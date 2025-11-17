الرياض: أعلنت شركة الدرعية في معرض "سيتي سكيب 2025"، المُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية"، عن أحدث مشاريعها السكنية "منازل الحداوي"، وبدء البيع فيه على الخارطة، وذلك ضمن مشاركتها التي تعد الثالثة على التوالي في هذا المعرض العالمي.

ويضم مشروع "منازل الحداوي" الذي ترمز تسميته إلى حداء الإبل، في مرحلته الأولى 239 وحدة سكنية بمساحات مختلفة وتصاميم مستلهمة من هوية الدرعية الأصيلة. ويُعد مشروع "منازل الحداوي" أحدث الإطلاقات السكنية الواقعة ضمن حي الإعلام والابتكار، والذي تقوم على تطويره وبنائه بالكامل شركة الدرعية كمطور رائد في قطاع التطوير العقاري، ويأتي المشروع امتدادًا لجهود شركة الدرعية في تطوير مشاريع عمرانية وسكنية متكاملة، تُجسّد رؤيتها وتُعزّز مكانتها كمشروع وطني يُسهم في زيادة المنتجات العقارية بمدينة الرياض ويحقق تطلعات رؤية السعودية 2030.

كما أعلنت الشركة خلال المعرض، عن توقيع ثلاثة عقود جديدة ضمن المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية بقيمة إجمالية بلغت 5.73 مليار ريال سعودي، شملت عقدًا مع شركة المباني للمقاولات العامة لتنفيذ أعمال طريق الملك خالد، وعقدين مع شركة "بي إي سي" العربية للمقاولات لتنفيذ مشروع عدة مباني مكتبية وتطوير الأراضي السكنية ضمن حي الإعلام والابتكار، بما يعكس التقدم المتواصل في تنفيذ مشروع الدرعية وتسارع وتيرة التطوير العمراني والبنية التحتية فيه.

ويتميز مشروع "منازل الحداوي" بموقعه الاستراتيجي المُطل على وادي حنيفة، وتتنوّع الوحدات السكنية فيه بين: شقق وبنتهاوس، بمساحات مختلفة، وبأسعار تبدأ من 1.6 مليون ريال سعودي، ليعكس التزام الشركة بتوسيع خيارات السكن الراقي وتعزيز تجربة العيش في الدرعية، كما يمتد المشروع على مساحة تصل إلى 76 ألف متر مربع.

من جانبه، قال السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: "يُمثّل مشروع منازل الحداوي خطوة محورية في مسيرة شركة الدرعية، بوصفه مشروعًا سكنيًا تقوم شركة الدرعية بتطويره بالكامل، ويؤكد ذلك نضج قدراتها التطويرية وتكامل منظومتها العمرانية. كما يُجسّد مشروع منازل الحداوي التزامنا بتقديم مساكن فاخرة تعكس روح الدرعية الأصيلة، وتُوفّر تجربة عيش راقية تُعبّر عن أسلوب حياة متكامل يجمع بين جودة التصميم والارتباط بالمكان. هذه المرحلة الجديدة تُؤكّد أن الدرعية لا تُبنى فقط كشاهد على الماضي، بل كرؤية حيّة للمستقبل".

ويُوفّر مشروع "منازل الحداوي" تجربة فريدة تجمع بين العمارة التقليدية، والتاريخ العريق، والثقافة السعودية الأصيلة والاستدامة، مع وجود العديد من المرافق الفاخرة والتجهيزات عالية المستوى، مثل: المنازل الذكية ومكاتب الاستقبال والحدائق والمسابح، ومواقف السيارات الأرضية الخاصة، مع إطلالة على وادي حنيفة، والدرعية أرينا، ودار الأوبرا الملكية بالدرعية، في منطقة تطويرية جاذبة لملايين الزوار من كافة أنحاء العالم، مما يُعزّز مكانتها كوجهة سياحية عالمية ذات جودة حياة عالية ومستدامة.

وبالإعلان عن "منازل الحداوي"، ينضم المشروع إلى سلسلة من المشاريع السكنية الفاخرة التي أعلنت عنها شركة الدرعية سابقًا تحت مظلة "الحياة في الدرعية"، وتشمل: الريتز-كارلتون ريزيدنسز، وأمان سمر ريزيدنسز وادي صفار، وشيدي ريزيدنسز وادي صفار، وفايينا ريزيدنسز وادي صفار. حيث يعكس هذا الإطلاق الرؤية الشاملة لشركة الدرعية في تقديم تجربة عيش متكاملة تجمع بين الأصالة النجدية والتخطيط الحضري المستدام، في كافة مشاريعها.

يمتد مشروع الدرعية على مساحة 14 كيلومتر مربع، ضمن نطاقٍ إشرافيٍ تبلغ مساحته 194 كيلومترٍ مربع، يستهدف جذب 50 مليون زيارة سنويًا بحلول عام 2030، واستيعاب أكثر من 100,000 ساكن عند اكتمال المشروع، وتوفير أكثر من 180 ألف فرصة عمل، والمساهمة بـ 70 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي، كما ستحتضن الدرعية ما يقارب 40 فندقًا ومنتجعًا عالميًا، وأكثر من 18,000 وحدة سكنية، إلى جانب 9 متاحف، وجامعة وعددٍ من المدارس، والعديد من الأصول الثقافية؛ لتُجسّد رؤيةً شاملةً تجمع بين التراث العريق والحاضر المزدهر والمستقبل المتطور.

لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727م، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر. على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

وستُصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبّي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحّبُ مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضمُّ أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصّص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023م، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيُتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطوّر لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيثُ تُقدّم مفهومًا متجدّدًا لتحديد التخطيط العمراني، لتُصبح الدرعية "مدينة الأرض"، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

