أعلنت شركة كيو، إحدى أبرز الشركات متعددة التخصصات في مجال الاستشارات، وشركة مارغوليز هولزلي أركيتكتشر، الرائدة في تصميم مراكز البيانات والمرافق الحيوية عالية الاعتمادية، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول متكاملة وشاملة لمراكز البيانات لصالح المطورين والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

وفي ظل التسارع الكبير في الطلب على البنية التحتية الرقمية عالية الأداء، بالتزامن مع تحديات الطاقة وتعقيدات الأطر التنظيمية، تجمع هذه الشراكة بين الريادة الإقليمية لشركة كيو في مجال البنية التحتية والخبرة المتقدمة لشركة مارغوليز هولزلي أركيتكتشر في تصميم منشآت مراكز البيانات فائقة السعة والمرافق الحيوية المعقدة. ومن خلال هذا التكامل، تقدم الشركتان منصة موحدة توفر خدمات شاملة تغطي كامل دورة المشروع، بدءاً من دراسات الجدوى في المراحل المبكرة، مروراً بالتصميم والتنفيذ والتشغيل التجريبي، وصولاً إلى إدارة المرافق على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات العالمية في البنية التحتية لمراكز البيانات 3 تريليونات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. ويعكس هذا الزخم الاستثماري الهائل حجم التحول الذي يشهده هذا القطاع، بما يفوق من حيث الحجم المالي بعض أبرز المشاريع التحولية في العصر الحديث، بما في ذلك برنامج أبولو الفضائي. وتتمتع شراكة كيو ومارغوليز هولزلي أركيتكتشر بموقع تنافسي قوي يمكّنها من دعم العملاء بفعالية وابتكار في مواجهة التحديات المعقدة، بما في ذلك توافر الطاقة، والقيود التنظيمية، والحاجة إلى ضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع.

وقال غريغوري كاربينسكي، الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك في كيو:

"تجمع هذه الشراكة بين خبرات عالمية رائدة في تصميم مراكز البيانات فائقة السعة وبين خبرة إقليمية عميقة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما يتيح نهجاً أكثر تكاملاً وتنسيقاً في تطوير مراكز البيانات. ومن خلال مواءمة متطلبات الشبكات الكهربائية والاشتراطات التنظيمية وتصميم المرافق منذ المراحل الأولى، نساعد عملاءنا على خفض المخاطر وتسريع الموافقات ورفع الطاقة التشغيلية بوتيرة أسرع."

من جانبه، قال ماثيو هولزلي من مارغوليز هولزلي أركيتكتشر:

"من خلال مواءمة خبراتنا التقنية المتخصصة مع ريادة كيو في منطقة الشرق الأوسط، نعمل على تسريع الطريق نحو بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي. وتتيح لنا نقاط القوة المشتركة تبسيط تعقيدات التنفيذ، وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز الأداء التشغيلي طويل الأمد للمشاريع الأكثر طموحاً في المنطقة."

وتقدم كيو ومارغوليز هولزلي أركيتكتشر معاً نهجاً متكاملاً بالكامل لتطوير مراكز البيانات، يجمع بين تصميم منشآت فائقة السعة، وتخطيط البنية التحتية، والتنسيق التنظيمي، وتنفيذ المشاريع ضمن إطار عمل موحد. ويتيح هذا النموذج التطوير المتزامن للمرافق والبنية التحتية المرتبطة بالشبكات الكهربائية منذ اليوم الأول، بما يضمن مواءمة متطلبات المرافق العامة والموافقات التنظيمية وتطورات التصميم بصورة متوازية.

كما يوفر هذا النموذج المتكامل جهة واحدة للمساءلة عبر كامل دورة حياة المشروع، بدءاً من الاستشارات المفاهيمية ووصولاً إلى العمليات التشغيلية. ويسهم ذلك في تحقيق قدر أكبر من التنبؤ في التنفيذ، وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية، ودعم الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب تعزيز فرص الوصول إلى التمويل الأخضر من خلال أطر الشهادات المعترف بها.

وتتمتع كيو ومارغوليز هولزلي أركيتكتشر بسجل حافل يمتد عبر أكثر من 30 دولة، مع خبرة تمثل أكثر من 1200 ميغاواط من القدرة المركبة، واستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي في قطاعات الطاقة والكهرباء ومراكز البيانات.

نبذة عن كيو

تعد كيو مؤسسة إبداعية متكاملة وعالية المرونة في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة والتخطيط وإدارة المشاريع وإدارة الإنشاءات. وتمثل الابتكار فيها أسلوب عمل متجذر في كل ما تقدمه. وعلى مدى أكثر من 60 عاماً، رسخت كيو، إلى جانب ممارساتها المتحالفة، مكانتها كشركة مستقلة متعددة التخصصات تحظى بتقدير واسع لما تقدمه من خدمات مهنية متميزة بصفتها شريكاً موثوقاً. ومن رسم الأفق العمراني للمدن إلى بناء مجتمعات مستدامة، تواصل كيو خدمة عملائها وصناعة إرث يمتد نحو مستقبل أفضل. وتسترشد الشركة في أعمالها بقيمها الأساسية المتمثلة في المرونة، والتعاطف، والمناصرة، والواقعية، والالتزام، والنزاهة، وهي القيم التي يقود بها أكثر من 2700 من أصحاب الخبرة والبصيرة جهودهم لمساعدة العملاء على تقليص المسافة بين الإلهام والتحقق. كما يعمل ضمن كيو نخبة من الكفاءات متعددة الجنسيات عبر قارتين و14 مكتباً.

للتواصل الإعلامي مع كيو

هيثم نصر

مدير الإعلام الرقمي

6972 أبراج تطوير، البرج 2، طريق الملك فهد، 4942، حي المحمدية، الرياض 12361، المملكة العربية السعودية

البريد الإلكتروني: Haytham.Nasr@keo.com

الموقع الإلكتروني: www.keo.com

نبذة عن مارغوليز هولزلي أركيتكتشر

مارغوليز هولزلي أركيتكتشر هي شركة تصميم متكاملة الخدمات تعتمد هيكلاً متعدد التخصصات يركز على تخطيط وتصميم المرافق التقنية عالية التعقيد. تأسست الشركة في نيويورك، وأنجزت أكثر من 75 مليون قدم مربعة من المشاريع في أنحاء القارة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن العمارة والهندسة ترتبطان ارتباطاً لا ينفصل. ومن خلال نهج تعاوني ومتعدد التخصصات بدرجة عالية، تجمع الشركة بين الجماليات والوظيفة والتكنولوجيا لتقديم حلول مبتكرة وعالية الأداء.

للتواصل الإعلامي مع مارغوليز هولزلي أركيتكتشر

كريستينا مارتينيز

مديرة التسويق وتطوير الأعمال

545 الجادة الثامنة، الطابق 19، نيويورك، NY 10018

البريد الإلكتروني: cmartinez@margulieshoelzli.com

الموقع الإلكتروني: www.margulieshoelzli.com

-انتهى-

#بياناتشركات