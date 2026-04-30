الشركة توسع شراكتها مع جوجل كلاود عبر إطلاق وحدة أعمال متخصصة لخدمات "جيميني إنتربرايز"

بهدف تسريع تبنّي المؤسسات للذكاء الاصطناعي الوكيل عبر "جيميني إنتربرايز" و"فيرتكس إيه آي" الى جانب قدرات متقدمة لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت شركة أرتيفاكت شركة الاستشارات العالمية الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، عن حصولها على جائزة "شريك العام للذكاء الاصطناعي ٢٠٢٦ لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" من جوجل كلاود. يأتي هذا التكريم تقديراً لدورها في تقديم حلول ذكاء اصطناعي متطورة وقابلة للتوسع عبر مختلف الصناعات. وفي منطقة الشرق الأوسط، يأتي هذا التكريم تقديراً لدور أرتيفاكت في تقديم حلول ذكاء اصطناعي متقدمة وقابلة للتوسع عبر مختلف الصناعات.

"تحتفي جوائز شركاء جوجل كلاود بالابتكار الاستراتيجي والقيمة القابلة للقياس التي يقدّمها شركاؤنا للعملاء"، قال كيفن إيتشبوراني، رئيس النظام البيئي العالمي للشركاء والقنوات في جوجل كلاود. "نحن فخورون بتسمية شركة أرتيفاكت فائزًا بجائزة شريك العام للذكاء الاصطناعي ٢٠٢٦ من جوجل كلاود، احتفاءً بدورها في دفع نجاح العملاء خلال العام الماضي."

تتعاون أرتيفاكت مع جوجل كلاود في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية في الشرق الأوسط، تشمل المشاريع الكبرى، والجهات الحكومية، وقطاع الاتصالات، والخدمات المالية، والتأمين. ويركّز هذا التعاون على بناء منصات ذكاء اصطناعي مدعومة بتقنيات

“جيميني إنتربرايز” و”فيرتكس إيه آي”، إضافة إلى نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل التي تحقق نتائج أعمال ملموسة.

كما تمكّن هذه الحلول المؤسسات من الوصول الفعّال إلى البيانات عبر أدوات مبتكرة مثل “التحدث إلى بياناتك” وأدوات إنتاج الرؤى. وامتدت هذه الجهود لتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير السياسات، وإدارة المعرفة، وتحسين تجربة

العملاء، إلى جانب برامج تدريبية متكاملة وإدارة التغيير لضمان تبنّي هذه التقنيات على المدى الطويل.

وقال راهول آريا، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة أرتيفاكت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

“نشهد تحولاً واضحاً في المنطقة من مرحلة اختبار الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على نطاق واسع. لم تعد المؤسسات تتساءل عما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله، بل أصبحت تبحث عن كيفية دمجه في عملياتها لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. إن عملنا مع جوجل كلاود يركّز على جعل هذا التحول واقعاً ملموساً، سواء من خلال تعزيز الإنتاجية، أو تحسين العمليات، أو

تمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. وهذا التكريم يعكس الأثر الذي نحققه معاً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط."

كما أعلنت أرتيفاكت عن توسيع شراكتها مع جوجل كلاود في مجال الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق وحدة أعمال متخصصة

لخدمات "جيميني إنتربرايز"، المصممة لدعم المؤسسات في تسريع تحولها في عصر "الذكاء الاصطناعي الوكيل".

وبصفتها شريكاً تقنياً متخصصاً، تستفيد أرتيفاكت من منصات جوجل كلاود، بما في ذلك “جيميني إنتربرايز” و”فيرتكس إيه آي” ونماذج “جيميني”، لبناء واختبار ونشر حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي الوكيل لعملائها. ومن خلال هذا التوسع، تعزّز الشركة تعاونها التقني مع خبراء جوجل كلاود لتطوير حلول جاهزة للتطبيق على نطاق واسع، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والأمن

والتشغيل المؤسسي.

ومع توسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تؤكد هذه الجائزة مكانة أرتيفاكت كلاعب رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي في المنطقة. ومن خلال دمج خبراتها الاستشارية والتقنية مع البنية التحتية لجوجل كلاود، تواصل الشركة تحويل

الابتكارات العالمية إلى حلول محلية تدعم الأجندات الرقمية الوطنية وتسهم في تحقيق تحول اقتصادي مستدام طويل الأمد.

نبذة عن أرتيفاكت

أرتيفاكت شركة استشارية عالمية رائدة ومتخصصة في تسريع تبنّي البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق أثر إيجابي على الأفراد والمؤسسات. تتخصص أرتيفاكت في التحول القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي لدفع نتائج ملموسة عبر سلسلة القيمة التنظيمية بأكملها من خلال خبراتها العميقة في علوم وهندسة البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. تقدم أرتيفاكت حلولاً شاملة ومتخصصة تلبي احتياجات العملاء في القطاعين العام والخاص.

يقع المقر الرئيسي لأرتيفاكت في باريس، وتحظى الشركة بثقة أكثر العلامات التجارية والمؤسسات شهرة في العالم، بما في ذلك كوكا كولا، وسامسونج، ولوريال، وسانوفي، وكارفور، وإل في إم إتش.

وفي الشرق الأوسط، تعمل أرتيفاكت مع مؤسسات رائدة مثل شركة معلوماتية في قطر، ووزارة السياحة في السعودية، وهيئة السياحة السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وطيران الرياض، وموبايلي، وهيئة التأمين، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والقدية، ومجموعة عبد اللطيف جميل، وشركة ثقة، وشركة رمات للصناعات المتقدمة، بالإضافة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وشركة وصل، ونخيل، وداماك، ومجموعة جميرا، وفلاي دبي، وطيران الإمارات.

www.artefact.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل معنا عبر: carola.naccache@artefact.com

-انتهى-

#بياناتشركات