القاهرة، أعلنت دوبيزل (أوليكس سابقًا)، المنصة الأولى في مجال الإعلانات المبوبة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع "باي موب"، شركة الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، في خطوة تهدف إلى تبسيط وتمكين عمليات الدفع الرقمي على المنصة. وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية دوبيزل الطموحة لتعزيز خدماتها الرقمية، والارتقاء المستمر بتجربة المستخدم، من خلال تقديم حلول دفع مرنة وآمنة تعزز كفاءة استخدام المنصة بالشراكة مع باي موب كمقدم حصري لخدمات الدفع الأونلاين علي دوبيزل، وتواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يلبي تطلعات السوق المصري والإقليمي.

وبموجب هذا التعاون، سيتمكن مستخدمو دوبيزل من الوصول الفوري إلى خدمات الدفع الإلكتروني عند الاستفادة من الإعلانات المميزة، ما يسهم في تسريع وتسهيل العمليات على المنصة، سواء للأفراد، أو أصحاب الأعمال، أو الشركاء التجاريين. وقد وقع اتفاقية الشراكة كل من ريان عماد، رئيس قسم الإعلانات والشراكات الاستراتيجية في دوبيزل مصر، وجيلان شعبان، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة باي موب.



وستوفر هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة مزايا إضافية للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، من بينها عروض حصرية وخدمات مالية مُخصصة تساعدهم على تبسيط عملياتهم وتعزيز حضورهم الرقمي. كما تتيح لهم الوصول إلى أدوات دفع متطورة كمدفوعات البطاقات الإئتمانية وأنظمة إشترى الآن وإدفع لاحقاً، وروابط الدفع، وأكثر. تُسهم في الترويج الفعّال لمنتجاتهم وخدماتهم عبر دوبيزل، ما يعزز من قدراتهم التنافسية في السوق.

وتُعد هذه الشراكة تعكس رؤية دوبيزل كمنصة تعزز من العملاء، وتوفر الراحة والقيمة لمستخدميها، مما يضع دوبيزل كمنصة رائدة للإعلانات المبوبة الرقمية من خلال تقديم خدمات رقمية متقدمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتدعم مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة. ويأتي هذا التعاون ضمن توجه دوبيزل إلى العمل مع شركاء يمتلكون قدرات تقنية قوية، بما يدعم رؤيتها في تقديم حلول مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب تطلعات المستخدمين.

نبذة عن دوبيزل مصر (أوليكس سابقًا):

دوبيزل مصر (أوليكس سابقًا) هي المنصة الرقمية الأولى في مجال الإعلانات المبوبة في مصر، وتقدّم حلولاً مبتكرة للبيع والشراء في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات، السيارات، الوظائف، الإلكترونيات، الأثاث، والخدمات. تتوفر المنصة كتطبيق على الهواتف المحمولة وكذلك كموقع إلكتروني، وتوفّر تجربة متكاملة للمستخدمين من خلال واجهة سهلة الاستخدام وأدوات متقدمة. تتعامل دوبيزل مع كبرى الشركات في السوق المصري، وتقدّم لهم أدوات تحليل أداء متطورة، ودعم عملاء عالي الجودة. تستقطب المنصة أكثر من 18 مليون زيارة شهريًا.

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