أعلنت «إيثرا للاستشارات»، وهي جهة متخصصة في استراتيجيات التوظيف العالمي وهندسة بنى التنقّل المهني، عن إطلاق أعمالها في دولة الإمارات كأول شركة استشارية مستقلة تُعنى بمساندة ومساعدة المؤسسات في تصميم بنيتها التحتية للتوظيف العالمي. وتعمل الشركة على تمكين المؤسسين، وقادة الموارد البشرية، ومشغّلي الشركات سريعة النمو، وصنّاع القرار الاستراتيجي في الشركات الإماراتية التي تتوسع دوليا، إلى جانب الشركات العالمية التي تسعى إلى دخول أسواق دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، عبر إرشادهم بخطى واثقة والتنقل بسلاسة في تعقيدات التوظيف العابر للحدود، ونماذج التوظيف، وبرامج التنقّل، ومخاطر الامتثال، في بيئة عمل تتسارع فيها وتيرة العولمة.

وتدخل «إيثرا للاستشارات» السوق في توقيت دقيق، حيث تشهد الشركات إقبالا متزايدا على التوظيف عبر الحدود قبل أن تُحكِم بناء الأنظمة الداعمة لتلك القرارات. ولا تزال مؤسسات عديدة تختار منصات «صاحب العمل المُسجَّل»، أو المورّدين، أو مسارات التأشيرات، أو هياكل التوظيف بدافع السرعة وحدها، لتتكشّف لها بعد أشهر ثغرات الامتثال، وتسربات التكاليف، أو قيودًا تشغيلية. ومن هنا، تتبوأ «إيثرا» موقعها في مرحلة التصميم الهيكلي، حيث تُعين القادة على اتخاذ قرارات استراتيجية راسخة قبل الشروع في اختيار المورّدين ومسارات التنفيذ. ومع توقّعات بوصول سوق حلول القوى العاملة العابرة للحدود والهجرة عالميًا إلى 11.37 مليار دولار بحلول عام 2033، وبمعدل نمو سنوي يبلغ 11.8%، تبرز هذه الطبقة الاستشارية كركيزة لا غنى عنها للشركات التي تسعى لبناء نماذج توظيف عالمية قابلة للتوسّع، لا مجرد حلول آنية قصيرة الأمد.

تعمل الشركة في المراحل المبكرة قبل التنفيذ، حيث تساعد المؤسسات على تحديد أين تُوظّف، وكيف تُوظّف، وما هي البنية التحتية الأنسب، وأين قد تتكشّف مكامن المخاطر. وتشمل خدماتها إعداد «المخطط الشامل للتوظيف العالمي»، وتصميم برامج التنقّل المهني، وتقديم الاستشارات الموجّهة للمؤسسين، مع تغطية مجالات محورية مثل المفاضلة بين نموذج «صاحب العمل المُسجَّل» وتأسيس كيان قانوني، ومصفوفات اتخاذ القرار بحسب الدول، وتصميم مسارات الهجرة، واستراتيجيات منظومة المورّدين، وهندسة الامتثال، وسياسات التنقّل، وخطط التوظيف الممتدة على اثني عشر شهرًا. تعتمد الشركة على تمويل ذاتي، بما يكفل لها استقلالية الرأي وحياد التوجيه في قضايا نقل الموظفين والتنقّل العالمي للشركات المحلية والدولية على حد سواء.

قالت سونام حيدر، مؤسسة «إيثرا للاستشارات» وخبيرة استراتيجية في التنقّل العالمي:"كثيرًا ما تُختزل الشركات مسألة التوظيف العالمي في اختيار مورّد، بينما جوهر القضية يكمن في مدى صلابة الهيكل عند التوسّع. وتتصدر دولة الإمارات اليوم مؤشرات نية التوظيف عالميًا، إذ يعتزم 56% من أصحاب العمل، توسيع قواهم العاملة؛ غير أنّ هذا النمو المتسارع قد يكشف عن نماذج هشة، وتصنيفات وظيفية غير واضحة، وخيارات دخول أسواق غير مُحكمة وغير مدروسة، وعمليات تنقّل مُجزّأة. وغالبًا لا تنكشف هذه الفجوات إلا بعد مضي عام أو أكثر. وهنا توفّر «إيثرا للاستشارات» رؤية مستقلة تُنير درب القادة قبل أن تتحول هذه القرارات إلى تحديات مكلفة يصعب التراجع عنها."

وترتكز الشركة على أكثر من عقد من الخبرة العملية في مجالات التنقّل العالمي، والاستشارات، والقيادة الداخلية، ومنصات التوظيف العالمية. وقد شغلت المؤسسة مناصب في مؤسسات عالمية مرموقة مثل «برايس ووترهاوس كوبرز»، و«فراجومن»، و«أمازون»، و«أوبر»، و«ديل»، و«مالتيبلاير»، ما يمنح «إيثرا» رؤية عميقة من داخل المنظومة حول كيفية تطور قرارات التوظيف العالمي على أرض الواقع. وقد تم تصميم الشركة خصيصا لتخدم وتدعم المؤسسات التي تخوض غمار أسواق جديدة لأول مرة، أو تُنشئ برامج تنقّل تجاوزت بنيتها الراهنة، أو تدير عمليات توظيف عالمية عبر دول متعددة دون نموذج تشغيلي واضح المعالم.

ويقوم إطار عمل «إيثرا» على خمسة أعمدة رئيسية: استراتيجية القوى العاملة، والبنية التحتية للتوظيف، وتصميم مسارات الهجرة، وهندسة الامتثال، وعمليات التنقّل المهني. ويُسهم هذا النهج في نقل الشركات من حالة التشتّت في اتخاذ القرار إلى بنية توظيف متماسكة تمتلكها، وتُكيّفها، وتُنفّذها بثقة واقتدار. وقد بدأت الشركة بالفعل في تحقيق مؤشرات إيجابية مبكرة في السوق عبر حوارات على مستوى المؤسسين مع قيادات منصات «صاحب العمل المُسجَّل» وشركاء استراتيجيين محتملين في المنطقة.

ومع تواصل تحوّل دولة الإمارات من سوق وجهة إلى مركز عالمي للقوى العاملة، من المتوقع أن تتنامى متطلبات نقل الموظفين والتنقّل العابر للحدود، سواء في استقطاب المواهب الدولية أو إدارة الشركات الإماراتية لفرق عمل عالمية. وتسعى «إيثرا للاستشارات» إلى مواكبة هذا التحول عبر ترسيخ موقعها كطبقة استشارية استراتيجية في مجال التوظيف العالمي وهندسة التنقّل، بما يمكّن المؤسسات من بناء هياكل قوى عاملة قابلة للتوسّع، ومتوافقة مع الأنظمة، ومنسجمة مع أهداف النمو طويلة الأجل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://aethraadvisory.com/

