دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الدفع الرقمي والناشطة في تسع دول في المنطقة، عن تعيين بابلو لوندونو في منصب المدير العام. وتواصل الشركة تطوير قطاع المدفوعات في المنطقة، من خلال دعم أكثر من 3500 عمل تجاري عبر حزمة متكاملة من منتجات الدفع المرنة وميسورة التكلفة، فضلاً عن سعيها المستمر لتحسين حلول الدفع لعملاء أمازون.

ويأتي تعيين لوندونو في وقت تُعزز فيه الشركة من وتيرة تنفيذ مهمّتها في تطوير بنية تحتية متقدّمة للمدفوعات، ودعم الشركات بمختلف أحجامها، وذلك من خلال تمكين عمليات الدفع الآمنة، والتكامل السلس، والحماية المتقدّمة من الاحتيال، وتحليلات البيانات الشاملة التي تُسهم في نمو الشركة. وسيتولّى لوندونو ضمن منصبه الجديد قيادة خطط التوسّع الاستراتيجي ومبادرات الابتكار لدى أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في مجال المدفوعات الرقمية.

ويتمتع لوندونو بخبرة عالمية واسعة في شركة أمازون تمتد لأكثر من 15 عاماً، وقد شغل مؤخراً منصب المدير الإقليمي للشؤون المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لعب دوراً محورياً في قيادة مسيرة النمو الإقليمي للشركة. وتشمل مسيرته المهنية تولّي مناصب قيادية في عدد من أقسام أمازون في كلٍّ من الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، مّما أتاح له صقل مهاراته وتنمية معرفته في مجالات التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والعمليات. ويحمل لوندونو شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من كلية "تيبر" للأعمال في جامعة "كارنيجي ميلون"، بالإضافة إلى شهادة بكالوريوس في هندسة الإنتاج.

وبمناسبة تعيينه في المنصب الجديد، قال لوندونو: "خلال مسيرتي المهنية الممتدة لأكثر من 15 عاماً في أمازون عبر ثلاث قارات، أتيحت لي فرصة استثنائية للعمل في مؤسسة رائدة تُشكّل مُلتقى للتكنولوجيا والتمويل والابتكار. وفي ظل التحول الجذري الذي يشهده قطاع المدفوعات الرقمية، يشرفني أن أقود مسيرة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في هذه المرحلة المحورية، حيث نتطلع إلى صياغة مستقبل القطاع بالتعاون مع فريقنا المتميّز وشركائنا الاستراتيجيين."

عن أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني

أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني شركة رائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى منح الشركات ذات النشاطات التجارية عبر الإنترنت تجربة دفع إلكترونية سهلة ومدروسة التكلفة وموثوقة. أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني مصمّمة بشكل يسمح للشركات بتأسيس حضورها عبر الإنترنت وتعزيزه بفضل خدمات وحلول الدفع الرقمي الآمنة وسهلة الاستخدام؛ بما في ذلك تكنولوجيا الترميز، ونُظم الدفع المحلية، وخدمات مقدمة من جهات خارجية تتضمن أدوات كشف الاحتيال المتطورة، وخطط التقسيط مثل برنامج "اشترِ الآن، وادفع لاحقاً" (Buy-Now-Pay-Later)، والمحافظ الرقمية، والإبلاغ عن واجهات برمجة التطبيقات لإعداد التقارير، بالإضافة إلى تقديم بيانات متطورة حول مدفوعات المستهلكين.

