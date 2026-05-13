أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - وقّعت كل من مجموعة ايدج وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير قدرات موظفي أدنوك عبر برامج التدريب والدعم المتقدمة التي تقدمها "بريدج"، الذراع الاستراتيجية لمجموعة ايدج في تطوير التكنولوجيا ونقلها من مراحل التطوير إلى الإنتاج والتصنيع والتميز التشغيلي، وكانت بريدج قد نجحت في تدريب أكثر من 450 موظفاً من أدنوك ضمن تعاون سابق، حيث شملت البرامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومهارات القيادة وأدوات اتخاذ القرار المعتمدة على البيانات والتحول الرقمي.

وبموجب التعاون الجديد، ستدعم بريدج دعم مبادرات أدنوك في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات البشرية ودمج التكنولوجيا الحديثة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تغطي مجالات تطوير القيادات وتعزيز التنوع والشمول وصقل المهارات، إضافة الابتكار والتحديات التطبيقية، وتمكين القوى العاملة، فضلاً عن توظيف التكنولوجيا الحرجة ومزدوجة الاستخدام في أصول الطاقة والاستدامة ومرونة البنية التحتية عبر سلسلة القيمة الخاصة بأدنوك.

وفي هذا الصدد، قالت سناء الضاومي، نائب رئيس أول للموارد البشرية بمجموعة ايدج: "يسهم هذا التعاون في نقل خبرات ايدج في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات إلى بيئة عمل أدنوك، بما يعزز بناء القدرات الوطنية المستدامة وعالية المستوى ودعم رؤية دولة الإمارات المستقبلية. كما ستوفر هذه الشراكة لموظفي أدنوك فرصة الوصول إلى أحدث البرامج والأدوات والمعرفة التي تعزز المهارات الوطنية السيادية وترسخ مكانة الإمارات باعتبارها مركز عالمي للابتكار والطاقة."

وتعكس الشراكة التقارب الاستراتيجي بين ايدج وأدنوك، باعتبارهما من الشركات الكبرى في أبوظبي، ودورهما المشترك في دعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد معرفي متقدم قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتطور.

ومن جانبه، قال أحمد المهيري، نائب رئيس أول، الخدمات المشتركة للموارد البشرية والثقافة للمجموعة في "أدنوك": "تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك وايدج التزامنا بتأهيل الكفاءات الوطنية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم نمو أدنوك ويساهم في تسريع التقدم والتطور في دولة الإمارات."

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

