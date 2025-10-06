الدرعية: أعلنت شركة الدرعية اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ماجد الفطيم القابضة، الرائدة في تطوير المجتمعات والترفيه والتجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، لتتخذ من ميدان الدرعية وجهة لها، لبناء ڤوكس سينما و7 علامات تجارية عالمية.

وبموجبها تصبح اتفاقية شركة ماجد الفطيم القابضة الشريك الرئيسي الأول للترفيه وأسلوب الحياة في ميدان الدرعية، مسجّلة إنجازًا بارزًا في مسيرة قطاع التجزئة بالمنطقة، حيثُ تُقدّم مجموعة متنوّعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأزياء والمفروشات المنزلية ومستحضرات التجميل، على مساحة إجمالية تبلغ 13,167 مترًا مربعًا، منها 5,534 مترًا مربعًا لمتاجر التجزئة، و7,632 مترًا مربعًا لصالات السينما.

وبحسب الاتفاقية، سيتمُّ إطلاق أول متجر خاص في المملكة لعلامة التجميل اليابانية "شيسيدو"، إضافة إلى افتتاح متاجر رئيسية لكل من "لولوليمون" و"كريت آند باريل" و"أبركرومبي آند فيتش"، بجانب مواقع جديدة لعلامتي "أول سينتس" و"سي بي2" و"هوليستر".

وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، على الاتفاقية قائلًا: "نفخر بشراكتنا مع شركة ماجد الفطيم القابضة، إحدى أبرز شركات أسلوب الحياة والترفيه في المنطقة. إن استقطاب هذه المجموعة الاستثنائية من العلامات التجارية إلى الدرعية، بما يشمل ثلاثة متاجر رئيسية، دليل على ثقة مجتمع التجزئة برؤيتنا، ونطمح أن يكون ميدان الدرعية وجهةً رئيسية للسياحة والترفيه، ووجهة تسوّق فريدة لسكان الدرعية وزوّارها".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أحمد جلال إسماعيل: "تملك الدرعية كل المقومات التي تجعلها وجهة عالمية للثقافة والتراث والابتكار، ونحن فخورون بالمساهمة في هذا المشروع الرائد، حيثُ تعكس شراكتنا مع الدرعية التزامنا الراسخ بإثراء الحياة اليومية من خلال تجارب تسوّق وترفيه استثنائية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة".

وأضاف: "بفضل مجموعة العلامات التجارية المتنوّعة، ودور ڤوكس سينما العالمية الشهيرة، ومفاهيم أسلوب الحياة الشاملة، نحن على ثقة بقدرتنا على المساهمة في تحويل ميدان الدرعية إلى وجهة نابضة بالحياة، تُعزّز من تجربة المشي والاستكشاف، وتندمج بسلاسة بين تجارة التجزئة الحديثة والتقاليد الأصيلة في المملكة"

ويمزج مشروع "ميدان الدرعية" بين الثقافة والترفيه، جامعاً تحت سقفه أرقى العلامات التجارية العالمية، ضمن بيئة مخصصة للمشاة بأعلى معايير الفخامة السعودية، حيثُ يحتضن عند اكتماله أكثر من 400 علامة تجارية عالمية.

وتأتي هذه الشراكة بعد منح عقد بقيمة (600 مليون دولار أمريكي) لشركة ساليني العربية السعودية المحدودة، لأعمال بناء أكبر مواقف السيارات تحت الأرض في ميدان الدرعية، والذي يتّسع لأكثر من 10,500 سيارة.

ويُعدُّ مشروع تطوير الدرعية أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030، حيثُ من المتوقّع أن يضيف نحو 70 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويوفّر قرابة 180 ألف وظيفة، ومسكناً لنحو 100 ألف شخص عند اكتماله.

لمحة عن الدرعية:

تُعَدُّ الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسة للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر. على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ 14 كيلو مترًا مربعًا.

وستُصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحّب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضمُّ أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًّا ومحليًّا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصّص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023م، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيُتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطوّر لمخططها الرئيس للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيثُ تُقدّم مفهومًا متجدّدًا لتحديد التخطيط العمراني، لتُصبح الدرعية وجهة عالمية، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

نبذة عن ماجد الفطيم:

تأسّست مجموعة ماجد الفطيم عام 1992 كشركة إماراتية رائدة في مجال أسلوب الحياة المتكامل والمتنوّع، وتوسّعت أعمالها لتشمل أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. واستلهمت المجموعة رؤيتها من مؤسّسها الراحل، السيد ماجد الفطيم، الذي حمل رسالة واضحة: تحقيق أسعد اللحظات لكلّ الناس، كلّ يوم.

خلال مسيرتها، نمت المجموعة لتُصبح واحدة من أكثر المؤسسات احترامًا في المنطقة، ويعمل تحت مظلتها اليوم أكثر من 41 ألف موظف، يخدمون ما يزيد على 600 مليون عميل سنويًا عبر منظومة متكاملة تجمع بين التجارب المادية والرقمية. كما تمتلك المجموعة أصولًا تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار أمريكي، وتحظى بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) على مستوى الشركات الخاصة في المنطقة.

وتضمُّ محفظة المجموعة 29 مركز تسوق، من أبرزها مول الإمارات، مول مصر، ومول عُمان، إلى جانب وجهات سيتي سنتر المنتشرة في المنطقة. كما تمتلك سبعة فنادق فاخرة وخمسة مشاريع متعدّدة الاستخدامات، وتُطور مجتمعات سكنية متميّزة، مثل غابة الغاف وتلال الغاف في دبي، والزاهية في الشارقة، والموج في مسقط.

منذ عام 1995، أحدثت المجموعة نقلة نوعية في تجارة التجزئة العصرية للبقالة، وتواصل اليوم إدارة وتشغيل شبكة تضمُّ ما يقرب من 500 متجر، إلى جانب كونها بوابةً للعديد من العلامات التجارية العالمية في مجالات الأزياء، والديكور المنزلي، والتجميل، مثل لولوليمون، ليغو، كريت آند باريل، شيسيدو، ومتجر ذات متعدّد العلامات التجارية.

كما تدير المجموعة أكثر من 600 شاشة ڤوكس سينما ، وتوفّر مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية ذات المستوى العالمي، من أبرزها سكي دبي. وترتبط جميع هذه التجارب عبر برنامج الولاء SHARE، الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدّمة لتقديم مكافآت وتجارب شخصية مبتكرة، تعكس التزام المجموعة بتوفير لحظات استثنائية لعملائها كل يوم.

