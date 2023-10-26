دبي: أعلنت شركة "نخيل"، مطور المجتمعات والواجهات المائية الرائد عالمياً، اليوم عن شراكتها مع شرطة دبي لرعاية فريقي الأخيرة للتجديف والتجديف الأولمبي. جاء ذلك خلال حفل توقيع بمشاركة العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة لدى شرطة دبي؛ وعصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى شركة "نخيل" وبحضور كل من المقدم عبد الباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية - الإدارة العامة لإسعاد المجتمع لدى شرطة دبي؛ ونعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة "نخيل".

وإلى جانب تمكين فريق شرطة دبي للتجديف وفريق شرطة دبي للتجديف الأولمبي، تهدف هذه الشراكة طويلة الأمد إلى تشجيع التميز الرياضي وأنماط الحياة الصحية. وهو ما ينسجم مع التزام "نخيل" بتعزيز سعادة ورخاء المواطنين والمقيمين والزوار من خلال دعم المبادرات المتعلقة بالصحة والعافية واللياقة البدنية.

وبهذه المناسبة قال عصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة "نخيل": "تفخر ’نخيل‘ برعاية فريقي شرطة دبي للتجديف والتجديف الأولمبي. وباعتبارنا الشركة الرائدة في مجال تطوير الواجهة البحرية لدبي، من الطبيعي أن ندخل في هذه الشراكة المرموقة ودعم واحدة من الرياضات المائية المميزة. ولا شك أن التفاني الذي يظهره فريقا شرطة دبي للتجديف يشكل مصدر إلهام لجميع الرياضيين الطموحين. ونتطلع إلى شراكة مثمرة مع شرطة دبي دعماً لمساعيها في تعزيز هذه الرياضة التراثية المتجذرة عميقاً في ثقافة وتاريخ دولة الإمارات".

من جانبه قال العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة لدى شرطة دبي: "يسرنا التعاون مع ’نخيل‘ لرعاية فريقي التجديف عالميي المستوى لدينا. إذ تجسد هذه الشراكة المكانة المرموقة التي تمتلكها كل من ’نخيل‘ وشرطة دبي باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من نسيج دبي، لذا من الطبيعي أن تجمعهما مساعي تطوير رياضة التجديف. وبدعم من شركة ’نخيل‘، سنواصل تطوير فريقي التجديف لدينا وبالتالي المساهمة في تعزيز القطاع الرياضي في دولة الإمارات".

وأكد المقدم عبدالباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي أن ارتباط شرطة دبي بالرياضات البحرية يتجذر من هويتها المؤسسية المنبثقة من السفينة الشراعية معتبرا أن هذه الاصالة التاريخية هي مصدر الهام لكل الرياضيين في شرطة دبي لا سيما لاعبو رياضة التجديف بنوعيه التراثي والحديث ، حيث يواصل فريقنا استعداداته للمنافسة على البطولات المحلية وعلى رأسها بطولة كأس مكتوم للتجديف التراثي عبر لاعبين أصحاب خبرة وتجربة بحرية ثرية الى جانب اعداد فريق من الطلبة المرشحين في اكاديمية الشرطة ليكونوا نواة للمنافسة القارية في بطولات التجديف الحديث ، معتبراً ان الشراكة مع "نخيل" هي خطوة للمضي قدما نحو تعزيز الرياضات البحرية في الدولة وتمكين الشباب من المنافسة في مختلف الرياضات الأولمبية مع شريك عالمي يمتلك اسم مرموق في تعزيز مفهوم جودة الحياة.

وضمن الوفد المشارك في الاحتفالية الملازم شيخة بوعصيبة من شرطة دبي، وشارك من "نخيل" كل من رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية؛ ومحمد راشد، الرئيس التنفيذي للمشاريع؛ وعبد بيبي، الرئيس التنفيذي للتسويق؛ وخالد مرشد الشحي، الرئيس التنفيذي للمشتريات والعقود؛ وأحمد الغفلي، مدير إدارة الأمن، وعلي الشيبة، مدير إدارة الممرات المائية والسلامة والأمن.

كما شهدت احتفالية التوقيع حضور اثنين من لاعبي الفريق سلطان عيسى حمزة وعيسى عوض مبارك، بالإضافة إلى مدير الفريق فيصل عبد الله شفيع، ومدرب الفريق سيّد علي واضح.

وانطلاقاً من مكانتها الرائدة في دعم مشاريع الواجهة البحرية وتعزيز العافية المجتمعية، تلتزم "نخيل" بالارتقاء بحياة سكان دبي. ولطالما كانت المرافق الرياضية ركيزة محورية ضمن الخطط والمشاريع التطويرية الرئيسية التي تنفذها الشركة لتوفير نمط حياة صحي ومتوازن وشامل لجميع المواطنين والمقيمين والزوار.

وتواصل "نخيل" دعم ورعاية واستضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية مثل طواف الإمارات 2023، وكأس دبي العالمي، وسباق روي نصر للترايثلون، وسباق التحدي المفتوح في "جزر دبي" التابع لاتحاد الإمارات للدراجات والذي أقيم في وقت سابق من العام الجاري. كما أعلنت نخيل مؤخراً عن رعايتها لفريق "دبي ديجرز" الذي يعتبر واحداً من أنجح فرق سباقات قوارب التنين في العالم.

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نبذة حول شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، وفلل ند الشبا، وجزر دبي.

تعتبر نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) شركة متكاملة لإدارة المجتمعات السكنية تركز في جوهرها على العملاء، وتهدف لإنشاء أكثر المجتمعات المرغوبة للسكن. ويكمن هدفها الأساسي في إسعاد العملاء بالتركيز على ثلاث ركائز وهي: المجتمع، والعملاء، والتكنولوجيا. وتقدم نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) خدمات ذات مستوى عالمي للملاك والمقيمين عبر مجتمعاتها السكنية من خلال الابتكار والتكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وتشرف نخيل لإدارة المجتمعات على نحو 700,000 من المقيمين عبر نطاق 18 مجتمعاً سكنياً و50,000 وحدة سكنية.

تمتلك وتدير شركة نخيل سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، وبالم ويست بيتش، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة في قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع شركة نخيل المميزة والمتنامية مراكز للتسوق كبيرة الحجم، مثل نخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ومراكز للتجزئة مجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، ويعتبر الخيل أفينيو من ضمن المشاريع القادمة.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة وهي: فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وفندق ريو دبي، ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية، وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو.