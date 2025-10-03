الدوحة، قطر – يسر شركة أعمال ش.م.ع.ق. (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بالمنطقة، أن تعلن عن موافقة مجلس إدارتها على عدد من القرارات الاستثمارية الهامة.

بناءً على الافصاح السابق لشركة أعمال بشأن احتمال حدوث تغيير في ملكية الشركة لـ "إيكو الخليج"، فقد تمت موافقة مجلس الإدارة على بيع حصة شركة أعمال البالغة 51% في شركة "إكو الخليج ذ.م.م." إلى الشريك الأجنبي "ماجوريل غروب لوكسمبورغ اس ايه" وذلك مقابل مبلغ 8,500,000 يورو والذي يعادل تقريبًا 36.4 مليون ريال قطري*. نتيجة لهذه الصفقة، تتوقع اعمال تحقيق ربح صافي يصل إلى تقريبًا 13,5 مليون ريال قطري. قرار البيع يأتي نتيجة لعملية استحواذ على الشريك الاجنبي واتجاه شركة اعمال لتعزيز استثماراتها في قطاعات اخرى مثل خدمات الطاقة وغيرها.

كما صادق المجلس على تأسيس شركة جديدة في دولة قطر تعمل في مجال خدمات النفط والطاقة، بالشراكة بين شركة أعمال رديمكس بنسبة ملكية 60%، وشركة محمد البرواني لخدمات النفط – شركة عُمانية محدودة المسؤولية – بنسبة ملكية 40%.

وبهذه المناسبة علق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، قائلاً:" تعكس هذه القرارات الاستراتيجية التزام شركة أعمال بالتركيز على أنشطتها الأساسية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، والدخول في شراكات واعدة تدعم مسيرتنا نحو النمو المستدام. نحن على ثقة بأن هذه الخطوات ستساهم في خلق قيمة مضافة لمساهمينا، وتعزز من دور أعمال كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة قطر."

*تم احتساب سعر الصرف 1 يورو يساوي 4.2774 قطري ريال

نبذة عن شركة أعمال ش. م. ع. ق.

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر وأسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج، وتم إدراجها في بورصة قطر منذ شهر ديسمبر عام 2007، وكما في 2 اكتوبر 2025، بلغت القيمة السوقية للشركة 5 مليار ريال قطري (1.3 مليار دولار أمريكي).

تتنوع عمليات أعمال على نطاق واسع وتضم 32 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره. للمزيد من المعلومات حول شركة اعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

