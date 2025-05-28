الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة "إف تي آي كونسلتنج" (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FCN)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال استشارات الأعمال، اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، الوجهة الرائدة للأعمال وأسلوب الحياة في قلب العاصمة الرياض. وتندرج هذه الخطوة في إطار تطلعات الشركة للانتقال إلى مكاتب أكبر في موقع استراتيجي متميز، مما يُبرز طموحاتها بتوسيع حضورها في المملكة.

وقد أطلقت شركة "إف تي آي كونسلتنج" عملياتها في المملكة منذ أكثر من عشر سنوات، وحصلت على ترخيص المقر الإقليمي في شهر فبراير من عام 2024م. وتقدّم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية للشركات المحلية والعالمية في القطاعين العام والخاص.

وبهذه المناسبة، قال أنطوان نصر، المدير الإداري الأول والرئيس التنفيذي لشركة "إف تي آي كونسلتنج" في منطقة الشرق الأوسط: "يمثّل الانتقال إلى مركز الملك عبدالله المالي محطة استراتيجية مهمة لترسيخ حضور ‘إف تي آي كونسلتنج‘ في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في ظلّ التحول الاقتصادي اللافت الذي تشهده المملكة، والإقبال المتزايد لعملائنا على الخبرات العملية لمواكبة هذا المشهد متسارع النمو. يشكّل كافد ركيزة أساسية لهذا التحول، إذ يُعد حلقة وصل بين الشركات والأسواق الإقليمية والعالمية. فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المنظومة النابضة بالحياة والتجدّد".

ويجسّد افتتاح المكتب الجديد التزام الشركة بتوسيع خدماتها في المملكة، ولا سيما في مجالات الاتصالات الاستراتيجية، والاستشارات الاقتصادية، واستشارات القطاع العام، والتحقيقات الجنائية المتعلقة بالاحتيال، وخصوصية البيانات، وإدارة الجرائم المالية، وحلول البناء، والتمويل المؤسسي.

تعليقًا على هذه الخطوة، قال سلطان العبيداء، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في مركز الملك عبدالله المالي (كافد): "تشهد سوق الاستشارات الإدارية توسعًا ملحوظًا على مستوى العالم، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.56% ما بين عامي 2025م و2034م. وينعكس هذا التوسع العالمي على السوق السعودية في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الاستشارية بالتزامن مع مواصلة المملكة مسيرتها الطَموحة نحو التحول الاقتصادي. وفي الوقت الحالي، تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 47%، لتتخطى النسبة المستهدفة في عام 2024م. مما يعكس زيادة الحاجة إلى الخدمات الاستشارية في مجالات الأعمال والإدارة والاستشارات الاستراتيجية. كما تسلّط هذه التطورات الضوء على جهود التنويع الاقتصادي المستمرة تحت مظلّة رؤية السعودية 2030. بالإضافة إلى ذلك، تقدّمت المملكة إلى المرتبة 16 عالميًا ضمن تصنيف ’التنافسية العالمية‘ الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) -بتقدّم قدره 20 مرتبة، مما يشير إلى تسارع وتيرة النمو في بيئة الأعمال السعودية، وآفاق الفرص المتاحة للشركات لتقديم خبراتها".

وأضاف: "في ضوء هذه المعطيات، يعتبر كافد الخيار الأمثل لشركة ’إف تي آي كونسلتنج‘ لتوسيع حضورها في المملكة. وبانضمامها إلى مجتمع الأعمال المزدهر في كافد، تستفيد الشركة من قربها الجغرافي من أبرز الجهات والهيئات الحكومية، ومن شبكة الربط المتميزة والبنية التحتية رفيعة المستوى التي يوفرها كافد. يسرّنا أن نرحب بانضمام الشركة في خطوة إضافية ترسخ مكانة كافد بوصفه وجهة الأعمال الرائدة داخل المملكة وخارجها".

من جانبه، قال لارس فاستيه، رئيس مجلس الإدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "إف تي آي كونسلتنج": "يستند قرار الشركة بالانتقال إلى كافد إلى تلبية احتياجات عملائنا، إذ تشهد مدينة الرياض تحولًا متسارعًا لتصبح مركزًا رائدًا للاستثمار، وإصلاح أطر الحوكمة، وتوسعة الأعمال، وهي مجالات تتماشى مع خدماتنا الأساسية. كما تُبرز هذه الخطوة التزامنا بتطوير المواهب والكفاءات السعودية وتأهيل الجيل القادم من القادة داخل الشركة. ومن مكتبنا الجديد في قلب كافد، نتطلّع إلى تعزيز قدرتنا على دعم عملائنا في عدّة مجالات حيوية، بما في ذلك الامتثال التنظيمي وإدارة الأزمات".

نبذة عن "إف تي آي كونسلتنج"

هي شركة عالمية في مجال استشارات الأعمال، تتخصص في مساعدة المؤسسات على إدارة التغيير وتخفيف المخاطر وحلّ النزاعات. يعمل لدى الشركة أكثر من 8,100 موظف في 33 دولة ومنطقة كما في 31 مارس 2025م، وصلت عائداتها إلى 3.70 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024م. وفي بعض المناطق، يتم تقديم خدمات "إف تي آي كونسلتنج" من خلال كيانات قانونية منفصلة. تتمتع شركة أف تي آي كونسلتنج بإدارة مستقلة ورأس مال خاص.

نبذة عن مركز الملك عبدالله المالي (كافد)

يقع كافد في قلب العاصمة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة ذات طابع فريد، مدعومة ببنية تحتية مستدامة ومتكاملة رقميًا، ويسعى إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد أساليب الحياة والعمل والترفيه في المجتمعات الحديثة.

تعود ملكية كافد إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي التي تأسست عام 2018م، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر كافد أول مدينة عمودية في المملكة تمتدّ على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم 95 مبنى صمّمتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة. ويصنّف كأكبر مركز للأعمال وأسلوب الحياة يحصل على شهادة LEED البلاتينية على مستوى العالم. وبفضل رؤيته الفريدة، نجح كافد في إعادة رسم ملامح أفق مدينة الرياض، وإحداث تحول نوعي في المشهد الاقتصادي للعاصمة، إلى جانب إرساء معايير جديدة لأسلوب الحياة في المجتمعات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة نحو تنويع الاقتصاد، ورفع مستويات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

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