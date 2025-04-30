اجتمعت شركة إشراق للضيافة، الذراع المتخصصة في إدارة الأصول والضيافة التابعة لمجموعة محمد وعبيد الملا، مع مجموعة ريكان كروب خلال فعاليات سوق السفر العربي (ATM) 2025 لمراجعة آخر مستجدات مشاريعهما المشتركة في قطاع الضيافة بمدينة باتومي، جورجيا. ترأس الاجتماع كل من شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، وأحمد إسماعيل سيان، مالك مجموعة ريكان كروب، حيث جدّد الطرفان التزامهما المشترك بتقديم تجارب ضيافة استثنائية في جورجيا.

وتركزت المناقشات على المشروعين المرتقبين: كراون بلازا باتومي – بيتش، وهو فندق شاطئي يضم 130 غرفة أنيقة التصميم، وباتومي بيتش ريزيدنسز، الذي يضم 240 وحدة سكنية عصرية مصممة للإقامات المطولة. وقد أكد الجانبان أن أعمال الإنشاء تسير بوتيرة ثابتة، وأعلنا أن الافتتاح الرسمي للمشروعين مقرر في ديسمبر 2025.

شكّل هذا الاجتماع محطة أساسية لتنسيق الجهود بشأن المراحل النهائية من التطوير وعمليات ما قبل الافتتاح، بما يضمن جاهزية المشروعين لاستقبال الضيوف بحلول نهاية العام. ومن المتوقع أن يسهم هذين المشروعين في تعزيز المشهد السياحي في باتومي بشكل ملموس، ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المدينة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرَّح شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، قائلًا:

"يجسد اجتماعنا خلال سوق السفر العربي 2025 متانة الشراكة والرؤية الموحدة التي تجمعنا مع مجموعة ريكان كروب. ومع اقترابنا من المرحلة النهائية من أعمال التطوير، نواصل التركيز على تقديم تجربتين فندقيتين مميزتين من شأنهما الارتقاء بمكانة باتومي على خريطة السياحة العالمية. ونتطلع إلى استقبال ضيوفنا الأوائل في ديسمبر المقبل."

أضاف أحمد إسماعيل سيان، مالك مجموعة ريكان كروب:

"نفخر برؤية التقدم الملموس الذي تحقق في كلا المشروعين. لقد تجاوز تعاوننا مع إشراق للضيافة جميع التوقعات، ونحن متحمسون لافتتاح هذين المشروعين الفندقيين البارزين في باتومي. ويمثل شهر ديسمبر 2025 بداية فصل جديد في قطاع الضيافة في مدينتنا."

وتعكس هذه الشراكة المستمرة بين شركة إشراق للضيافة، ومجموعة ريكان كروب، وفنادق ومنتجعات IHG – المالكة لعلامة كراون بلازا – التزامًا مشتركًا بأعلى معايير الجودة والتنمية الإقليمية وتقديم تجارب ضيافة استثنائية.

نبذة عن شركة إشراق للضيافة

إشراق للضيافة شركة صاحبة خبرة تمتد لأكثر من عقد في تشغيل بعض من أرقى العلامات الفندقية العالمية في دبي، وهي الذراع المتخصصة في إدارة الأصول والضيافة التابعة لمجموعة محمد وعبيد الملا التي تتخذ من دبي مقرًا لها.

تأسست إشراق للضيافة عام 2007، واستحوذت عليها مجموعة محمد وعبيد الملا في عام 2011، وهي معروفة بوضع معايير ثابتة لجودة الخدمة في قطاع الضيافة.

تلبي الشركة احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والأعمال، ضمن الفئات المتوسطة والراقية. وتضم محفظتها مجموعة من فنادق "هوليداي إن إكسبريس" (HIEX) التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG، بما في ذلك: "هوليداي إن إكسبريس مطار دبي"، و"هوليداي إن إكسبريس دبي - جميرا"، و"هوليداي إن إكسبريس دبي - مدينة الإنترنت"، و"هوليداي إن إكسبريس دبي - حديقة الصفا"، و"هوليداي إن مطار آل مكتوم الدولي"، بالإضافة إلى "ستايبريدج سويتس دبي مطار آل مكتوم الدولي" الذي افتتح في أكتوبر 2020، إلى جانب فندقي "كراون بلازا ديرة" و"كراون بلازا دبي جميرا".

وتواصل الشركة خططها الطموحة للتوسع مع مجموعة جديدة من الفنادق التي ستفتتح قريباً، مما يعزز حضورها المتنامي في قطاع الضيافة.

نبذة عن مجموعة ريكان كروب

مجموعة ريكان كروب للاستثمار والتطوير العقاري هي تكتل يضم شركات رائدة متخصصة في مجالات الاستثمار والبناء والاتصالات والبنية التحتية. وتشرف المجموعة أيضًا على محفظة متنوعة من الوكالات التجارية والمشاريع النشطة في قطاعات متعددة. ومع وجود مشاريع قائمة ومنجزة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، تواصل مجموعة ريكان كروب أداء دور محوري في رسم ملامح المشهد الاقتصادي في المنطقة.

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