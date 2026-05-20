دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إنترناشونال ريل إستيت بارتنرز (IREP)، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق والتي تباشر أعمالها في الإمارات العربية المتحدة عبر مكاتبها الخمسة المنتشرة في ربوع الدولة، عن خطة تعاقب في قيادتها التنفيذية، حيث سيتم تعيين كامران عباس رئيسًا تنفيذياً للشركة، في حين سينتقل كينيث مكراي، الذي تولى قيادة الشركة كرئيس تنفيذي، إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة. ويأتي هذا التعيين في أعقاب عملية مدروسة لاختيار القيادة التنفيذية، بما يعكس تركيز شركة IREP المتواصل على استمرارية القيادة، والقوة التشغيلية، وتحقيق النمو طويل الأجل عبر منصتها الدولية.

يتمتع السيد عباس، الذي شغل منصب المدير المالي، بفهم عميق لأعمال شركة IREP وعملائها وأسواقها واستراتيجية نموها. وانطلاقًا من منصبه الجديد، سيقود التوجه الاستراتيجي العام للشركة، والإدارة التنفيذية، والتواصل مع العملاء، والتوسع المستمر في خطوط خدماتها الأساسية وأسواقها الدولية.

وسيظل السيد مكراي مشاركًا بشكل وثيق في أعمال الشركة بصفته رئيسًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة، حيث سيقدم التوجيه الاستراتيجي لمجلس الإدارة وفريق القيادة العليا، مع التركيز بشكل خاص على الرؤية طويلة الأجل، والحوكمة، وعلاقات العملاء الرئيسية.

صرّح كينيث مكراي، الرئيس التنفيذي لشركة IREP قائلاً: "يأتي تعيين كامران في أعقاب عملية تعاقب مدروسة ومخططة جيدًا، فهو يجمع بين الانضباط المالي، والفهم التشغيلي، والوضوح الاستراتيجي، إلى جانب التزامه الراسخ تجاه عملائنا وموظفينا. ومع تولي بيتر دوران منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة، عززت الشركة هيكلها التنفيذي ومنصتها التشغيلية. أنا على ثقة بأن كامران هو القائد الأمثل لقيادة IREP خلال مرحلة نموها القادمة، وأتطلع إلى دعمه ودعم فريق القيادة الأوسع في منصبي كرئيس تنفيذي".

خلال فترة توليه منصب المدير المالي، لعب السيد عباس دوراً محورياً في تعزيز الوضع المالي لشركة IREP، وتحسين الأداء التشغيلي، ودعم نمو الشركة في الشرق الأوسط والهند والمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتواصل IREP توسيع نطاق خدماتها لتشمل إدارة المرافق المتكاملة، والصحة والسلامة والبيئة، وإدارة العقارات، والخدمات الاستشارية والتنفيذية.

وقال كامران عباس، الرئيس التنفيذي لشركة IREP: "يشرفني أن أتولى قيادة شركة IREP ونحن ندخل المرحلة التالية من تطورنا. إنّ أولوياتنا واضحة، وتتمثل في مواصلة تحقيق نتائج استثنائية لعملائنا، وتعزيز قدراتنا في جميع الأسواق التي نخدمها، وبناء منصة منضبطة وقابلة للتوسع لتحقيق النمو. تمتلك IREP فريقًا متميزًا، وسمعة طيبة، واستراتيجية واضحة، وإنني متحمس لقيادة الشركة لتحقيق مزيد من التقدم".

يُعزّز تعيين بيتر دوران مؤخرًا في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة IREP من انسجام القيادة وكفاءة الأداء التشغيلي. ويركز السيد دوران في هذا المنصب على تعزيز نموذج التشغيل الخاص بالشركة، وتقديم الخدمات على المستوى الإقليمي، وضمان اتساق الخدمات في جميع أسواق IREP الدولية.

وقال بيتر دوران، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة IREP: "من الناحية التشغيلية، يُعد هذا التعيين خطوة مدروسة ومُدعمة جيدًا في عملية انتقال القيادة. ينصب تركيزنا على ضمان استمرارية الخدمات لعملائنا، ووضوح الرؤية لفرق العمل، والتنفيذ الدقيق في جميع جوانب العمل. يمنح تعيين كامران شركة IREP تفويضًا قياديًا واضحًا للنمو، بينما يوفر استمرار كينيث في منصبه كرئيس تنفيذي استمرارية استراتيجية ورؤية ثاقبة ساهمت في بناء الشركة. فريق القيادة متناغم تمامًا ويركز على تقديم أفضل الخدمات لعملائنا في جميع الأسواق."

وأكدت IREP أن عملية انتقال القيادة تعكس ثقة الشركة في فريقها التنفيذي، واستراتيجيتها للنمو الدولي، وقدرتها على مواصلة تقديم خدمات عقارية عالية الجودة للمؤسسات والشركات والمستثمرين.

نبذة عن شركة إنترناشونال ريال إستيت بارتنرز

إنترناشونال ريال إستيت بارتنرز (IREP) هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق، تقدم حلولاً متكاملة مدعومة بالتكنولوجيا لمحفظات عقارية معقدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند والمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية.

تشمل خدمات IREP الرئيسية ما يلي:

• إدارة المرافق المتكاملة (IFM)

• إدارة العقارات والأصول

• خدمات إدارة الطاقة

• خدمات استشارية في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والاستدامة، والصحة والسلامة والبيئة

• منصات التكنولوجيا والبيانات، بما في ذلك IREPort

• حلول المشتريات، وإدارة المخاطر، والامتثال

• خدمات مُدارة للتطوير والضرائب والمحاسبة ومسك الدفاتر

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://irepartners.com

