مسقط: أعلنت شراكة، الشركة الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، عن دعم شركة الخليج للدعم الفني (GTS)من خلال حل مالي لدعم نمو أعمالها، وهي شركة متخصصة في توريد وتركيب وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية ومكييفات الهواء (HVAC).

وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر شراكة، في إطار التزامها المستمر بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات التقنية والخدمية الحيوية في السلطنة. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم نمو الشركة وتعزيز قدراتها التشغيلية، بما يمكّنها من التوسع في تقديم خدماتها وتلبية الطلب المتزايد في السوق.

وتُركّز شركة الخليج للدعم الفني على تقديم حلول متكاملة في مجال أنظمة التكييف والتبريد، تشمل توريد وتركيب وصيانة الأنظمة، بما يضمن كفاءة التشغيل وتحسين الأداء وترشيد استهلاك الطاقة.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال الفاضل/ علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: "يعكس تعاوننا مع شركة الخليج للدعم الفني التزام شراكة بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تطوير قطاعات الخدمات الحيوية في سلطنة عُمان. وسوف يسهم هذا التسهيل المالي في دعم الشركة لتعزيز قدراتها الفنية وتلبية الطلب المتزايد على حلول التكييف والتبريد عالية الجودة.

ومن جانبه، صرّح الفاضل/ أمير المغيري، المدير العام لشركة الخليج للدعم الفني، بأن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو الشركة، حيث يساهم في تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتها، بما يدعم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في قطاع التكييف والتبريد بكفاءة وجودة عالية."

ومن خلال مثل هذه الشراكات، تواصل شراكة خلق فرص جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز جودة خدماتها، والمساهمة في تطوير المشهد الصناعي والخدمي المتنامي في سلطنة عُمان.

نبذة عن شراكة

أنشئت شراكة، إحدى المبادرات الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، في عام 1998 بموجب الـمرسوم السلطاني رقم (76/98). ومنذ تأسيسها، تقدم شراكة الدعم للعديد من المشاريع في مختلف القطاعات من خلال جهود التوعية والبرامج التدريبية وتقديم الدعم المالي وخدمات المشورة وغيرها. وتؤدي شراكة دورًا استراتيجيًا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، حيث تتبنى رؤية تركز على تحقيق أثر إيجابي، فيما تهدف استراتيجياتها إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

للاتصال

محمد الفارسي

أخصائي تسويق

البريد الإلكتروني: info@sharakah.om

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