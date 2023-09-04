تعتزم أوكيو ش.م.ع.م. ("أوكيو") وعُمان إينرجي تريدينج كومباني، وشركة عُمان أويل سيرفيسيس ليمتد أو ("المساهم البائع") طرح ما يصل إلى (49)% من أسهم أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.ع (قيد التحول) في البورصة.

يوفر هذا الطرح الفرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو الشركة التي تتمتّع باحتكار طبيعي على البنية التحتية الأساسية لنقل الغاز في السلطنة باعتبارها المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي (شبكة الغاز الطبيعي).

يُتوقَّع أن يبدأ الاكتتاب في سبتمبر بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال.

مسقط، سلطنة عمان: أعلنت شركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.ع (قيد التحول) اليوم عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراجها في بورصة مسقط ("البورصة")، وذلك في أكتوبر 2023 بحسب التوقعات، حيث تنتظر الشركة استيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال. ومن المتوقع أن يُتيح هذا الإدراج الفرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو المشغل والمالك الحصري لشبكة الغاز الطبيعي.

تفاصيل الطرح

يعتزم المساهم البائع طرح ما يصل إلى 49% من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، فيما تحتفظ الشركة والمساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب حسب تقديرهما الخاص، ومع مراعاة القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال، على أن تظل نسبة 51.0% على الأقل من الأسهم مملوكة لشركة أوكيو بعد الطرح مباشرةً.

هذا الطرح متاح للمستثمرين المؤهلين في السلطنة والمستثمرين المؤسسيين المؤهلين في عدد من البلدان ("مستثمري الفئة الأولى") والمستثمرين الأفراد في السلطنة ("مستثمري الفئة الثانية").سوف يُتاح المزيد من المعلومات حول شروط الأهلية للمشاركة في الاكتتاب في وثيقة الطرح بعد نشرها.

يُتوقَّع أن يبدأ الاكتتاب لمستثمري الفئتين الأولى والثانية في سبتمبر بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال.

أصدرت دار المراجعة الشرعية ("SRB") بياناً يؤكد أن الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا للمبادئ الشرعية ذات الصلة للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، وذلك من وجهة نظرها واستنادًا إلى الظروف السائدة في تاريخ هذا البيان

يُتوقَّع أن يتم قبول الأسهم للتداول في بورصة مسقط في أكتوبر 2023 ("القبول").

سياسة توزيع أرباح الأسهم

تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية لدفع أرباح الأسهم نقدًا بعد الطرح..

وتتوقع الشركة توزيع الأرباح الأولى بقيمة 33 مليون ريال عُماني للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 في شهر يناير 2024 تقريبًا، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 11 مليون ريال عُماني للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 في أبريل 2024.

بالنسبة لعام 2024، تتوقع الشركة دفع أرباح، وهي أعلى بنسبة 90% من أرباح عام 2024 أو زيادة بنسبة 5% على توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2023.

بالنسبة لعام 2025، تتوقع الشركة دفع أرباح، وهي أعلى بنسبة 90% من أرباح عام 2025 أو زيادة بنسبة 5% على توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2024. تعتمد قدرة الشركة على دفع أرباح الأسهم على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات الضرورية.

تعليقًا على ذلك، قال منصور العبدلي، المدير التنفيذي لأوكيو لشبكات الغاز: "تمتلك شركة أوكيو لشبكات الغاز البنية التحتية الأساسية لنقل الغاز بما يدعم القطاعات المختلفة والاقتصاد في سلطنة عُمان، وهي المشغل الحصري لشبكة الغاز الطبيعي. وتعتز الشركة بإدراج أسهمها في بورصة مسقط، في خطوة تفتح الآفاق نحو فصل جديد في رحلة نمونا. تهدف الشركة إلى التركيز باستمرار على توفير الموارد الأساسية التي تدعم نمو عملائنا والسلطنة ككل. فالتزامنا تجاه عملنا يعكس اهتمامنا بالموثوقية، والفعالية، والسلامة، والاستدامة. إننا سعداء للغاية بهذا الإدراج، الذي أُجري بالتعاون مع شركائنا في أوكيو وجهاز الاستثمار العُماني، ونتطلع إلى الفرص التي سوف يوفرها - لعملائنا، والشركة، والشعب العُماني ككل."

وبدوره، صرَّح طلال العوفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو ورئيس مجلس إدارة أوكيو لشبكات الغاز: "يأتي هذا الاكتتاب في إطارٍ من استراتيجيةٍ أوسع لتصفية الأصول تبنتها الحكومة وينفذها جهاز الاستثمار العماني، صندوق الثروة السيادية المتكامل للسلطنة. وهو فرصة كبيرة للمستثمرين العمانيين والدوليين للمشاركة في تحقيق رؤية السلطنة 2040 التي تعكس خطة التنمية الوطنية طويلة المدى التي تهدف إلى النهوض بالسلطنة لتصبح أمة مزدهرة، وتنافسية، ومستدامة، إلى جانب تنويع الاقتصاد بشكل سريع. ويعكس هذا الإدراج لشركة أوكيو لشبكات الغاز، المالك والمشغل للبنية التحتية الأساسية لنقل الغاز في السلطنة، هذه التطلعات، كما يساهم في إثراء البورصة العمانية وتطويرها إلى حد كبير. إننا سعداء للغاية بهذا الإدراج في بورصة مسقط، ونتطلع إلى نتائجه الطيبة."

تفاصيل الطرح

يعتزم المساهم البائع طرح ما يصل إلى 49% من أسهم أوكيو لشبكات الغاز في البورصة، على أن تظل نسبة 51.0% على الأقل من الأسهم مملوكة لشركة أوكيوبعد الطرح مباشرةً، فيما تحتفظ الشركة والمساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب حسب تقديرهما الخاص، ومع مراعاة القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال.

جميع الأسهم المصدرة للمساهم البائع أسهمٌ عادية قائمة، فالشركة لن تتلقى أي عوائد من بيع الأسهم في الطرح، التي سيتم دفعها بالكامل إلى المساهم البائع. كذلك، سوف يتحمل المساهم البائع تكاليف الطرح.

سوف يُجرى الطرح بطريقة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال، على أن يتم طرح الأسهم ضمن شريحتين في الوقت نفسه، وذلك على النحو التالي:

طرح (الفئة الأولى) ويشمل 70% من إجمالي الأسهم المطروحة (يُحجز ما نسبته 30 في المئة من أسهم الطرح في الفئة الأولى للمستثمرين الرئيسيين)، وهو متاح للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عُمان والمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الآخرين المؤهلين في عدد من البلدان.

طرح (الفئة الثانية) ويشمل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد

إذا قلَّ إجمالي الطلبات في الفئة الثانية عن 30 في المئة من الطرح، فبعد أن يتم التخصيص الكامل لمستثمري الفئة الثانية يُرد الباقي على مستثمري الفئة الأولى في حالة زيادة الطلبات في الفئة الأولى.

سوف تنشر الشركة وثيقة الطرح التي تتضمن تفاصيل الطرح قبل بدء الاكتتاب. ويُتوقَّع أن يتم قبول الأسهم للتداول في بورصة مسقط في أكتوبر 2023، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها في السلطنة، بما في ذلك الموافقة على القبول.

سيتم إغلاق الاكتتاب في أسهم المساهمين البائعين بعد انتهاء الطرح، الذي يبدأ في تاريخ القبول ويستمر لمدة 180 يومًا بعد ذلك، مع مراعاة الاستتثناءات العرفية والإعفاء الممنوح من المنسق العالمي المشترك.كما تخضع الشركة للإغلاق اعتبارًا من تاريخ القبول ولمدة 180 يومًا بعد ذلك.دار المراجعة الشرعية ("SRB") هي شركة استشارات شرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي. وقد أصدرت بيانًا يؤكد أنه، من وجهة نظرها، واستنادًا إلى الظروف السائدة في تاريخ هذا البيان، فإن الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا للمبادئ الشرعية ذات الصلة للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) اعتبارًا من تاريخ هذا البيان/النشرة. ولا يُقصد أن يكون هذا البيان أو يشكل مشورة قانونية أو مالية أو استثمارية ولا تتحمل دار المراجعة الشرعية أي مسؤولية في هذا السياق. وننصح المستثمرين ببذل العناية الواجبة والتشاور مع مستشاريهم الشرعيين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية بناءً على هذا البيان.

تم تعيين بنك مسقط ش م ع ع و بنك أوف أميركا سيكيوريتيز وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ليمتد (بالتنسيق مع وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م) كمنسق عالمي مشترك ، وتم تعيين بنك مسقط ش م ع ع كمدير إصدار.

نبذة عن أوكيو لشبكات الغاز

تتمتع الشركة بحق احتكار طبيعي على البنية التحية الأساسية لنقل الغاز في سلطنة عُمان والشركة هي المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في سلطنة عمان، فهي بذلك تؤدي دوراً حساساً في سلطنة عُمان بصفتها مالك الأصول والمطور والقائم بأعمال التشغيل والصيانة وموفر لخدمات نقل الغاز من خلال شبكة نقل الغاز الطبيعي العُمانية، ومن عناصرها أنظمة الأنابيب والقياس ومعدات الضغط ومحطات توريد الغاز، ووحدات صمامات التحكم (المحابس). وتعمل الشبكة كحلقة ربط أساسية تربط منتجي الغاز بمستهلكي الغاز العاملين في القطاعات الأساسية لإنتاج المواد الخام أو لتوليد الكهرباء؛ كقطاعات الغاز الطبيعي المسال وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، والنفط والغاز، والمحطات الصناعية والتجارية (كالمصانع البتروكيماوية، ومصانع الأسمدة، ومصانع الألمنيوم ومصانع الصلب).

تنقل الشركة الغاز عن طريق شبكة نقل الغاز الطبيعي بالنيابة عن الشاحن، الذي يشتري الغاز من منتجي الغاز ويبيعه للمستهلكين، حيث يوجد في الوقت الحالي شاحن واحد وهو شركة الغاز المتكاملة، وربما يزيد عددهم في المستقبل. نقلت الشركة في عام 2022 حوالي 39.4 مليار متر مكعب من الغاز من ستة موردين للغاز إلى قاعدة عملاء تضم حوالي 130 مستهلكًا للغاز وقد تم نقل الغاز عبر أنابيب يمتد طولها مسافة 4031 كم تقريبا، تدعمها 3 محطات للضغط و25 محطة لتوريد الغاز حيث تم توفير الغاز في عام 2022 دون انقطاع.

نبذة عن الاستثمار

تعمل أوكيو لشبكات الغاز في سلطنة عمان، الوجهة الجاذبة للاستثمار

تتمتَّع سلطنة عمان باقتصاد قوي ومستقر يدعمه نمو متسارع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فيما بين عامي 2023 و2025 ما يعادل 3.7%)، كما يدعم الاقتصاد العُماني التصنيفات المتنوعة، ووجود الشباب، وتزايد عدد السكان (يُقدَّر معدل نمو السكان فيما بين عامي 2023 و2025 بنسبة 3.2%، علمًا بأن 50% منهم من الشباب تحت سن 30 عامًا في عام 2023).

الهدف من إطلاق رؤية عُمان 2040 - التي تعتبر خطةً وطنيةً شاملةً مدتها 20 عامًا - هو ترشيد الإنفاق الحكومي، وضمان سير السلطنة في الطريق الصحيح لتحقيق فائض مالي مستدام من خلال استراتيجية التنويع الاقتصادي وإدخال مصادر جديدة للإيرادات.

وتشمل المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تحويل السلطنة إلى وجهة جاذبة للاستثمار دمج الأصول الوطنية وتعزيز الخصخصة وتنفيذ تغييرات تنظيمية إيجابية لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

احتكار طبيعي للبنية التحتية الأساسية لنقل الغاز بموجب حق امتياز مدته 50 عامًا (حتى عام 2070)

تمتّع أوكيو لشبكات الغاز باحتكار طبيعي على البنية التحتية الأساسية لنقل الغاز في السلطنة باعتبارها المشغل والمالك الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي.

تعمل الشركة بموجب امتياز طويل الأجل منحته له الحكومة العُمانية لمدة 50 عامًا حتى عام2070 بما يتفق مع اتفاقية الامتياز المعدلة.

سجل تشغيلي قوي مع توافر ثابت للغاز، والحد الأدنى من الانقطاعات والشهادات الدولية.

الرابط الذي لا غنى عنه بين منتجي الغاز العُمانيين ومستهلكي الغاز، مع استقرار الطلب والعرض على المدى الطويل.

تؤدي أوكيو لشبكات الغاز دورًا حيويًا في ربط منتجي الغاز بالمستهلكين عبر أصولها التي تشمل شبكة أنابيب الغاز المدعومة بمحطات ضغط ومحطات إمداد بالغاز، ما يعود عليها برسوم النقل والتوصيل.

في عام 2022، نقلت الشركة 39.4 مليار متر مكعب من الغاز، من ستة منتجين للغاز إلى قاعدة مستهلكين متنوعة تضم حوالي 130 مستهلكًا للغاز على طول ما يقرب من 4031 كيلومترًا من خطوط أنابيب الغاز. تمتلك السلطنة احتياطي غاز ضخمًا قُدِّر بحوالي 692 مليار متر مكعب في عام 2022، إلى جانب نسبة احتياطي إلى الإنتاج تُقدَّر بحوالي عشرين عامًا.

يستند النمو المستقبلي للشركة إلى الطلب المتزايد على الغاز في سلطنة عُمان، الذي من المتوقع أن يتراوح بين 37.7 مليار متر مكعب و54.5 مليار متر مكعب بحلول عام 2043 مع ارتفاع النشاط الاقتصادي والتصنيع في جميع القطاعات الحيوية في سلطنة عُمان، بما في ذلك قطاع الغاز الطبيعي المسال، وقطاع الكهرباء، وقطاع تحلية المياه، وقطاع النفط والغاز، والقطاعات الصناعية والتجارية.

إطار تنظيمي راسخ يدعم التدفقات النقدية التي يمكن التنبؤ بها

يوفر إطار عمل قاعدة الأصول التنظيمية نظامًا للإيرادات التنظيمية، حيث تفرض الشركة رسوم النقل على الشاحن بالإضافة إلى رسوم التوصيل على الأطراف المتصلة بالشبكة الذين يطلبون من الشركة إنشاء توصيل جديد بـشبكة نقل الغاز الطبيعي.

يهدف إطار عمل قاعدة الأصول التنظيمية إلى توفير نظام تحديد تعرفة يمكن التنبؤ به من شأنه أن يسمح بتدفق إيرادات مستقرة نسبيًا ويعكس التكلفة، مع عدم تأثر إيرادات قاعدة الأصول التنظيمية المسموح بها بالتغيرات في سعر وحجم الغاز المنقول خلال فترة التحكم في الأسعار، التي تم تحديدها حاليًا بمدة ثلاث سنوات. وهذا بدوره يدعم الشركة في تحقيق هوامش ربحية مستقرة مع أداء مرن واستقرار ضد التقلبات في أسعار السلع وكميات الغاز المنقولة.

يحدد المنظم الحد الأقصى للإيرادات التي قد تكسبها الشركة من نقل الغاز (أي إيرادات قاعدة الأصول التنظيمية المسموح بها) بناءً على العديد من المكونات الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز المعدلة.

ثم يتم اشتقاق رسوم النقل المفروضة على الشاحن من إيرادات قاعدة الأصول التنظيمية المسموح بها على النحو المعتمد من قِبل المنظم وسعة الشبكة التي حجزتها شركة الشحن. هذا، وقد استلمت الشركة غالبية دخلها في عام 2022 من الشاحن.

أداء مالي مستقر مع قاعدة أصول منظمة متنامية وهيكل رأس مال فعال

في عام 2022، حققت الشركة إيرادات بلغت 160.4 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى أرباح قبل حساب الفائدة، والضرائب، والإهلاك، والاطفاء المعدلةi بلغت 96,4 مليون ريال عماني (iiهامش الأرباح المعدلة قبل حساب الفائدة، والضرائب، والإهلاك، والاطفاء بنسبة 70.9%).

وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، حققت الشركة إيرادات بلغت 85.0 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى أرباح قبل حساب الفائدة، والضرائب، والإهلاك، والاطفاء المعدلة بلغت 59,3 مليون ريال عماني (هامش الأرباح المعدلة قبل حساب الفائدة، والضرائب، والإهلاك، والاطفاء بنسبة 78.0%). وحققت الشركة إيرادات بلغت 73.0 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى أرباح قبل حساب الفائدة، والضرائب، والإهلاك، والاطفاء المعدلة بلغت 49,0 مليون ريال عماني (هامش الأرباح المعدلة قبل حساب الفائدة، والضرائب، والإهلاك، والاطفاء بنسبة 73.1%) خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو2022.

كما حافظت الشركة على هيكل رأسمالي فعال، ما أدى إلى ارتفاع نسبة صافي الدين المعدل إلى الأرباح المعدلة قبل تكاليف التمويل، والضرائب، والإهلاك، والإطفاءiii بما يعادل 3.3 ضعف في عام 2022 (4.1 ضعف في عام 2021)، وبلغت نسبة صافي الدين المعدل إلى ivقاعدة الأصول التنظيمية 0.3 ضعف في عام 2022 (0.4 ضعف في عام 2021).

في يونيو 2023، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات تمويلية بغرض تحسين هيكل رأسمالها على المدى الطويل.

فرص نمو قوية مدعومة بمبادرات توسع الشبكة على المدى القريب ومبادرات النمو التحويلية على المدى البعيد

تتمتَّع الشركة بفرص نمو قوية بفضل حصولها على موافقة المنظم على مبادرات توسع الشبكة على المدى القريب ومبادرات النمو التحويلية على المدى البعيد.

تتألف استراتيجية نمو الشركة من ثلاث ركائز رئيسية، هي: (1) مواصلة الاستثمار في نمو شبكة نقل الغاز الطبيعي، وإزالة العقبات، وإجراء التحديثات، (2) الاستحواذ على أصول نقل الغاز، (3) التوسع في أعمال نقل مصادر الطاقة الأخرى.

كما تقوم استراتيجية نمو الشركة على استغلال نقاط قوتها وموقعها في السوق من أجل القيام بدور أساسي في مسار تحول الطاقة في عُمان من خلال تسهيل نقل الهيدروجين واستراتيجيات نقل الكربون المحتجز واستخدامه.

أوكيو لشبكات الغاز مؤسسة طموحة تضع من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أساسًا لاستراتيجيتها. وتضع الشركة أولوياتها الاستراتيجية بما يتماشى مع أجندة الاستدامة الطموحة للسلطنة، كما تلتزم بدعم السلطنة في الوصول إلى الحياد الصفري.

فريق إداري ذو خبرة مع سجل حافل من تسليم المشاريع الناجحة

تمتلك الشركة فريقًا إداريًا ذا خبرة مع سجل حافل من تسليم المشاريع الناجحة في قطاع الغاز.

يدير الشركة فريق إدارة من ذوي الخبرة، حيث يجمع فريق الإدارة بين الخبرة في القطاع الخاص والعام في صناعة قطاع النفط والغاز وتمويل الشركات.

ويرأس الشركة المدير التنفيذي الفاضل/ منصور العبدلي، ومن أعضائها: نائب الرئيس للشؤون المالية الفاضل/ خالد القصابي، ونائب الرئيس لتطوير الأعمال والتجارة الفاضل/ سيف الحوسني، وأعضاء فريق الإدارة العليا الآخرون الذين شاركوا في تطوير الشركة لتصبح كأصل أساسي للبنية التحتية للغاز في السلطنة.

كما يدعم جهود الشركة مجلس إدارة يضم مجموعة من الأعضاء ممن لديهم عقود من الخبرة في قطاعات الطاقة واللوجستيات. يضم مجلس الإدارة كلًا من الفاضل/ طلال العوفي، رئيس المجلس (والرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو)، ونائب الرئيس، الفاضل/ عياد البلوشي (المدير المالي لجهاز الاستثمار العماني)، والفاضل/ فتحي البلوشي (الرئيس التنفيذي لشركة عمان بروناي للاستثمار)، وريا السالمي (رئيس التميز التشغيلي بشركة أوكيو)، وهناء الهنائي (الرئيس التنفيذي للأهلية للتأمين).

ملخص الأداء المالي والتشغيلي لشركة أوكيو لشبكات الغاز

المقاييس المالية الأساسية (بالمليون ريال عماني) 2020 2021 2022 النصف الأول من عام 2022 النصف الأول من عام 2023 مقاييس للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إجمالي الإيرادات 166.1 157.5 160.4 73.0 85.0 النمو السنوي (5.2%) 1.9% 16.5% الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 83.2 66.7 71.3 34.7 46.3 هامش الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 50.1% 42.4% 44.5% 47.5% 54.5% صافي الأرباح 59.3 43.1 45.6 23.4 33.1 هامش صافي الأرباح 35.7% 27.4% 28.4% 32.0% 38.9% مقاييس قاعدة الأصول التنظيمية قاعدة الأصول التنظيمية 923.1 953.2 972.1 لا ينطبق 975.6 الإيرادات المعدل المنظمة 134.0 132.0 136.0 67.1 76.0 النمو السنوي (1.5%) 3.0% 13.3% الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء المعدلة المنظمة 103.2 92.6 96.4 49.0 59.3 هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء المعدلة المنظمة 77.1% 70.1% 70.9% 73.1% 78.0% صافي الدين المعدل إلى المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاطفاء المعدلةالمنظمة 3.8x 4.1x 3.3x لا ينطبق. 2.8x

مؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسية 2020 2021 2022 إجمالي حجم الغاز الذي تم تسليمه (مليار متر مكعب) 35,101 37,292 39,380 طول خطوط الأنابيب (كيلومتر) 3,969 3,999 4,031 توفر الغاز (كنسبة مئوية) 99.9977% 99.9999% 100.0000%

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نبذة عن أوكيو لشبكات الغاز

تتمتع الشركة بحق احتكار طبيعي على البنية التحية الأساسية لنقل الغاز في سلطنة عُمان باعتبارها المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في السلطنة. تسعى أوكيو لشبكات الغاز إلى أن تصبح رائدة في مجال تطوير شبكة نقل الغاز الطبيعي وإدارتها من خلال حلول مبتكرة ومستدامة. وتستعين الشركة بأكثر من 450 موظفًا مؤهلين على أعلى مستوى. وتُولي الشركة الأولوية إلى مراعاة أعلى معايير التشغيل والصيانة، ما ينعكس على سجل إنجازاتها التشغيلية ؛ حيث نجحت في تحقيق نسبةٍ لتوافر الغاز بلغت أكثر من 99.99% خلال العشر سنوات الماضية، ولم تسجل أي انقطاعات في إمداد الغاز في عام 2022. وعلى صعيد الصحة والسلامة، تعتبر أوكيو لشبكات الغاز نموذجًا يُحتذى به في مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية المعمول بها. كما تحرص الشركة على مراعاة مصالح المجتمع ككل ودعم التنمية الاقتصادية للسلطنة من خلال عملياتها، حيث تسعى إلى تعزيز شراكاتها المجتمعية وتلتزم بدعم جهود الحكومة نحو الاستدامة البيئية.

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