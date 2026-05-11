دبي : وقعت جامعة زايد ومعهد إدارة المشاريع مذكرة تفاهم استراتيجية بهدف تعزيز قدرات إدارة المشاريع في الأوساط الأكاديمية والمهنية، ودعم تطوير المهارات المستقبلية المطلوبة في بيئة عمل تتسم بتسارع التحول الرقمي وتنامي الاعتماد على المشاريع في مختلف القطاعات.

وتجمع هذه الشراكة بين جامعة زايد، بوصفها إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في الابتكار التعليمي، ومعهد إدارة المشاريع، الذي يُعد من أبرز الجهات العالمية المتخصصة في مجال إدارة المشاريع، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار، والتطوير المهني، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية وإقليمية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي.

وتحدد مذكرة التفاهم التي وقّعها الأستاذ الدكتور كيفن هول، مدير جامعة زايد، وهاني الشاذلي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إدارة المشاريع، أطر التعاون بين الجانبين لتطوير مبادرات تعليمية وتجارب تطبيقية تسهم في ربط المعرفة الأكاديمية بالخبرات العملية، وتمكين الطلبة والمهنيين من الوصول إلى موارد تعليمية ومهنية متقدمة تدعم مساراتهم المستقبلية.

وبموجب هذا التعاون، سيعمل معهد إدارة المشاريع مع معهد التعليم المهني والتعلم المستمر بجامعة زايد على توفير شهادات مهنية معترف بها عالمياً للمهنيين في دولة الإمارات والمنطقة، إلى جانب إتاحة موارد تطوير مهني متخصصة لطلبة الجامعة وأعضاء هيئتيها الأكاديمية والإدارية، تشمل فرص الحصول على شهادات دولية، وتجارب تعلم تطبيقية، والتواصل مع شبكة عالمية من الخبراء والمتخصصين في إدارة المشاريع. بما ينسجم مع توجه جامعة زايد نحو تعزيز الابتكار الأكاديمي، ودعم التعلم المستمر، وبناء كفاءات قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأكد الأستاذ الدكتور كيفن هول: "نؤمن في جامعة زايد بأهمية التعلم مدى الحياة، وبأن التعليم لا يقتصر على إعداد الأفراد للنجاح في أولى مراحلهم المهنية فحسب، بل يجب أن يمكّنهم من مواصلة النجاح والتطور طوال مسيرتهم. وتتيح هذه الشراكة بين معهد التعليم المهني والتعلم المستمر بجامعة زايد ومعهد إدارة المشاريع ربط التعلم الأكاديمي بالممارسات المهنية المعترف بها عالمياً، ودعم الأفراد الساعين إلى بناء مهارات جديدة والنمو في عالم دائم التغير".

ومن جانبه، قال هاني الشاذلي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إدارة المشاريع: "تعكس شراكتنا مع جامعة زايد رؤية مشتركة لتشكيل الجيل القادم من القادة من خلال تعزيز الصلة بين التميز الأكاديمي والأثر العملي. وباعتبارها مؤسسة وطنية وإقليمية رائدة في الابتكار التعليمي، تواصل جامعة زايد تعزيز الفضول المعرفي، والتعلم المستمر، وثقافة تشجع على التفكير المتجدد وتحدي الأساليب التقليدية، وهي قيم تنسجم مع رسالة معهد إدارة المشاريع في إعداد كفاءات جاهزة للمستقبل".

وأضاف: "ومن خلال الجمع بين المعايير العالمية المعترف بها لمعهد إدارة المشاريع والبيئة الأكاديمية المتقدمة في جامعة زايد، نعمل على إنشاء مسارات ذات أثر حقيقي تتيح للطلبة والمهنيين تطوير مهارات عملية، ودفع عجلة الابتكار، وقيادة التحول في دولة الإمارات والمنطقة".

وتعكس هذه الشراكة التزام جامعة زايد بتطوير منظومة تعليمية ومهنية متقدمة تواكب التحولات العالمية المتسارعة في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا، والاستدامة، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، والخدمات الحكومية، ما يجعل تطوير هذه المهارات أولوية استراتيجية. ومن خلال هذا التعاون، تواصل جامعة زايد ومعهد إدارة المشاريع جهودهما لبناء منظومة تعليمية ومهنية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، قادرة على تمكين الكفاءات من قيادة التغيير وتحقيق أثر مستدام في مؤسساتهم ومجتمعاتهم.

جامعة زايد

تأسست جامعة زايد عام 1998 كمؤسسة علمية عصرية تحمل بكل فخر واعتزاز اسم مؤسس الدولة وباني نهضتها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتسترشد الجامعة بمبادئ الأب المؤسس لتُعزز مكانتها كمؤسسة مبتكرة ورائدة في مجالات التعليم العالي والبحوث. كما تحتضن الجامعة حالياً ما يزيد عن 10,500 طالب إماراتي ودولي في برامجها المختلفة.

تسعى الجامعة بقيادة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رئيس مجلس أمناء الجامعة، لتلبية متطلبات الدولة والإسهام في مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فيها من خلال حرميها الجامعيين المتطورين في أبوظبي ودبي، وهي تعد مؤسسة رائدة في ابتكار أفضل المناهج التعليمية. وتفخر الجامعة بدورها الريادي في التشجيع على التميز الأكاديمي، وصقل المهارات القيادية والارتقاء بالمستوى المعرفي في المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تحرص على تشجيع الطلبة وتعزيز مهاراتهم لتسهم في تسريع مسيرة التغيير الطموحة في دولة الإمارات، وتحقيق خططها الواعدة على مدى الخمسين عاماً المقبلة.

