الرياض، المملكة العربية السعودية: فيما تواصل المملكة العربية السعودية تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تبرز كفاءة النقل كعامل أساسي لدعم عجلة النمو وتقديم خدمات موثوقة. ولذلك، تتحمّل الجهات المختصّة بإدارة الأساطيل الكبيرة مسؤولية ضمان سير العمليات التشغيلية بسلاسة والوفاء بالالتزامات يوميًا، وذلك وفقًا لمبدأين محوريين هما الموثوقية والثبات في مستوى الأداء.

وانطلاقًا من هذا التوجّه ومن الالتزام المشترك بالتميّز، أعلنت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم (جوسلوك) وشركة النخلة الأهلية (نانكو) عن توقيع اتفاقية استراتيجية لتوريد زيوت التشحيم. وبموجبها، ستزوّد شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم أساطيل شركة نانكو المتنوّعة بزيوت تشحيم عالية الجودة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستويات السلامة والموثوقية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مختلف أنحاء المملكة.

وتنسجم هذه الشراكة مع رؤية المملكة لتطوير القدرات اللوجستية وتعزيز البنية التحتية، حيث تدعم المركبات والمعدات المستخدمة في أعمال التنمية من خلال حلول تقنية متقدّمة وخبرات عالمية.

وفي هذا السياق، صرح فهد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشل لزيوت التشحيم: "تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة نانكو، إحدى الجهات الرائدة في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية، قيم الجودة والموثوقية المشتركة بيننا. وفي إطارها، توفّر شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم خبرات تقنية عالمية من زيوت التشحيم المبتكرة والمصمّمة خصيصًا لحماية المحركات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين الكفاءة. ونؤكد من جهتنا التزامنا التام بدعم عمليات نانكو التطلّعية والمساهمة في نجاحها المستمرّ، بما يعزّز النمو القائم على الشراكات داخل المملكة".

من جهته، أشار خالد القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة النخلة الأهلية (نانكو): "تعتمد عملياتنا التشغيلية على أسس السلامة والموثوقية وتقديم خدمات متميّزة للعملاء، بما يدعم الاقتصاد الوطني. ويُعدّ اختيار الشريك المثالي لتوريد زيوت التشحيم قرارًا يؤثر بشكل مباشر على أداء أسطولنا وقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا. ولذلك، تمثّل هذه الشراكة استثمارًا استراتيجيًا في كفاءتنا التشغيلية وإطالة عمر أسطولنا، ونتطلّع إلى تحقيق مستويات أعلى من الأداء معًا".

تشمل اتفاقية توريد زيوت التشحيم بين شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم وشركة نانكو تزويد أساطيل نانكو العاملة في مختلف مناطق المملكة بحلول متقدّمة من زيوت التشحيم. وتركّز هذه الشراكة الاستراتيجية على تحقيق قيمة تشغيلية ملموسة من خلال تعزيز موثوقية الأسطول، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين أداء أعمال الصيانة.

-انتهى-

