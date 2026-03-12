دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "بايمنتولوجي"، الشركة العالمية الرائدة في إصدار ومعالجة بطاقات الدفع، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع "ليابيفاي"، المنصة المبتكرة في مجال الرفاهية المالية التي تركز على الخدمات المالية المرتبطة بالأجور. يهدف هذا التعاون بين كلا الطرفين إلى توسيع نطاق الوصول إلى خيارات ائتمانية مسؤولة، وتيسير الحصول على الوصول إلى الأجور المكتسبة، مع توفير أدوات مالية يومية للعاملين المقيمين من ذوي الدخل المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الأسواق الناشئة.

تجمع هذه الشراكة بين الحلول السحابية المتطورة المقدمة من قبل شركة "بايمنتولوجي" في مجال إصدار ومعالجة البطاقات ومنظومة "ليابيفاي" المتخصصة في تقديم الخدمات المالية المرتبطة بالأجور، مما يساهم في تمكين أصحاب العمل والمنصات ذات الصلة من منح قروض بضمان الرواتب، والتحويلات المالية، ودفع الفواتير، وأدوات التوفير، والقروض المضمونة مباشرة ضمن نطاق سير الأعمال. وفي ظل التطور الذي تشهده الخدمات المالية المُضمّنة من مجرد كونها حلول مركزية واحدة إلى منظومة خدمات مالية متكاملة، يُركّز هذا التعاون على دعم الاحتياجات المالية اليومية، مما يسهم بدوره في مساعدة الأفراد على إدارة توقيت الدخل، وتسوية النفقات، والحصول على تسهيلات الائتمان المسؤول، وتحقيق الاستقرار المالي طويل الأمد.

تأتي هذه الشراكة في وقت يشهد نمواً متسارعاً لقطاع التمويل المُضمّن وطلباً متزايداً على الخدمات المالية المرتبطة بالدخل. وعلى الصعيد العالمي، تشير التوقعات إلى أن حجم سوق التمويل المُضمن سيبلغ7.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. أما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لوحدها، فإن حجم السوق الحالي يُقدر بحوالي7 مليارات دولار أمريكي، ويكتسب زخماً أكبر نتيجة ارتفاع معدلات استخدام المدفوعات الرقمية وتبني التقنيات المالية.

وفي الوقت ذاته، تلعب التحويلات المالية والعمالة الوافدة دوراً كبيراً في تشكيل ديناميكيات الاحتياجات المالية في بالمنطقة. ويُمثّل المقيمون ما يقارب 88-89% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة كما في عام 2025، مما يؤكد الأهمية الكبيرة للعمال الأجانب في نمو الاقتصاد المحلي وفي استمرارية تدفقات التحويلات المالية. ويبلغ حجم سوق التحويلات المالية الدولية في الإمارات حوالي 39 مليار دولار أمريكي، مدفوعاً بوجود عدد كبير من الوافدين والنمو المتسارع في استخدام المنصات الرقمية المالية. تساهم هذه العوامل مجتمعةً في زيادة الطلب على أدوات مالية ميسّرة مرتبطة بالأجور، وتوقيت الدخل، والمدفوعات عبر الحدود.

وتحدث نعمان حسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "بايمنتولوجي" قائلاً، "إن التمويل المُضمّن يتخطى حدود تنفيذ المعاملات ليصبح أداة لتحقيق نتائج ملموسة." وأضاف قائلاً، "إننا من خلال الشراكة مع "ليابيفي" نتيح إمكانية تقديم خدمات مالية تلبي احتياجات الأفراد في الأوقات الأكثر أهمية بالنسبة لهم، وذلك من خلال ربطها بالدخل والوظيفة والسلوك المالي اليومي، مما يسهم في خلق تجارب مالية أكثر شمولاً ومرونة."

تستند منصة "ليابيفاي" إلى بيانات الأجور وتقنيات تقييم الجدارة الائتمانية البديلة لتقديم خدماتها إلى العملاء الذين لا يحصلون، في أغلب الأحيان، على الخدمات الكافية من النماذج المصرفية التقليدية، خاصة المقيمين والعمال من ذوي الدخل المتوسط. ومن خلال دمج الخدمات المالية في أماكن العمل، تتيح "ليابيفاي" بوابة موثوقة للوصول إلى هذه الخدمات وتعزيز الوعي المالي.

واشار الدكتور آلان فيليغاس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة "ليابيفاي"، "تتمحور مهمتنا حول توفير الرفاهية المالية وجعلها في متناول الملايين بطريقة عملية. إن تعاوننا مع "بايمنتولوجي" سيتيح لنا فرصة للتوسع بوتيرة أسرع، وتقوية بنيتنا التحتية، وتقديم حلول مالية آمنة ومتوافقة مع الأنظمة، مما يساهم في تحسين الجوانب المالية لحياة الأفراد اليومية."

ستركز الشراكة في مرحلتها الأولى على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تكتسب الخدمات المالية المرتبطة بالأجور وإمكانية الوصول إلى الأجور المكتسبة زخماً سريعاً. وترى الشركتان أن هناك فرصة واعدة للتوسع في أسواق ناشئة أخرى، حيث تتطلب الطبقة المتوسطة المتنامية والقوى العاملة عبر الحدود حلولًا مالية أكثر مرونة وشمولاً.

من خلال الجمع بين بنية تحتية متطورة للمعالجة وتصميم منتجات ترتكز على الإنسان في المقام الأول، تسعى "بايمنتولوجي" و"ليابيفاي" إلى إعادة تصور طريقة تقديم الخدمات المالية والتحول من المعاملات التفاعلية، إلى تقديم دعم مالي استباقي يتكامل بسلاسة مع الحياة اليومية.

تُعتبر "بايمنتولوجي" من أبرز الشركات المتخصصة في معالجة بيانات المُصدرين من الجيل التالي، إذ تُتيح لشركات التقنية المالية والبنوك الرقمية والبنوك المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد إمكانية تطوير وإدارة حلول دفع مبتكرة بسهولة وعلى نطاق عالمي. تلعب الشركة دوراً حاسماً في تعزيز تجربة العملاء والقيمة ككل من خلال تقديم منصات وخدمات متكاملة وسهلة الاستخدام، مما يُساعد العملاء على تبني تغييرات جوهرية، وتسريع عملية إطلاق منتجاتهم في السوق، وتحقيق النمو.

بفضل منصتها المتقدمة متعددة السحابة التي تتيح تغطية عالمية واسعة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، تحتل "بايمنتولوجي" موقع الصدارة في قطاع المدفوعات. يتألف فريق الشركة من نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال المدفوعات، الذين يتمتعون بفهم عميق للأسواق المحلية، ويقدمون خدماتهم في 50 دولة تغطي 14 منطقة زمنية مع توفير دعم مستمر على مدار الساعة. كما تكرس "بايمنتولوجي" جهودها لتعزيز الشمول المالي على مستوى العالم، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الأفراد، والمساهمة بشكل فعّال في تطوير المجتمعات التي تعمل فيها.

"ليابيفاي" هي منصة متخصصة في التكنولوجيا المالية تركز على الموارد البشرية وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تهدف المنصة إلى تعزيز الرفاه المالي للعاملين من ذوي الدخل المتوسط، كما تتيح للشركات تعزيز قدرات قواها العاملة من خلال تقديم حلول تقنية مبسطة ومسؤولة للوصول إلى الدخل المكتسب وأدوات مالية مرتبطة بالراتب. وترتكز مهمة "ليابيفاي" على جعل الرفاه المالي جزءاً أساسياً من بيئة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

