المنامة، البحرين – أعلنت شركة الإثمار للتطوير (IDC)، بصفتها مدير التطوير لمشروع جزيرة دلمونيا ("دلمونيا")، عن استكمال أعمال الأرصفة العائمة والمرافق البحرية في دلمونيا مارينا بالتعاون مع الشركة المتحدة للتجارة البحرية (UMT) – وهي شركة رائدة متخصصة في تصميم وبناء وصيانة الموانئ البحرية.

وكجزء من مشروع دلمونيا مارينا، تم تعيين الشركة المتحدة للتجارة البحرية لتتولى تصميم وهندسة وإنشاء وتركيب الأرصفة العائمة الممتدة على طول 580 متراً. وتم تصميم المرسى ليستوعب 68 قارباً بطول يصل إلى 13 متراً، إضافةً إلى 10 مراسي مخصصة للدراجات المائية (Jet Ski). وستبلغ الطاقة الاستيعابية الكاملة لدلمونيا مارينا 118 قارباً، تشمل 68 مرسى بحري إلى جانب مرفق المواقف الجافة بسعة 50 موقفاً، والتي من المقرر افتتاحه في يوليو 2026.

وقد تمت أعمال الشركة المتحدة للتجارة البحرية تحت إشراف الاستشاري المعين شركة الهندسة البحرية والساحلية والمدنية (MCC)، وهي شركة بحرينية تتمتع بخبرة واسعة على المستويين المحلي والدولي في مشاريع الإنشاءات والهندسة البحرية المرموقة.

وبهذه المناسبة، قال السيد نايف ناصر الناصر، المدير التنفيذي لشركة الإثمار للتطوير: "إن المرسى الجديد يجسد خطوة استراتيجية نحو تعزيز المكانة التي تتمتع بها مملكة البحرين في القطاع البحري. ومن شأن هذا المشروع أن يجعل جزيرة دلمونيا وجهة بحرية متميزة من خلال توفير مرافق مشيدة وفقاً لأعلى المعايير العالمية مع اعتماد أحدث التقنيات البحرية وتطبيق أعلى معايير السلامة".

وأضاف السيد الناصر: "إن إنشاء مرسى متطور هو أمر أساسي لتطوير الواجهة البحرية لجزيرة دلمونيا، والتي تجمع بين أسلوب الحياة الراقية والابتكار والمسؤولية نحو البيئة. وتؤكد شراكتنا مع الشركة المتحدة للتجارة البحرية وشركة الهندسة البحرية والساحلية والمدنية على استراتيجيتنا التي تهدف إلى تقديم خدمات وتجارب استثنائية لملاك القوارب والزوار من خلال مشروع دلمونيا مارينا".

ومن جانبه، أعرب السيد مهند حمد، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتجارة البحرية عن سعادته باستكمال أعمال المرسى، قائلاً: "يشرفنا العمل مع شركة الإثمار للتطوير لتنفيذ مرسى بتصميم حديث وعصري يلبي متطلبات واحتياجات مستخدمي المرافق البحرية. وتعكس خبراتنا التقنية المتخصصة وحرصنا على اعتماد أعلى معايير المتانة والجودة التزامنا بتوفير بيئة بحرية ذات جودة عالية".

-انتهى-

#بياناتشركات