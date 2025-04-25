مسقط، سلطنة عمان – في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمة وتجربة عملائها في المملكة العربية السعودية، وتوسيع الخيارات المتاحة لهم، أعلنت شركة أومكو عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة الأطعمة الطازجة المحدودة، المالكة لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة "أي ام هنجري" الشهيرة في المملكة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستؤجر شركة أومكو أربعة مواقع استراتيجية ضمن محطاتها القائمة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لسلسلة مطاعم"أي ام هنجري".

وقد وقع الاتفاقية من جانب شركة أومكو الفاضل ناصر بن صالح المعولي، المدير الإقليمي للشركة في المملكة العربية السعودية، ومن جانب شركة الأطعمة الطازجة المحدودة الفاضل عبدالرحمن محمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وبهذه المناسبة صرح الفاضل جابر بن منصور الوهيبي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال، والبيع بالتجزئة الدولي والتسويق والتحول الرقمي في أومكو قائلًا: "نرى في هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة عملائنا في المملكة العربية السعودية، إذ نسعى إلى إثراء رحلة عملائنا بتوفير خيارات متنوعة ومتكاملة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وهذا ينبع من إيماننا الراسخ بأهمية الابتكار المستمر والتركيز على العملاء كركيزة أساسية لنمو أومكو ونجاحها المستدام في السوق السعودي".

يمثل هذا التعاون نقطة تحول مهمة لسلسلة مطاعم "أي ام هنجري"، إذ يفتح لها آفاقًا جديدة للتوسع بافتتاح أول فروعها في المنطقة الشرقية. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء في المواقع الجديدة خلال شهر أبريل الجاري.

يذكر أن شركة أومكو تدير حاليًا 37 محطة وقود في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، تشمل المناطق الشرقية والغربية والوسطى. في المقابل، تحظى سلسلة مطاعم"أي ام هنجري" بانتشار واسع في المملكة، حيث تدير 24 فرعًا في مناطق مختلفة.

حول شركة النفط العمانية للتسويق

تُعد شركة نفط عُمان للتسويق إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول الطاقة، حيث توفر خدمات مبتكرة تركز على العملاء في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون. منذ تأسيسها عام ٢٠٠٣، نجحت الشركة في بناء شبكة واسعة من محطات الخدمة والمتاجر المتكاملة، إلى جانب تقديم منتجات متخصصة تشمل الوقود عالي الجودة، الزيوت، وتجارب بيع بالتجزئة مصممة لتلبية مختلف الاحتياجات. وانطلاقًا من التزامها برؤية عُمان ٢٠٤٠، تدعم الشركة المبادرات التي تعزز الاستدامة والصحة والسلامة، بما يضمن أثرًا إيجابيًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.

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