مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (ويشار إليها بـ "أم القرى" أو "الشركة" أو "المصدر") وهي الشركة المالكة والمطورة والمشغلة لمشروع وجهة مسار (ويشار إليه بـ "المشروع" أو "مسار")، أحد أكبر مشاريع إعادة التطوير في مدينة مكّة المكرّمة، اليوم عن نيّتها للطرح العام الأولي (ويشار إليه بـ "الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد أعلنت عن موافقتها في 24 ديسمبر 2024م على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح 130,786,142 سهم عادي (يشار إليها بـ "أسهم الطرح" ولكل منها "سهم الطرح")، تمثل ما نسبته 9.09% من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال من خلال إصدار 130,786,142 سهم جديد عن طريق زيادة رأس المال. كما حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية المشروطة بتاريخ 8 ديسمبر 2024م للإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

سيتم استخدام صافي متحصلات الطرح لغرض تمويل التكاليف المتعلقة بتعويضات العقارات، وتكاليف البنية التحتية، وتفعيل وجهة "مسار"، والنفقات التمويلية والتشغيلية للمشروع، بالإضافة إلى الأغراض العامة للشركة والتي تشمل مصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية والتشغيلية والتمويلية.

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة في عام 2012م بناءً على أمر سامي لتطوير مشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، الذي ضمّ ستة (6) أحياء عشوائية، وتُعرف منطقة موقع المشروع باسم "وجهة مسار". ويتكوّن هيكل المساهمين الحاليين في الشركة بالغالب من مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص السعودي، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة دلّة البركة القابضة.

تعد وجهة "مسار" واحدة من أكبر مشاريع إعادة التطوير في المنطقة، وتقع في الجانب الغربي من مكّة المكرّمة. يمتد المشروع لمسافة تتجاوز 3.5 كيلومتر من تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (المعروف سابقًا باسم طريق أم القرى) إلى مسافة 550 مترًا من باب الملك فهد في الحرم المكي.

تتميز مكّة المكرّمة بطلب مستدام وتضم بعضاً من أكثر العقارات قيمة في العالم. ويسهم مشروع مسار في تلبية احتياجات المدينة في مجال التنقل والبنية التحتية والوحدات السكنية والضيافة.

يشتمل المشروع على 205 قطعة أرض استثمارية بمساحة 641 ألف متر مربع، وإجمالي مساحة طابقية (GFA) تبلغ 5.7 مليون متر مربع، وتهدف الشركة لجعل "مسار" وجهة عالمية متعددة الاستخدامات لخدمة سكّان مكّة وزوارها.

تمثل الشقق الفندقية 31.6٪ من إجمالي المساحة الطابقية (GFA)، وتتألف من حوالي 18 ألف مفتاح ومساحة طابقية إجمالية (GFA) تبلغ 1.8 مليون متر مربع موزعة على طول المشروع. تمثل الفنادق 31.1٪ من إجمالي المساحة الطابقية (GFA) وتتألف من حوالي 23 ألف مفتاح ومساحة طابقية (GFA) إجمالية تبلغ 1.8 مليون متر مربع. تمثل الوحدات السكنية 29.3٪ من إجمالي المساحة الطابقية (GFA) وتتكون من 9 آلاف وحدة سيتم تطويرها وبيعها. ستشكل عناصر التجزئة 5.7٪ من إجمالي المساحة الطابقية (GFA) ، وتتألف من 330 ألف متر مربع (216 ألف متر مربع هي المساحة القابلة للتأجير). وتشتمل على مركز تجاري في الجانب الغربي من المشروع، بالإضافة إلى مركزين تجاريين في الجانب الشرقي. كما ستتوزع منافذ ومتاجر التجزئة على مسار المشاة. كما تشتمل وجهة "مسار" على عناصر أخرى متنوعة مثل مستشفى ومسجد كبير يتوسط الموقع ومساحات مكتبية وغيرها من الخدمات التكميلية.



بعد اكتمال تطوير المشروع، من المتوقع أن تشتمل وجهة "مسار" على أكثر من 50 ألف وحدة سكنية وفندقية، وتقدر قيمة التطوير الإجمالية للمشروع بنحو 100 مليار ريال سعودي.

الشركة بالأرقام

61 من بين 205 قطعة أرض استثمارية تمثل ما نسبته 30% من إجمالي قطع الأراضي الاستثمارية للمشروع تم عقد اتفاقيات لبيعها أو تأجيرها أو تخصيصها لمشاريع مشتركة/ مشاريع تطويرية كما في 16 يناير 2025م، وهناك عدد من الصفقات قيد الدراسة.

تم إنجاز 99.77% من أعمال البنية التحتية الرئيسية حتى نوفمبر 2024م.

تتمتع الشركة برأس مال قوي بلغ أكثر من 13.1 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2024م والذي تم جمعه في عدة جولات، بالإضافة إلى تسهيلات بنكية تتجاوز 14 مليار ريال سعودي والتي تم استخدام حوالي 9.8 مليار ريال سعودي منها كما في 30 يونيو 2024م.

يبلغ عدد موظفي الشركة أكثر من 100 موظف بمعدل توطين يزيد عن 60٪.

بهذه المناسبة قال الأستاذ عبدالله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار: "يشكل الإعلان عن نيتنا بطرح أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية خطوة هامة في مسيرتنا. وأوّد أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- على جهودها المستمرة لدعم مسيرة التنمية والتطوير في مدينة مكّة المكرمة بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة بتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من زوّار وحجاج بيت الله الحرام. كما يوفر الطرح فرصة واعدة للمستثمرين من الشركات والأفراد الراغبين بالاستثمار في تطوير مشروع مسار الرائد في المملكة. وكلنا ثقة بأن إدراج الشركة في السوق المالية السعودية سيمكّننا بإذن الله من تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة التي تهدف إلى تزويد المساهمين بأفضل قيمة ممكنة".

من جانبه، قال الأستاذ ياسر عبد العزيز أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار: "تأسست شركة أم القرى للتنمية والإعمار بهدف تعزيز المشهد العمراني والاستثماري في مدينة مكّة المكرّمة عبر مشروعها الرائد ’مسار‘. ويمثل إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بداية مرحلة جديدة تسهم في دعم مسيرة نموّها المتسارعة، بما يتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030 نحو إحداث تحول إيجابي وملموس في مكّة المكرمة. كما يعكس الطرح مدى الثقة الكبيرة بشركتنا وبتاريخها الحافل بالإنجازات والنمو، ويجسد التزامنا ببناء وجهات حضرية متطورة تقدم تجارب فريدة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

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