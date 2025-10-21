استثمار استراتيجي يوسع نشاط شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات إلى قطاع النقل الأوسع ويرسخ من مكانتها الرائدة في السوق الإماراتية

صفقة جديدة لمجموعة ملتيبلاي في إطار جهودها الرامية لتحقيق نمو إقليمي وعالمي مستدام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتيبلاي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز:MULTIPLY)، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات التابعة لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز DRIVE) قد أغلقت رسمياً صفقة الاستحواذ على حصة قدرها 22.5% في شركة مواصلات القابضة، مع خيار رفع هذه الحصة إلى 50.6%.

ويعكس هذا الاستثمار الاستراتيجي توجه شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، ويؤكد مكانتها الرائدة في قطاع التنقل، من خلال تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز إسهامها في توفير حلول نقل آمنة وموثوقة ومستدامة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى المنطقة.

وبهذه المناسبة، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: "يساهم هذا الاستحواذ في تعزيز مكانة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ومنح زخم أكبر لمسيرة تحوّلها النوعي من مزود لخدمات تعليم القيادة إلى لاعب رئيسي في منظومة قطاع التنقل، من خلال التركيز على مرونة الأداء والابتكار والقدرة على مواكبة الاحتياجات المستقبلية للقطاع. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستضمن محافظة الشركة على موقعها الريادي في مجال يشهد متغيرات متسارعة، بالتزامن مع تعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل".

من جهته، قال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: "يعكس الاستثمار في شركة مواصلات الثقة الراسخة بقطاع النقل في دولة الإمارات وآفاقه الواعدة، ويجسد التزام شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع من خلال توظيف أحدث التقنيات وتعزيز كفاءة الأداء، ومواصلة رسالتنا الهادفة لتوفير حلول تنقل أكثر أماناً ومرونة وابتكاراً تلبي الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات في مختلف أنحاء الدولة. ونتطلع قدماً إلى استثمار هذه الخطوة لفتح آفاق جديدة في مجال التنقل الذكي بالشراكة مع شركة مواصلات".

وقال عمير المهيري، المدير العام لشركة مواصلات القابضة: "تمثل الشراكة مع "الإمارات لتعليم قيادة السيارات" محطة مهمة مسيرة مواصلات القابضة ولمنظومة النقل في دولة الإمارات؛ فهي تمثل فرصة لتعزيز التكامل ودفع مسيرة التنقّل الذكي والاستدامة والتحول الرقمي، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات وكفاءة العمليات وتجربة العملاء، بما يسهم في بناء منظومة نقل أكثر ابتكاراً واستدامةً وقدرةً على مواكبة المتطلبات المستقبلية".

وتأسست شركة مواصلات في أبوظبي وتتخذ منها مقراً رئيسياً لها، وقد سجلت إيرادات تجاوزت 650 مليون درهم خلال السنة المالية 2024. وتدير الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أكثر من 1000 حافلة للنقل العام والخاص، وما يزيد على 2500 سيارة أجرة، وأكثر من 5500 مركبة تأجير موزعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. يعمل ضمن منظومة الشركة أكثر من 5000 موظف ممن يساهمون في تشغيل شبكة نقل موحدة تُسهم في خدمة المجتمعات وتلبية احتياجات الشركات على امتداد الدولة.

وعلى مدى مسيرتها، نجحت مواصلات في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجالات السلامة والابتكار والموثوقية، مقدمةً حلول نقل فعّالة وميسّرة تسهم بدور محوري في تعزيز التنقل بمختلف أنحاء الدولة.

ومن خلال هذا الاستحواذ، ترسخ شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع التنقل بالمنطقة، عبر دمج الابتكار والتقنيات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتها، بما يعزز قدرتها على قيادة السوق وتطوير خدمات النقل المستقبلية. وبفضل كفاءتها التشغيلية وانتشارها الاستراتيجي، تواصل "مواصلات" القيام بدور حيوي في رسم ملامح قطاع النقل على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال منظومة خدماتها المتكاملة والتزامها الراسخ بالجودة، تسهم المجموعة في دعم الجهود الوطنية لإرساء بنية تحتية للنقل تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتواكب رؤية شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات الهادفة إلى بناء قطاع نقل متطور وجاهز لمتطلبات المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات ومشاريع التطوير التي نفذتها مجموعة ملتيبلاي خلال الفترة الماضية، فيما تواصل المجموعة وشركاتها التابعة دراسة وتقييم الفرص الاستراتيجية في مختلف القطاعات، بما يدعم تنمية أعمالها ويحقق أفضل قيمة للمساهمين.

عن مجموعة ملتيبلاي

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر وتدير عالمياً شركات متطورة تولّد تدفقات نقدية. وتعمل المجموعة، التي تتميز بعقلية نمو أصبحت جزءًا مميزًا من هويتها، على توظيف رأس المال وتعزيز الاستثمارات عبر ذراعيها المميزتين، وكلاهما يتبع نهجاً منضبطاً للاستثمار وتوفير عائدات متسقة ومستدامة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط ​​​​والطويل:

ملتيبلاي

تعد ملتيبلاي ذراع الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال والتجزئة والملابس والتغليف. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

توسّع ملتيبلاي+ نطاق الانتشار العالمي للمجموعة، مستثمرةً في مختلف القطاعات وفئات الأصول بهدف وحيد: تحرير العوائد عبر التخصيص المنضبط لرأس المال.

عن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات

تأسست شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (EDC) في عام 2000 وتعتبر المزود الرائد لتعليم القيادة، والتعليم لما قبل الترخيص في أبوظبي، والشريك الموثوق للحكومة في خلق طرق أكثر أمانًا. وقامت الشركة برقمنة مناهجها وتسعى لتطبيق الواقع المعزز والافتراضي لتسهيل التعلم. كما تقوم الشركة حاليًا بتحويل أسطولها من مركبات التدريب إلى مركبات هجينة، بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الانبعاثات الصفرية.

وفي إطار استراتيجيتها للتحوّل الرقمي، تعمل شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة التدريب الخاصة بها. وتُعد "الساحات الذكية" من أبرز الابتكارات التي يجري تطويرها حالياً، وهي بيئات اختبار مؤتمتة بالكامل تتيح للمركبات إجراء الاختبارات دون أي تدخّل بشري. وتعتمد هذه الساحات على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الرؤية الحاسوبية، ودمج المستشعرات، مما يتيح تقييماً ذاتياً لمهارات القيادة، ويقلّل من الأخطاء البشرية، ويزيد من كفاءة العمليات، ويعزز معايير العدالة في نتائج الاختبارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار الهدف الأوسع لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات والمتمثّل في بناء بنية تحتية تدريبية ذكية قائمة على البيانات، تُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمعايير السلامة وتجربة المتدربين على مستوى الدولة. وتضع هذه الخطوة الشركة في طليعة التعليم المتخصص في التنقّل الذكي على مستوى المنطقة.

وتعد الإمارات لتعليم القيادة المساهم الأساسي في لجنة التعليم للسلامة على الطرق في أبوظبي وتتعاون بشكل وثيق مع أبوظبي للتنقل في مجالات أمان حركة المرور والتنقل الذكي ومبادرات التدريب المبتكرة.

عن مواصلات القابضة

تعد شركة مواصلات القابضة من أبرز مزوّدي خدمات التنقّل المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تركز على إحداث تحوّل نوعي في قطاعي النقل العام والخاص من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار والتميز التشغيلي، مع وضع أعلى معايير السلامة وخدمة العملاء في مقدمة الأولويات. وتغطي خدمات الشركة أنظمة الحافلات العامة، وأساطيل سيارات الأجرة، والنقل المدرسي والمؤسسي، وتأجير السيارات والخدمات الأخرى، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً في توفير حلول تنقّل ذكية وشاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الدولة.

