الدرعية: أعلنت شركة الدرعية عن "حي الإعلام والابتكار" الذي سيُسهم في جعل الدرعية، مهد انطلاق الدولة السعودية، وجهةً عالميةً رائدةً في قطاع الإعلام والتكنولوجيا والإبداع، حيث أكّدت الدرعية عبر مشاركتها في معرض MIPIMبمدينة كان الفرنسية، على أن هذا المشروع الرائد سيُقدّم الدعم للعاملين في القطاع بشكلٍ كامل، عبر توفير بيئةٍ متطورةٍ لشبكات الإعلام العالمية، والوكالات الإبداعية، والمحترفين، مما يعكس التزامها بتعزيز قطاع الإعلام والابتكار.

يُقام حي الإعلام والابتكار الجديد على مساحة 250,000 مترٍ مربع، ويشتمل على مكاتب تجاريةٍ فاخرة، وفندقٍ يضم 325 غرفة، و450 وحدة سكنية، إلى جانب منطقةٍ تجاريةٍ تضم مجموعةً من المطاعم، وأكثر من 15,000 متر مربع للمساحات التجارية. ويقع الحي بالقرب من "الدرعية أرينا"، أحد المشاريع الرائدة في المرحلة الثانية من مراحل تطوير الدرعية.

شهد معرض MIPIM إنجازًا مهمًا في مسيرة الدرعية، حيث تم الإعلان عن "أرماني ريزيدنسز الدرعية"، وهو مشروع فاخر يضم 15 وحدة سكنية حصرية بتصاميم داخلية استثنائية تحمل بصمة أيقونة الموضة الإيطالية، جورجيو أرماني.

وبدوره، أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، السيد جيري إنزيريلو، أن "حي الإعلام والابتكار" يُرسّخ مكانة الدرعية كمركزٍ عالميٍ للابتكار في التقنية، والصناعات الإبداعية في مجال الإعلام، قائلًا: "نحن واثقون من أن الحي الجديد سيمثّل إضافةً كبيرةً لقطاع الإعلام، عبر تقديم بنيةٍ تحتيةٍ عالمية المستوى، ومن المتوقع أن يصبح هذا الحي وجهةً رائدةً تحتضن نخبة الكفاءات في هذه الصناعات، حيث توفر بيئةً تعزّز الابتكار وتدفع لخلق آفاق جديدة".

لمحة عن الدرعية:

تُعَدُّ الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

وستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحّب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

تأسّست شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدّم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني، لتصبح الدرعية وجهة عالمية، ملتزمة بأعلى معايير التصميم والتطوير، مع الحفاظ على تراثها العريق وفقًا للمعايير العالمية.

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