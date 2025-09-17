أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت كل من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال التأمين المتعدد للأفراد والشركات، وشركة "أليانز تريد"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الائتمان الجاري، عن تأسيس شراكةً استراتيجية طويلة الأمد بينهما. تأتي هذه الخطوة المهمة في إطار تعزيز وصول الشركات إلى حلول تأمين الائتمان التجاري في مختلف أنحاء الدولة.

وسيتيح هذا التعاون لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين توسيع محفظتها وتقديم حلول مخصصة للشركات الإماراتية لحمايتها من مخاطر تخلف العملاء عن السداد. كما تمكّن هذه الحلول الشركات من التداول بأمان، وزيادة رأس المال العامل، وتحقيق النمو في الأسواق المحلية والدولية.

يوفر تأمين الائتمان التجاري حلاً حيوياً للشركات من مختلف الأحجام، فهو يدعمها في حماية التدفق النقدي، وتغطية الخسائر، وتحسين فرص التمويل، واستكشاف فرص التوسع الآمن في أسواق جديدة.

ويتيح هذا الحل أيضاً لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين الاستفادة من خبرة "أليانز تريد" الكبيرة في تقييم المخاطر والوصول إلى قاعدة بياناتها الإقليمية التي تضم أكثر من 40,000 شركة في مختلف القطاعات الرئيسية في المنطقة، وبالتالي تزويد عملائها بتصورات متعمقة عن الأسواق ومعلومات ائتمانية فورية.

وفي تعليقه على إطلاق المنتج الجديد، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "تواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عملها على تطوير عروضها لمواكبة احتياجات بيئة الأعمال المتغيرة. وسيشكل منتجنا الجديد أداة استراتيجية لدعم الاستقرار المالي ونمو الشركات في الإمارات. يمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة في استراتيجية الشركة لتقديم حلول ذات قيمة عالية تعالج تحديات السوق الرئيسية وتعزز استمرارية الشركات وقدرتها التنافسية".

وسيتوفر المنتج للشركات المؤهلة في مختلف القطاعات بدولة الإمارات، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز النمو المستدام وتشجيع ممارسات الائتمان المسؤولة التي تخدم الاقتصاد الوطني وطموحات قطاع الأعمال في البلاد.

من جهته، قال داريو لوكاتيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أليانز تريد" في منطقة الشرق الأوسط: "يسعدنا التعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وتقديم خبراتنا الإقليمية والعالمية لدعم الشركات الإماراتية. إذ سيساعد هذا التعاون الشركات على النمو بنحو أسرع وأكثر أماناً. وبصفتنا الشركة الرائدة عالمياً في مجال تأمين الائتمان التجاري، فإننا نواصل التزامنا بتقديم الحلول التي تدعم العمليات التجارية الآمنة وذات المصداقية.

نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع. هي شريك تأمين متكامل يتمتع بخبرة طويلة وسجل حافل بتوفير منتجات التأمين للأفراد والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972، وتقدّم مجموعة شاملة من حلول التأمين المصممة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات عبر شبكة واسعة من الفروع ومراكز الخدمة المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة. كما تمتلك الشركة مكتبًا تمثيليًا في لندن تحت اسم. ADNIC International Ltd. شركة أبوظبي الوطنية للتأمين هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

حول شركة أليانز تريد

"أليانز تريد" هي شركة رائدة عالمياً في مجال تأمين الائتمان التجاري، وهي مزود رائد في مجالات الضمان وتحصيل الديون والتأمين ضد الاحتيال والائتمان التجاري المهيكل والمخاطر السياسية في جميع أنحاء العالم. وتقدم حماية استباقية لمنح الشركات الثقة في التجارة والحصول على مستحقاتها، من خلال الوصول الفوري إلى بيانات 289 مليون شركة. كما تساعد الشركات في تجنب خسائر الديون المعدومة وتعويضها في حال وجودها. عند تقديم تأمين الائتمان التجاري أو حلول التمويل الأخرى، فإن أولويتنا هي توفير الحماية الاستباقية. وفي حال حدوث شيء خارج التوقعات، فإن تصنيفنا الائتماني AA يعني أن لدينا الموارد، بدعم من أليانز، لتقديم تعويضات للحفاظ على شركتك. يقع المقر الرئيسي لشركة أليانز تريد في باريس، وهي موجودة في أكثر من 40 دولة ويعمل بها 5800 موظف. في عام 2024، بلغ حجم مبيعاتنا المجمعة 3.8 مليار يورو، وشكلت المعاملات التجارية العالمية المؤمنة 1400 مليار يورو من نسبة التعرض. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة allianz-trade.com

لا تُصدر شركة أويلر هيرمس بوالص تأمين مباشرة في دول الشرق الأوسط. بل تعمل بالشراكة مع عدد من شركات التأمين المحلية المُرخصة والمختارة، وتُقدم لها دعم إعادة التأمين. تُصدر هذه الشركات بوالص تأمين ائتمان تجاري مُصممة ومعتمدة من قبل أويلر هيرمس بصفتها شركة إعادة تأمين. "أليانز تريد" هي العلامة التجارية المُستخدمة للإشارة إلى مجموعة من الخدمات التي تُقدمها أويلر هيرمس.

