الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت سيسكو وشركة القدية للاستثمار، الشركة المطورة لمدينة القدية، عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة في المملكة العربية السعودية، اليوم أن تقنيات سيسكو ستدعم تشغيل المقر الرئيسي الذكي الجديد لشركة القدية للاستثمار. ويأتي هذا التعاون ليرسي معايير جديدة لما يمكن أن يتوقعه الموظفون من بيئات العمل المستقبلية.

ويقع المكتب الجديد في الحي الدبلوماسي في الرياض، ويعتمد على حلول سيسكو في مجالات الشبكات والتعاون وأجهزة الاستشعار المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء، لتقديم بيئة عمل «محورها الإنسان»، بما يسهم في تعزيز علامة القدية واستقطاب أفضل المواهب.

تصميم بيئة العمل الذكية

وقامت شركة القدية بتزويد المبنى بمجموعة من أجهزة سيسكو المتقدمة، بدءاً من أجهزة Room Bar وصولاً إلى أجهزة Desk Pro، لتسهيل التعاون بين الموظفين سواء بشكل فردي أو جماعي. كما تم تصميم المساحات المفتوحة لتشجيع التعاون الإبداعي والاجتماعي عبر مناطق العمل المشتركة، وغرف الاجتماعات، ومناطق الاسترخاء، إضافة إلى مركز اجتماعي مخصص.

وتم تزويد بهو الاستقبال وقاعة الاجتماعات بأجهزة Cisco Webex Board، لتوفير واجهة تفاعلية للترحيب بالزوار وتوجيههم، إلى جانب استخدامها كألواح رقمية للعروض التقديمية وجلسات العصف الذهني.

وسيتمكن الموظفون والزوار من الاستفادة من إمكانات متقدمة لحجز الغرف، مدعومة بحلول Cisco Spaces، بالإضافة إلى نظام ملاحة داخلية خطوة بخطوة، ما يتيح حجز المساحات والوصول إليها بسهولة وسرعة.

ويعتمد المقر الجديد على تقنيات Wi-Fi 7 ومحولات Catalyst من سيسكو لتوفير اتصال سريع وموثوق، إلى جانب أجهزة استشعار جودة الهواء، وكاميرات ذكية من Meraki تراقب بيئة العمل بشكل فوري لضمان بيئة صحية وآمنة ومُحسّنة.

تجسيد مفهوم «قوة اللعب» في بيئة العمل

وفي تعليقه على المقر الذكي، قال عبدالرحمن العلي، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة القدية للاستثمار: "نقوم بتطوير مدينة القدية لتكون أول مدينة في العالم يتم بناؤها على مفهوم قوة اللعب، حيث تجتمع الترفيه والرياضة والثقافة في وجهة واحدة. وقد حرصنا على أن يعكس مقرنا الجديد هذا الطموح، من خلال الجمع بين الكفاءة والتميز التشغيلي وروح الإبداع واللعب التي تلهم فرق العمل وتساعدنا على استقطاب أفضل الكفاءات. ومع استمرار المملكة في رحلتها الرقمية الطموحة، تتطور توقعات بيئة العمل، ومن خلال تعاوننا مع سيسكو نعيد تصور مكان العمل بما يخدم مدينة القدية ورؤية السعودية 2030".

من جانبه، قال بدر الماضي نائب رئيس شركة سيسكو في المملكة العربية السعودية: "يتجاوز تعاوننا مع شركة القدية للاستثمار مجرد نشر التقنيات، فهو يتمحور حول إعادة تعريف مستقبل بيئة العمل. ولقد عملنا معاً على تصميم مساحة رقمية محورها الإنسان، تُمكّن الفرق من التواصل والابتكار بسلاسة".

جدير بالذكر أن تشغيل المقر الرئيسي الجديد لشركة القدية للاستثمار قد بدأ في فبراير 2026.

نبذة عن شركة القدية للاستثمار

تُعد شركة القدية للاستثمار إحدى الركائز الرئيسة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية للمملكة العربية السعودية، كما تمثل عنصرًا محوريًا في برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وستكون القدية المنصة الرئيسة التي تقود من خلالها المملكة مستقبل قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة على مستوى العالم، من خلال الجمع بين الطموح الكبير، والحجم الاستثنائي، والابتكار المتقدم، وبناء الشراكات العالمية.

ويُعد مشروعها الرائد مدينة القدية، الذي يجري تطويره على بُعد 40 دقيقة من العاصمة الرياض، أول مدينة في العالم تُبنى على مفهوم "قوة اللعب"، لتستقطب أكثر من 40 مليون زائر سنويًا وتكون موطنًا لأكثر من نصف مليون نسمة.

نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا التي تربط الأطراف ببعضها بشكلٍ آمن لجعل كل شيء ممكناً. إن هدفنا هو توفير مستقبل شامل للجميع من خلال مساعدة عملائنا على إعادة صياغة تطبيقاتهم، وتعزيز أسلوب العمل المختلط لديهم، وتأمين مؤسساتهم، وتحويل بنيتهم التحتية، وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. اعرف المزيد عنا من خلال غرفة الأخبار وتابعنا على X على @Cisco.

