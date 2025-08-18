الدرعية: أعلنت شركة الدرعية عن إطلاق مشروع أمان سمر ريزيدنسز وادي صفار، مما يضيف إلى الفرص السكنية المميزة التي تقدّمها الدرعية.

وقد تمَّ الكشف عن مجموعة من المساكن التي تحمل علامة أمان التجارية، والتي تضمُّ فللًا فاخرة بعدة نماذج تضمُّ خمس أو ست غرف نوم، والتي تمَّ تطويرها كجزء من مجتمع أمان سمر ريزيدنسز المتكامل في المخطط الرئيسي لوادي صفار، وهو مشروع مميّز تطوره شركة الدرعية.

وتقع الفلل على أراضٍ تبدأ مساحتها من 9000 متر مربع، وتوفّر الخصوصية والمعيشة الواسعة والوصول إلى وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، مثل ملعب الجولف الذي صمّمه جريج نورمان، ونادي الدرعية الملكي للفروسية والبولو، ومنتجع "أمان سبا" الذي يحتوي على منتجع صحي متكامل، ونادي راكيت، ومسابح، ومطاعم تقدم أشهى الأطباق العالمية ودعوة للانضمام إلى عضوية أمان العالمية.

كما سيتمُّ إنشاء مساكن أمان في وادي صفار بجوار فندق أمان المكون من 80 غرفة، ويشكلان معًا وجهة "أمان سمر ريزيدنسز " الفاخرة، حيث سيكون أول مشاريع أمان السكنية في المملكة العربية السعودية.

يستمد مشروع "أمان سمر ريزيدنسز" اسمه من لحظة "السمر"، وهي الفترة التي تسبق غروب الشمس في آخر ساعات النهار وتُعرف بالغسق، في إشارة إلى جمال المشهد الطبيعي وهدوء الأجواء المحيطة. ويعكس هذا الاسم روح التراث الثقافي والطبيعي للمكان. وقد تولى تصميم المشروع المهندس العالمي جان ميشيل غاثي من شركة دينيستون للهندسة المعمارية، ليضم فندقًا ومساكن فاخرة بإطلالات بانورامية خلابة على وادي صفار.

بهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: "يمثّل إطلاق المبيعات خطوة جديدة مهمّة في مسيرة التطوير التي نقوم بها في المخطط الرئيسي لوادي صفار. نحن فخورون جدًا بالشراكة مع مجموعة أمان، المطور الاستثنائي لأماكن الإقامة والعيش الفريدة. ستكون مساكن "أمان سمر ريزيدنسز " إضافة رائعة لأصولنا الفريدة في مجال الضيافة بمشروع الدرعية. نتوقّع طلبًا كبيرًا على هذه المساكن الفاخرة نظير نمط الحياة الراقي الذي توفره".

وأضاف رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة أمان، فلاد دورونين: "يمثّل إطلاق مشروع أمان سمر ريزيدنسز، محطة بارزة في مسيرة أمان بالمملكة العربية السعودية. وانطلاقًا من تقديرنا العميق لتراث المملكة الثقافي وجمالها الطبيعي وتقاليدها الأصيلة، سيقدّم المشروع مستوى فريدًا من الخصوصية والتصميم والخدمة، يجسد أسلوب الحياة الذي تشتهر به أمان. ويتيح موقع المشروع في وادي صفار التاريخي، على بُعد دقائق من موقع حي الطريف التاريخي بالدرعية المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لضيوفنا فرصة نادرة للانغماس في أجواء استثنائية يحيط بها عبق التاريخ، مع الاستمتاع بأرقى ما توفّره أمان".

تعد "أمان سمر ريزيدنسز" وادي صفار، أحدث الإضافات إلى سلسلة العلامات الفندقية العالمية التي تقدّم منازل فاخرة تحمل خصوصية كبيرة في الدرعية ووادي صفار. وشهد الطلب على المساكن التي تمّ طرحها للبيع إقبالًا قويًا، مما يعزّز مكانة شركة الدرعية كمطور رائد في السعودية، ملتزم بتقديم نمط حياة راقٍ.

وستسهم الدرعية بما يقارب 70 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفّر ما يقارب 180,000 فرصة عمل. ومن المتوقّع أن يسكنها نحو 100,000 نسمة بحلول عام 2030. ويضمُّ المشروع مساحات مكتبية حديثة لعشرات الآلاف من المحترفين في مجالات التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم، إلى جانب المتاحف، وجامعة، ودار أوبرا ملكية، وأرينا الدرعية. كما تضمُّ نحو 40 منتجعًا وفندقًا بمعايير عالمية، ومطاعم فاخرة، ونادي الجولف الملكي في وادي صفار، بجانب ملعب الجولف البطولي المصمّم من قبل الأسطورة غريغ نورمان، ونادي الفروسية والبولو الملكي في وادي صفار.

لمحة عن الدرعية:

تُعَدُّ الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسة للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ 14 كيلو مترًا مربعًا.وستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.ويُرحّب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضمُّ أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًّا ومحليًّا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصّص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيس للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدّم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني، لتُصبح الدرعية وجهة عالمية، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات