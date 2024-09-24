دبي، الإمارات العربية المتحدة – يسرّ شركة الخليج العلمية ("جي إس سي")، المزود الرائد للحلول المخبرية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تعلن عن إبرام شراكة جديدة مع شركة "سايون إنسترومنتس" المحدودة (SCION Instruments)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع أجهزة القياس التحليلي. تشتهر "سايون إنسترومنتس" المحدودة (SCION Instruments) بحلولها المبتكرة وعالية الأداء في مجال الاستشراب الغازي ("جي سي") وتحليل الكتلة ("إم إس") تقدّم خدماتها لمجموعة واسعة من القطاعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطاعات البتروكيماويات والبيئة والأطعمة والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، ستتولّى شركة "جي إس سي" تمثيل شركة "سايون إنسترومنتس" (SCION Instruments) في كل من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر لتوسيع نطاق إمكانية الوصول إلى منتجات "سايون" المتطورة والموثوقة. وسيسمح هذا التعاون لشركة "جي إس سي" بتقديم مجموعة شاملة من الحلول المصممة حسب الطلب لتلبية الاحتياجات التحليلية المتنوعة للمختبرات في المنطقة.

هذا وتوفر حلول قياس الاستشراب الغازي المخصّصة من "سايون" المرونة المطلوبة للتطبيقات التحليلية المتميزة، في حين تكون أنظمة الاستشراب الغازي ذات الأسلوب القياسي الخاصة بها مُعدّة مسبقاً لإجراء تحليلات روتينية متسقة للحصول على نتائج موثوقة عبر سيناريوهات الاختبار المختلفة. وبالنسبة لتحليل الغاز المتطور، تم تصميم أنظمة الاستشراب الغازي الخاصة بالشركة من أجل الفصل الدقيق وتحليل المركّبات المتطايرة لتلبية المتطلبات الصارمة للقطاعات مثل قطاع مراقبة البتروكيماويات والبيئة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدّم شركة " سايون إنسترومنتس" (SCION Instruments) أنظمة تحليل الاستشراب الغازي وتحليل الكتلة ("جي إس -إم إس")، التي تتيح إمكانية التحديد والقياس الكمي عالي الدقة للخلائط المعقّدة، ما يسمح بتعزيز القدرات المخبرية في التطبيقات البحثية والصناعية على حدّ سواء. ويقوم برنامج "كومباس سي دي إس" ( Compass CDS) لبيانات الاستشراب الخاص بها بتبسيط مهام العمليات الشتغيلية في المختبر من خلال توفير منصة شاملة لإدارة بيانات الاستشراب، مما يتيح معالجة البيانات بكفاءة ودقة.

وللحفاظ على الأداء الراهن والموثوقية، تقدّم شركة "سايون" مجموعة كاملة من قطع الغيار والمستلزمات لتزويد المختبرات بالمقوّمات اللازمة لصيانة معداتها وتحسينها بشكل فعّال بمرور الوقت. وتمثل هذه الشراكة خطوة بارزة في مهمة "جي إس سي" لتوفير تقنيات وحلول مبتكرة للمختبرات في كل من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر. ومن خلال دمج منتجات شركة "سايون" الحديثة في أساليب حلولها في مجال العلوم التحليلية، تواصل "شركة الخليج العلمية" دعم الأبحاث العلمية والتطبيقات الصناعية لإحراز تقدّم ملحوظ في جودة المختبرات ودقتها وإنتاجيتها في المنطقة.

لمحة عن شركة "سايون إنسترومنتس" (SCION Instruments)

تُعد شركة "سايون إنسترومنتس" (SCION Instruments) شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع أجهزة القياس التحليلي، وهي متخصصة في توفير حلول الاستشراب الغازي والاستشراب السائل وتحليل الكتلة. من خلال تركيزها القوي على الابتكار والتخصيص، توفر شركة "سايون" أدوات وبرامج موثوقة وعالية الأداء لعدد من القطاعات من ضمنها قطاعات البيئة والأطعمة والمشروبات والبتروكيماويات والمستحضرات الصيدلانية.

-انتهى-

#بياناتشركات