عُيِّنتْ شركة إيجيس، الرائدة عالميًّا في مجالات الهندسة المعمارية والاستشارات والهندسة الإنشائية والتشغيل والصيانة، مستشارَ إشرافٍ ميداني (SSC) لمشروع إعادة تأهيل نظام النقل التابع لشركة تطوير وإدارة مركز الملك عبد الله المالي (KAFD DMC)، في خطوة تُعد نقلة محورية في مشهد التنقل الحضري بمدينة الرياض. ولسوف تُستأنف أعمال تشغيل نظام المونوريل الذي يمتد على مسافة 3.6 كيلومترات، ليُشكّل عنصرًا مكملًا للبنية التحتية المبتكرة للحركة في مركز الملك عبد الله المالي، والتي تشمل أطول شبكة ممرات معلقة في العالم، مما يتيح ربطًا سلسًا بين أنحاء المركز.

يرتبط نظام المونوريل بشبكة مترو الرياض الأوسع، حيث كانت شركة إيجيس، بصفتها جزءًا من ائتلاف مستشاري مترو الرياض (RMTC)، مسؤولةً عن الإشراف على إدارة المشروع وتصميمه وتنفيذه، ولقد سَلَّمت الخطوط الزرقاء والحمراء والبرتقالية (الخطوط 1 و2 و3) نيابةً عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض (RCRC).

من المقرر أن يوفِّر نظام النقل في مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) حلًّا مستقبليًّا ناجعًا ومستدامًا في مجال النقل، مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات مركز عصري للأعمال والحياة، واضعًا معايير جديدة في التصميم الحضري والتنقل. سوف يتألف نظام المونوريل من ستة قطارات مكونة من عربتين لكل منها، تعمل على مسار علوي دائري باتجاه واحد، وتشمل ست محطات موزعة بشكل استراتيجي ومتكاملة ضمن مبانٍ عامة.

بصفتها المستشار المشرف الميداني (SSC)، سوف تتولى شركة إيجيس دورًا إشرافيًّا شاملًا، يضمن تنفيذ الأعمال بدقةٍ عبر مختلف التخصصات الهندسية. ويشمل ذلك الإشراف على معدات القطارات، وأنظمة السكك الحديدية، والأعمال المدنية والإنشائية، والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والهندسة المعمارية، والمرافق العامة، وأعمال تنسيق المواقع. كما سوف تتولى إيجيس مراجعة واعتماد الرسومات التنفيذية، والبيانات الفنية لطريقة التنفيذ، واعتمادات المواد، إلى جانب الإشراف على عمليات الامتثال والرقابة على الجودة خلال مرحلة تنفيذ المشروع.

قال محمد بن مسعود، المدير العام لشركة إيجيس في المملكة العربية السعودية: "يمثِّل هذا المشروع تجسيدًا لالتزام مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) بتطوير بنية تحتية حضرية من الجيل القادم، بما ينسجم مع طموحات المملكة التنموية في إطار رؤية 2030. ومن خلال توظيف خبراتنا العميقة في مجال الإشراف على أنظمة السكك الحديدية والنقل، نحن على أتمِّ الاستعداد لدفع تنفيذ مشروع نظام النقل في مركز الملك عبد الله المالي نحو النجاح، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والاستدامة والتميُّز في التصميم، إلى جانب دعم التزامات المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية."

قال فادي العقل، الرئيس التنفيذي لتسليم الأصول في شركة تطوير وإدارة مركز الملك عبد الله المالي (KAFD DMC): "يسعدنا استئناف خدمة المونوريل في مركز الملك عبد الله المالي، والتي توفِّر ربطًا سلسًا بين مختلف أنحاء المركز، وتُكمل منظومة التنقل متعددة الوسائط لدينا، لتُشكِّل مدينة فريدة من نوعها يمكن استكشافها في غضون عشر دقائق، بما يتيح للعاملين والمقيمين والزوار تجربة كل ما يقدِّمه المركز بكل يُسر وسهولة. وتعكس هذه الخدمة المطوَّرة التزامنا باعتماد أحدث التقنيات، لتوفير شبكة نقل مريحة وسهلة وفعَّالة تشجِّع على استخدام وسائل النقل العام، وتسهم في تقليص البصمة البيئية للمركز، وتحديد معايير جديدة لجودة الحياة."

يُعدُّ مشروع المونوريل في مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) مبادرة استراتيجية محورية ضمن منظومة النقل المتطورة في مدينة الرياض، وقد صُمم لتعزيز سهولة الوصول، وترسيخ مكانة المركز باعتباره مدينة مترابطة يسهل التنقل فيها سيرًا على الأقدام خلال عشر دقائق، في إطار رؤيته لإعادة تصوُّر التنقل الحضري في مدن المستقبل. وسوف يُسهم تكامل هذا النظام مع مترو الرياض في تبسيط خيارات النقل أمام المهنيين والمقيمين والزوار على حد سواء، مما يُقلِّل من الازدحام المروري ويُعزِّز الترابط الحضري، إلى جانب دعم مكانة الرياض بصفتها مدينة رائدة في التنمية الحضرية المتقدمة.

نبذة عن شركة إيجيس

إيجيس هي شركة دولية رائدة تعمل في مجالات الهندسة المعمارية، والاستشارات، والهندسة الإنشائية، وخدمات التنقل. تتولى الشركة تصميم وتشغيل البُنى التحتية والمباني الذكية التي تستجيب لحالة الطوارئ المناخية، وتسهم في تحقيق تنمية إقليمية أكثر توازنًا واستدامة ومرونة. وتنشط إيجيس في 100 دولة، حيث تستعين بخبرات فريقها المكوَّن من 20,500 موظف في خدمة عملائها، وتطوِّر ابتكارات متقدمة يمكن توظيفها في جميع أنواع المشاريع. ومن خلال تنوع أنشطتها، تُعد إيجيس فاعلًا رئيسيًّا في تنظيم المجتمع والبيئة المعيشية للمواطنين حول العالم.

تضم إيجيس 3,500 موظف في 8 دول عبر منطقة الشرق الأوسط، وقد نفَّذت أكثر من 700 مشروع تطوير معقد، أسهمت في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة. وتُصنَّف إيجيس ضمن أفضل خمس شركات في الشرق الأوسط بحسب تصنيف مجلة Engineering News Record (ENR) ، وتلتزم التزامًا راسخًا بالتنمية المستدامة. وتستند عمليات المجموعة في المنطقة إلى استحواذات استراتيجية وفهم عميق لخصوصية الأسواق المحلية. وبفضل تاريخها الطويل في بذل خدمات الهندسة والاستشارات وإدارة المشاريع على نحو متكامل، تُعد إيجيس شريكًا موثوقًا للحكومات والمستثمرين والمطورين في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات