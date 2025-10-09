ستدعم تقنية الذكاء الاصطناعي من أدوبي رؤية شركة البحر الأحمر الدولية لتقديم تجارب مخصصة على موقعVisitRedSea.com لجذب الزوار إلى الوجهة الجديدة في المملكة العربية السعودية.

بفضل Adobe Experience Manager، سيتلقى الزوار اتصالات مخصصة بناءً على اهتماماتهم وتفاعلاتهم السابقة بدءًا من تخطيط الرحلة حتى وصولهم إلى المنتجع وما بعده.

ستنفَّذ تقنية أدوبي من قبل شريك شركة البحر الأحمر الدولية التكنولوجي جلوبانت، وهي تقنية أساسية لتقديم تجارب الزوار المتصلة.

الرياض: أعلنت شركتا أدوبي والبحر الأحمر الدولية (RSG)، المطوِّر وراء مشروعي البحر الأحمر وأمالا، الوجهات السياحة المتجددة في المملكة العربية السعودية، عن شراكة ستشكل منتجات Adobe for Business الأساس الرقمي لتقديم تجارب مخصصة لزوار موقعVisitRedSea.com . وسيقود التنفيذ جلوبانت، شريك RSG التكنولوجي، المسؤول عن تقديم تجربة الزائر المتصلة المدعومة بالتكنولوجيا.

مشروع البحر الأحمر هو أحد أحدث الوجهات السياحية في العالم، حيث استقبل أول ضيوفه عام 2023. ونظراً للحاجة إلى جذب جمهور جديد من المسافرين، أدركت شركة البحر الأحمر الدولية أهمية عرض الجمال الفريد للمنطقة والتجارب المذهلة التي توفرها، في الوقت الذي يبدأ فيه الناس البحث عن وجهتهم السياحية التالية.

قال سلطان مريشد، رئيس قسم التكنولوجيا والتميز المؤسسي في شركة البحر الأحمر الدولية: "عندما يزور السياح البحر الأحمر، ينبهرون بالمناظر الطبيعية والمنتجعات، ولذلك كنا بحاجة إلى أن توفر التجربة الرقمية على موقع VisitRedSea.com نفس التأثير المذهل. إن المحتوى الرائع وإمكانيات التخصيص في Adobe Experience Cloud تترك انطباعًا دائمًا في كل خطوة من خطوات الرحلة، بدءًا من البحث والحجز حتى الوصول إلى المنتجع وطوال فترة إقامتهم في البحر الأحمر".

قام فريق شركة البحر الأحمر الدولية ببناء المواقع الرقمية لـ Visit Red Sea على Adobe Experience Manager لضمان حصول الزوار والضيوف المحتملين على تجربة رقمية مخصصة، ما يضفي الحيوية على الوجهات والمنتجعات الفاخرة في جزر وشواطئ البحر الأحمر من خلال محتوى ديناميكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي على الشبكة الرقمية والهواتف المحمولة.

قال لوك دامان، رئيس أدوبي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "بفضل أدوبي، يستمتع الزوار المحتملون على الفور بصور مذهلة وتجربة مخصصة تلتقط الجمال الفريد للوجهة منذ اللحظة التي يزورون فيها موقع VisitRedSea.com. إن رؤية شركة البحر الأحمر الدولية، جنبًا إلى جنب مع قوة تقنية الذكاء الاصطناعي من أدوبي، تضع معيارًا جديدًا للتجارب الرقمية في صناعة السفر، حيث كل تفاعل مهم".

من خلال الجمع بين قدرات أدوبي في مجال الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي مع بنية جلوبانت الشاملة والتكامل وتنسيق الرحلة، تمكنت شركة البحر الأحمر الدولية من توحيد المحتوى والبيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب تراعي السياق في كل خطوة - بدءًا من البحث الأولي عن الوجهة حتى تخطيط مسارات الرحلة والحجز والتجربة في الموقع.

قال فيديريكو بينوفي، الرئيس التنفيذي للأسواق الجديدة في جلوبانت: "مع تجربة الزائر المتصلة، ينصب تركيزنا على مساعدة شركة البحر الأحمر الدولية في تحقيق قيمة ملموسة مع تقديم تجارب عالمية المستوى. من خلال توحيد البيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء حول المسافر، والجمع بين مجموعة أدوات أدوبي المتقدمة وخبرة جلوبانت في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار عبر القطاعات، فإننا نبني نظامًا بيئيًا يعمل بسلاسة من البداية إلى النهاية. تتيح هذه القاعدة لـ RSG التوسع والتخصيص بشكل مسؤول ووضع معيار جديد للسفر الفاخر في جميع أنحاء العالم".

يعد محرك اتخاذ القرار القوي في Adobe Experience Manager والتكامل السلس مع Adobe Target وميزات التحليلات المدمجة أمورًا أساسية لتقديم درجة عالية من التخصيص، ما يعني أن كل زائر لموقع VisitRedSea.com يتلقى محتوى واتصالات تتوافق مع تفضيلاته الفردية، سواء على الموقع أو عبر قنواته الرقمية، مع زيادة التحويلات إلى مواقع حجز المنتجعات.

نبذة عن أدوبي

تقوم أدوبي بتغيير العالم من خلال التجارب الرقمية.

نبذة عن شركة البحر الأحمر الدولية

شركة البحر الأحمر الدولية (RSG) هي شركة تطوير عقاري متكاملة رأسياً تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع في مجالات السياحة والسكن والتجارب والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات. وتشمل هذه المشاريع الوجهات السياحية الفاخرة المتجددة "البحر الأحمر"، التي بدأت في استقبال الضيوف عام 2023، و"أمالا"، التي لا تزال على المسار الصحيح لاستقبال أول ضيوفها عام 2025.

وتم افتتاح وجهة ثالثة، وهي منتجع ثول الخاص، عام 2024. كما تم تكليف RSG بأعمال التجديد في مطار الوجه، والتي تركز على تحديث المطار الحالي والبنية التحتية، وبناء مطار دولي جديد.

RSG هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) وتعد حجر الزاوية في طموح المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها. من خلال محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات التابعة والأعمال التجارية، تسعى RSG إلى قيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، وتظهر كيف يمكن للتنمية المسؤولة أن ترفع مستوى المجتمعات، وتحرك الاقتصادات، وتعزز البيئة.

نبذة عن جلوبانت

في جلوبانت، نبتكر المنتجات الرقمية الأصلية التي يحبها الناس. نحن نسد الفجوة بين الشركات والمستهلكين من خلال التكنولوجيا والإبداع، مستفيدين من خبرتنا في مجال الذكاء الاصطناعي. نحن نجرؤ على إحداث تحول رقمي في المؤسسات ونسعى جاهدين لإرضاء عملائها.

لدينا أكثر من 30,000 موظف ونحن موجودون في أكثر من 35 دولة في 5 قارات، ونعمل مع شركات مثل Google و Electronic Arts و Santander وغيرها.

حصلنا على لقب” الشركة الرائدة عالمياً في خدمات الذكاء الاصطناعي “(2023) والشركة الرائدة عالمياً في استشارات وسائل الإعلام والتكامل ومزودي خدمات السحابة للعمليات التجارية “(2024) وفقاً لتقرير IDC MarketScape.

نحن العلامة التجارية الأسرع نمواً في مجال تكنولوجيا المعلومات والخامسة أقوى علامة تجارية في هذا المجال على مستوى العالم (2024) ، وفقاً لـ Brand Finance.

تم عرضنا كدراسة حالة تجارية في جامعات هارفارد وميتشغان وستانفورد.

نحن أعضاء نشطون في مؤسسة البرمجيات الخضراء (GSF) واتفاقية الأمن السيبراني التكنولوجي.

