يسهم التعاون بين القطاعين العام والخاص ضمن الإطار التنظيمي الجديد، نحو تسريع اعتماد المركبات الكهربائية في الشارقة، ودعم تطوير بنية تحتية مستقبلية على مستوى دولة الإمارات

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن توقيعها شراكة استراتيجية مع شركة "آيون"، المشروع المشترك للتنقّل المستدام بين "بيئة" وشركة الهلال للمشاريع، لإنشاء شبكة واسعة من شواحن السيارات الكهربائية في إمارة الشارقة. وتفصيلاً، ستتعاون "آيون" مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة واسعة تضمّ أكثر من 100 شاحن سريع للسيارات الكهربائية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في تطوير البنية التحتية الداعمة للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي تلك الشراكة النوعية، عقب اعتماد "آيون" كأول شركة معتمدة في إمارة الشارقة لتشغيل نقاط شحن السيارات الكهربائية.

وقع الشراكة كلّ من سعادة المهندس يوسف خميس محمد العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وخالد الحريمل، رئيس مجلس إدارة "آيون"، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة"، في مقر "بيئة" الرئيسي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من كلا الجانبين. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب القرار الصادر مؤخراً عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والذي يقضي بوضع إطار شامل لتنظيم البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، بما يدعم الأهداف الطموحة لتنقّل أكثر إستدامة في الإمارة.

وفي معرض حديثه حول هذا الإعلان، قال سعادة المهندس يوسف خميس محمد العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة: "سيعمل المشروع على توفير أكثر من 100 شاحن سريع للسيارات الكهربائية على مستوى مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والمنطقة الشرقية، لتلبية احتياجات العدد المتنامي من مستخدمي السيارات الكهربائية. وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات التزامها الراسخ بتطوير خدمات التنقّل الكهربائي في الإمارة، بما يتماشى مع المساعي الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة والحدّ من انبعاثات الكربون والارتقاء بمنظومة التنقّل الأخضر، بما في ذلك الحافلات وسيارات الأجرة الكهربائية."

وأكّد سعادته على أهمية التعاون مع أبرز الجهات الحكومية في الشارقة، قائلاً: "سنعمل على تنفيذ هذا المشروع وفقاً لأعلى معايير الجودة من خلال التنسيق المستمرّ مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ضمن الفترة الزمنية المتّفق عليها. وبهذه المناسبة، أود الإشادة بالدور الفعّال الذي تقوم به الهيئة في تسهيل الإجراءات اللازمة واعتماد الخطط المقترحة وإصدار التصاريح، بما يعكس الجهود الحكومية المتكاملة الرامية إلى الارتقاء بتجربة مستخدمي السيارات الكهربائية وتحقيق أهداف إمارة الشارقة المرتبطة بالاستدامة".

الجدير بالذكر أنّ تطبيق الهاتف المحمول المتكامل لشركة "آيون" سيُسهم في تسهيل الوصول إلى شبكة تضمّ أكثر من 100 شاحن سريع للسيارات الكهربائية، بما يتيح للمستخدمين تحديد موقع أقرب شاحن باستخدام الخريطة، وتتبّع عملية الشحن بشكل لحظي، وإتمام عملية الدفع بسلاسة تامّة.

ومن جانبه، قال خالد الحريمل، رئيس مجلس إدارة "آيون"، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة": "فخورون بأن تكون "آيون" أول شركة معتمدة في الشارقة لتشغيل وصيانة نقاط شحن السيارات الكهربائية، حيث يسعدنا العمل مع شركائنا على إنشاء منظومة شحن كهربائية متطوّرة ومتاحة للجميع، بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات المرتبطة بالاستدامة والحياد المناخي. وأود التنويه إلى أننا نَعِد مستخدمي السيارات الكهربائية بتجربة شحن متطورة وسلسة من خلال منصّة "آيون" المتكاملة، والتي ندعم من خلالها الجهات التي تملك وتشغّل محطات الشحن الكهربائية بما يلزم من أدوات لإنشاء وإدارة شبكة موثوقة وفعّالة لخدمات التنقّل المستدام".

يأتي هذا المشروع بعد إطلاق منصّة "آيون" الموحّدة لشحن السيارات الكهربائية بنجاح في أكتوبر 2025، وذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى من معرض "إيفولف لمستقبل التنقّل" في الشارقة. وتسعى "آيون" من خلال تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات إلى بلوغ آفاق جديدة على صعيد شحن السيارات الكهربائية بطرق ذكية وأكثر كفاءة، بما يعزّز ترابط منظومة السيارات الكهربائية المتكاملة في الشارقة.

فيما قال توشار سينغفي، عضو مجلس إدارة "آيون" ونائب الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع: "تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة في بناء البنية التحتية الداعمة لمستقبل التنقل في دولة الإمارات. ونحن فخورون بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لتعزيز دور "آيون" بالإمارة وتطوير شبكة شحن مترابطة وجاهزة للمستقبل، مصمّمة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. كما تعكس هذه الشراكة نهجنا الاستثماري الأوسع في الهلال للمشاريع، والقائم على دعم المنصات القابلة للتوسع في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم، والتي تدمج بين البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات التشغيلية لتقديم قيمة مستدامة على نطاق واسع."

يُشار إلى أن شبكة شحن السيارات الكهربائية المرتقبة، ستلعب دوراً محورياً في تسريع وتيرة تبنّي حلول التنقّل المستدام في كافة أنحاء إمارة الشارقة، بما يدعم مساعي دولة الإمارات الرامية إلى الحدّ من انبعاثات الكربون وتعزيز جودة الحياة في المدن وتسهيل التحوّل نحو مستقبلٍ مستدامٍ قائم على خفض انبعاثات الكربون.

نبذة عن شركة "آيون":

تسعى شركة "آيون" من مقرّها القائم بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التنقّل الكهربائي، عبر تعزيز الترابط بين مستخدمي السيارات الكهربائية والجهات المسؤولة عن تشغيل محطات الشحن وأصحاب العقارات والجهات الحكومية من خلال منصّة متكاملة. وتستفيد "آيون" من خبراتها العالمية الواسعة في مجال السيارات الكهربائية وفهمها لاحتياجات المنطقة، لإنشاء وإدارة البنية التحتية الرقمية والمادية الضرورية لتسريع وتيرة استخدام السيارات الكهربائية في منطقة الخليج. انطلقت "آيون" في عام 2018 كمشروع مشترك بين "بيئة" وشركة الهلال للمشاريع، بهدف ابتكار الحلول الرائدة في مجال التنقّل الأخضر والإسهام في بناء مستقبلٍ مستدامٍ.

نبذة عن "بيئة":

تُعد "بيئة" رائدة في مجالي الاستدامة والابتكار، حيث تطوّر حلولاً لمستقبل مستدام عبر قطاعات الاستدامة، والطاقة، والتكنولوجيا، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية. وتتخذ "بيئة" من الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، وتعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمجموعة قابضة متنوعة، من أجل الارتقاء بمستوى جودة الحياة لأجيال الحاضر والمستقبل.

نبذة عن الهلال للمشاريع:

الهلال للمشاريع هي شركة متعددة الجنسيات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع باستثمارات استراتيجية عبر عدة قطاعات. تأسست الشركة في عام 2007، وتضم مجموعة متنوعة تشمل 57 شركة تابعة وشقيقة واستثماراً في 19 دولة، ويعمل لديها أكثر من 1,600 موظف. وتغطي منصاتها الأربع (CE‑Operates, CE‑Invests, CE‑Ventures، و CE‑Creates)، مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والطيران الخاص، والأسهم الخاصة، ورأس المال الجريء، وحاضنات الأعمال. وتُعد الهلال للمشاريع شركة تابعة لمجموعة الهلال، وهي شركة عائلية تسهم في تشكيل اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من 50 عاماً.

