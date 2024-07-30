أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية"، ذراع الوساطة المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والشركة الرائدة في مجال الوساطة المالية الإسلامية على مستوى دولة الإمارات، عن أن منصتها تتيح التداول المباشر في الأسواق الأمريكية لتصبح أول وسيط مصرفي إسلامي في دولة الإمارات يقدم خدماته المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة، وذلك من خلال إطلاق النسخة المحدثة من منصة التداول العالمي الخاصة بها (ADIBS Global)، والتي تهدف إلى تمكين المستثمرين وتعزيز قدراتهم على التداول في الأسواق العالمية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

واليوم، وبعد الكشف عن منصة الشركة للتداول العالمي (ADIBS Global)، يمكن للمتعاملين الاستثمار في أسهم بورصة نيويورك وبورصة ناسداك مباشرةً عبر منصة واحدة. وتشمل الميزات الرئيسية للمنصة الجديدة إمكانية التداول بسهولة لا مثيل لها في بورصة نيويورك وناسداك، إلى جانب التكامل المباشر بين قنوات الإنترنت والهواتف المحمولة لتجارب تفاعلية تضمن سلاسة تجربة المتعاملين، بالإضافة إلى توفيرها لأدوات متقدمة مصممة خصيصًا لتعزيز عمليات اتخاذ القرار وتقييم المخاطر بكفاءة عالية.

وبهذه المناسبة صرح خالد كردية، المدير العام لـ "شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية": "إن إطلاق منصة التداول الجديدة (ADIBS Global) يؤكد التزامنا بتمكين المتعاملين وتزويدهم بالموارد الأساسية اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال منصتنا الجديدة التي تتيح الوصول إلى أكبر وأهم الأسواق المالية في العالم، واستخدام أدوات التداول المتقدمة، نواصل إرساء معايير جديدة لرحلة التداول."

وأضاف كردية: "إن توفير هذه المنصة الجديدة يمكن المستثمرين المحتملين ومتعاملينا الحاليين بأدوات متقدمة للحد من المخاطر والاستفادة من الفرص، مما يؤدي إلى تعزيز نجاحهم المالي. وعليه، تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرصنا على فهم تطلعاتهم عن كثب وترجمتها بأفضل الطرق الممكنة بما يخدم تحقيق أهدافهم الاستثمارية المختلفة."

وباعتبارها أول وسيط مصرفي إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم التداول المباشر عبر الإنترنت والهاتف المحمول في الأسواق الأمريكية، تواصل "شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" ريادة الابتكار في القطاع المالي والمصرفي. ويعكس تقديم التحديثات المتواصلة التزامها الثابت بتزويد المتعاملين بأفضل الموارد للتداول في الأسواق العالمية.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 213 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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