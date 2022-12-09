يتيح تطبيق الهاتف المحمول المحدّث توفير خدمات صيدلية ابن سينا باللغتين الإنجليزية والعربية

شكّلت شركة الخياط للاستثمار فريقاً قيادياً جديداً للعلامة التجارية "صيدلية ابن سينا" لتسريع خطط توسع الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بدأت شركة الخياط للاستثمار (AKI)، إحدى أهم مجموعات الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تمهيد الطريق لتحقيق نمو متسارع لأعمالها في مجال الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري. وكشفت العلامة التجارية الشهيرة "صيدلية ابن سينا" التابعة للشركة مؤخراً الاعلان عن تطبيق محدث للهاتف المحمول يوفر للعملاء الناطقين باللغة العربية تجربة سلسة ومبسطة لتصفح وطلب وتتبع تسليم أدويتهم وطلباتهم من أي مكان.

ويوفر التطبيق حالياً 6,000 منتج ومن المقرر توسيع مجموعة هذه المنتجات لتصل إلى 10,000 منتج خلال الأشهر الستة المقبلة. وقد أصبح تطبيق صيدلية ابن سينا الآن متاحاً باللغتين الإنجليزية والعربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخطط الشركة لطرح هذا التطبيق المحدّث في أسواق أخرى قريباً، لا سيما بعد دخول علامة ابن سينا إلى سلطنة عُمان.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير أصدرته مؤخراً شركة التحليلات AppsFlyer يشير إلى أن الشركات الإماراتية تعمل على مضاعفة استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة لزيادة مشاركة العملاء وتعزيز إنفاقهم من خلالها، لا سيما وأن حجم تنزيلات تطبيقات الأجهزة المحمولة في الإمارات العربية المتحدة شهد نمواً بنسبة 23٪ على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2022.

وفي سياق إدراكها لحجم الإمكانات التي تنطوي عليها التجارة الإلكترونية وتجارة البيع بالتجزئة، عينت شركة الخياط للاستثمار فريقاً قيادياً جديداً لتحقيق طموحاتها التوسعية. ويترأس هذا الفريق الدكتور دعاء معروف، صاحب الخبرة الواسعة في هذا المجال والذي تمت ترقيته إلى منصب المدير التنفيذي لقطاع الأدوية وصيدلية ابن سينا في شركة الخياط للاستثمار. وينضم إلى معروف في هذا الفريق المميز كلٌّ من ديلا باس، التي جاءت حديثاً إلى شركة الخياط للاستثمار لتشغل منصب المدير العام الأول لصيدلية ابن سينا، إلى جانب إشرافها على علامة هولاند آند باريت التجارية ضمن الشركة.

وفي تعليق له، قال زيد سعد الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة الخياط للاستثمار: "لطالما تصدرت شركة الخياط للاستثمار قطاع المنتجات الدوائية، وذلك من خلال عملها الوثيق مع شركائها، ليس فقط لتقديم أفضل المنتجات في العالم إلى المجتمعات المحلية التي نعمل فيها، بل أيضاً لتأسيس منظومة مبتكرة لتجارة التجزئة. وتعكس استثماراتنا الأخيرة في رأسمالنا البشري وبنيتنا التحتية قناعتنا بضرورة مواصلة العمل على تعزيز تطور السوق".

من جانبه، قال الدكتور دعاء معروف، المدير التنفيذي لقطاع الأدوية وصيدلية ابن سينا في شركة الخياط للاستثمار: "مضت صيدلية ابن سينا في مسار نمو متسارع خلال السنوات الأخيرة، يدعمها في ذلك بنية تحتية رقمية متطورة، ساعدتنا على توفير الخدمات للمستهلكين في أي وقت وفي أي مكان. ومع فريق الإدارة الذي يتمتع بخبرة عريقة تمتد لسنوات طويلة في مجال ريادة الأعمال، فلا أعتقد بأن هناك سقف يمكن أن يحد طموحنا."

وتنتشر أعمال شركة الخياط للاستثمار حالياً في 8 دول بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد دخولها إلى المملكة العربية السعودية ومصر خلال عام 2022.

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نبذة عن شركة الخياط للاستثمار

تأسست شركة الخياط للاستثمار عام 1982 في الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر إحدى أهم مجموعات الشركات العائلية في دولة الإمارات، والشركة الرائدة في العديد من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط، وتقدم شراكات مربحة من خلال خبرتها المتخصصة في العديد من القطاعات. حققت الشركة نمواً مستداماً عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك: التوزيع، والتجزئة، والرعاية الصحية، والمقاولات، واللياقة والترفيه، والسيارات. تعتبر شركة الخياط للاستثمار من شركاء الأعمال الموثوقين في المنطقة للشركات المحلية والعالمية، ومن الشركات الحريصة على تسخير مفاهيم الابداع والابتكار في قطاع البيع بالتجزئة.

شهدت شركة الخياط للاستثمار نمواً كبيراً خلال العقود الأربعة الماضية، وتوظف حالياً أكثر من 5,500 موظف من أكثر من 54 جنسية مختلفة.

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