للأعمال التجارية في شركة الماجدية, الأستاذ معاذ بن عبدالعزيز الخريف، قائلًا:“تمثل هذه المذكرات خطوة مهمة نعتز بها في الماجدية، كونها تعكس حرصنا المستمر على تقديم فرص نوعية في السوق العقاري والعمراني، وتبنّي حلول تسهم في تطوير تجربة التملك والاستثمار. ومن خلال هذا الإعلان، نعمل على إتاحة نماذج أكثر مرونة تتيح للأفراد والشركات الوصول إلى الفرص العقارية بطريقة واضحة وسهلة، بما يعزز من كفاءة السوق ويواكب تطلعاته المستقبلية. كما تكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل ما تتيحه المشاريع المدرجة على المنصات من إمكانيات لتملك الأجانب وفق الأنظمة المعتمدة، مما يزيد عدد المستفيدين ويعزز جاذبية السوق العقاري في المملكة”.

تمثّل هذه الشراكة نقلة نوعية في مسيرة التقنية العقارية السعودية، وخطوة عملية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في رفع نسبة تملّك الأفراد وتعميق أسواق المال والاستثمار. ومع تنامي الثقة بنموذج الملكية الجزئية وتطور البيئة التنظيمية الداعمة له، تعتزم الماجدية ومداك التوسع في هذا التعاون وطرح مزيد من الفرص الاستثمارية المميزة خلال المرحلة القادمة.

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