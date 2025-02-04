الرياض، المملكة العربية السعودية: اختارت شركة "فودكس - Foodics"، الرائدة في مجال تكنولوجيا المطاعم وأنظمة الدفع والحائزة على جوائز مرموقة، منصة "موني - MoneyHash"، الأبرز في مجال تنظيم عمليات الدفع وإدارة الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ بهدف تعزيز كفاءة التشغيل للمطاعم وشركات خدمات الطعام في جميع أنحاء المنطقة.

وتقود فودكس عملية الابتكار وتمكين شركات قطاع الأغذية والمشروبات من الازدهار في سوق ديناميكي ومتطور. وعلى مدار العشر سنوات الماضية، أثبتت "فودكس - Foodics" مكانتها كأفضل حل تقني لإدارة المطاعم، كونها شركة تقنية مالية مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما)، فيما حققت نموًا ملحوظًا منذ إطلاقها في عام 2014، حيث قامت بمعالجة أكثر من 2.5 مليار طلب عبر منصتها.

شراكة ناجحة مع علامات تجارية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات:

بدأت قصة نجاح هذه الشراكة في عام 2022 مع إطلاقها في "كريسبي كريم"، حيث تم دمج مزودي خدمات الدفع النيجيريين لتبسيط العمليات. ومنذ ذلك الحين، دعمت موني هاش شركة فودكس في ضم العديد من التجار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك علامات تجارية مشهورة مثل "كنتاكي - KFC" في مصر و"Emirates Catering" في الإمارات العربية المتحدة.

ومكّنت حلول موني هاش المبتكرة تجار فودكس من تحقيق:

تخفيض تكاليف عمليات التوسع بنسبة 90%.

تسريع الوصول إلى السوق، وتقليل المدة الزمنية للتنفيذ من عامين إلى 3 أشهر فقط.

سهولة التوسع وتعزيز الحضور في السوق.

رؤية جديدة لمستقبل حلول الدفع:

يتضمن الفصل التالي من الشراكة ثلاثة تطورات محورية لزيادة تمكين فودكس وتجارها:

تحسين أداء الدفع: تقليل فشل عمليات الدفع وتحسين تجربة المستخدم.

مدفوعات رمز الاستجابة السريعة ( QR Code): تقديم حلول دفع غير تلامسية سلسة داخل المتاجر.

تقديم حلول دفع غير تلامسية سلسة داخل المتاجر. الدفع عن طريق الرابط لطلبات الهاتف: تقديم حلول لمراكز الاتصالات تمكن المطاعم الصغيرة من معالجة الطلبات الهاتفية بكفاءة عبر الدفع الإلكتروني

تساهم هذه الشراكة في تطوير قطاع المطاعم في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تقدر قيمته بنحو 33.71 مليار دولار، من خلال حلول مبتكرة تسهل العمليات التشغيلية وتدعم توسع الأعمال في سوق سريع النمو.

نادر عبد الرازق، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موني هاش، صرّح قائلًا: "شراكتنا مع فودكس تمثل خطوة محورية في تطوير عمليات الدفع لقطاع المطاعم في المنطقة. بفضل تقنيات موني هاش المتقدمة في تنظيم المدفوعات، جنبًا إلى جنب مع منصة فودكس القوية، نساهم في بناء منظومة دفع أكثر كفاءة وموثوقية لآلاف المطاعم و التجار في الشرق الأوسط وأفريقيا".

أحمد الزيني، الرئيس التنفيذي لشركة فودكس، أضاف: "هذه الشراكة الاستراتيجية تتماشى مع رؤيتنا لتمكين أصحاب المطاعم من خلال التكنولوجيا المتقدمة. بدمج حلول موني هاش المتطورة، نحن نعمل على تعزيز عمليات الدفع الإلكتروني، مما يسهل على التجار إدارة عملياتهم ويوفر تجربة سلسة للمستهلكين"

تُقدر قيمة سوق المطاعم في الشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي 33.71 مليار دولار، مما يوفر فرصًا كبيرة للابتكار والنمو. ومن خلال الجمع بين حلول موني هاش المتطورة ومنصة فودكس الرائدة في إدارة المطاعم، تسهم هذه الشراكة في إحداث نقلة نوعية في عمليات قطاع الأغذية والمشروبات، مما يساعد الشركات على التوسع بكفاءة والازدهار في سوق شديد التنافسية والتغير.

"موني هاش - MoneyHash":

تُعد موني هاش منصة متكاملة لإدارة المدفوعات والإيرادات في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدم حلولًا متطورة لمعالجة تحديات المدفوعات الرقمية، مثل صعوبة التكامل مع مزودي الدفع، وانخفاض معدلات التحويل، وأخطاء الدفع، وعدم كفاءة عمليات الدفع، بالإضافة إلى مكافحة الاحتيال. تهدف الشركة إلى تبسيط البنية التحتية للمدفوعات، مما يمكن الشركات من التركيز على النمو والتوسع.

تكمن مهمة موني هاش الرئيسية في تحسين البنية التحتية للدفع. من خلال تبسيط هذه العمليات الحيوية، تُمكن موني هاش الشركات من التغلب على العقبات التشغيلية، والتركيز على استراتيجيات النمو والتوسع الأساسية الخاصة بها.

حول "فودكس - FOODICS":

فودكس هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المطاعم وأنظمة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع نظام بيئي مبتكر ومتكامل (SaaS) يجعلها رائدة في صناعة الأغذية والمشروبات الإقليمية. مرخصة رسميًا كشركة تقنية مالية من قبل البنك المركزي السعودي (ساما)، تتمثل رؤية الشركة في بناء نظام إدارة مطاعم كامل يمكّن المالكين من إدارة عملياتهم بسلاسة وتنمية أعمالهم. ورسالتها هي تمكين أصحاب المطاعم والتجار بنظام نقاط بيع قائم على السحابة الشاملة لإثراء عملياتهم. تلبي فودكس جميع قطاعات قطاع الأغذية والمشروبات من المطاعم التقليدية ذات الخدمة الداخلية والمقاهي ومطاعم الخدمة السريعة والمخابز وعربات الطعام وصولًا إلى المطابخ السحابية وتجار التجزئة الصغار غير الغذائيين. منذ إنشائها في عام 2014، عالجت بنجاح أكثر من 2.3 مليار طلب عبر المنصة وجمعت رقمًا قياسيًا قدره 170 مليون دولار أمريكي في الجولة الثالثة من التمويل، مما يجعلها واحدة من أكثر شركات SaaS الواعدة التي تظهر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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