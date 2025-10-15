توقعات بوصول تكاليف أضرار الجرائم الإلكترونية عالميًا إلى 10.5 تريليون دولار سنويًا خلال العام الجاري 2025

الإمارات: أعلنت اليوم كل من شركة “سونيك وول” (SonicWall)، الرائدة عالميًا في مجال حلول الأمن السيبراني المداره، وشركة “ديجيتال بلانتس” (Digital Planets) – إحدى شركات مجموعة دي بي (DP Group) المتخصصة في الحلول والخدمات الرقمية المتكاملة – عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية رسمية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الرقمية في أسواق الشرق الأوسط.

وبموجب هذه الشراكة، أصبحت “ديجيتال بلانتس” شريكًا ذهبيا لـ”سونيك وول” (SonicWallGold Partner) لتقديم حلول الأمن السيبراني المتقدمة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.

تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات “جيتكس جلوبال 2025” (GITEX GLOBAL 2025) في مركز دبي التجاري العالمي، وهو أكبر حدث تكنولوجي في العالم بمشاركة أكثر من 6800 شركة تقنية، مع تركيز خاص على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية (Bio-Tech)، مما يعزز دور “جيتكس” كمنصة عالمية لصياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي.

نمو متسارع في التهديدات السيبرانية

تأتي هذه الشراكة في وقت بالغ الأهمية يشهد فيه سوق الأمن السيبراني في المنطقة نموًا غير مسبوق في ظل التوسع الرقمي المتسارع وتزايد تعقيد التهديدات.

فقد سجلت مصر أكثر من 20 ألف هجوم سيبراني خلال النصف الأول من عام 2025، استهدفت قطاعات الاتصالات والبنية التحتية الحيوية، فيما تشير تقارير عالمية إلى أن تكاليف الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية ستصل إلى 10.5 تريليون دولار سنويًا على مستوى العالم هذا العام.

كما يُتوقع أن يكون سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا ثاني أكبر الأسواق العالمية بنمو سنوي مركب يصل إلى 16.2% خلال الأعوام القادمة.

تعزيز منظومة الشركاء عبر برنامج SecureFirst

انضمت “ديجيتال بلانتس” رسميًا إلى برنامج الشركاء SecureFirst التابع لـ”سونيك وول”، مما يعزز من محفظة خدماتها الأمنية ويتيح لعملائها الوصول إلى حلول حائزة على جوائز عالمية في مجالات الحماية المتقدمة، المراقبة الذكية، والدفاع التنبؤي ضد الهجمات.

قال الدكتور أحمد حنفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “دي بي":“تمثل شراكتنا مع “سونيك وول” خطوة استراتيجية هامة تتماشى مع رؤيتنا في تمكين التحول الرقمي الآمن لعملائنا في المنطقة. وجاء توقيع الاتفاقية خلال “جيتكس جلوبال” ليعكس التقاء الابتكار مع التحديات الواقعية، حيث يظل الأمن السيبراني في صدارة أولويات المؤسسات اليوم.

أكد أن دمج حلول “سونيك وول” المتطورة مع خبراتنا الإقليمية سيمكننا من تقديم حلول شاملة وموثوقة تضمن صمودًا سيبرانيًا قويًا للمؤسسات في مصر والإمارات والسعودية وحماية لأصولها الرقمية الحيوية.”

من جانبه، قال المهندس محمد عبدالله، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (META) في “سونيك وول”:“تعكس هذه الشراكة التزام “سونيك وول” بدعم شركائنا الإقليميين وتزويدهم بأحدث التقنيات الأمنية. تمتلك “ديجيتال بلانتس” نهجًا احترافيًا يركز على العميل، وهو ما يتماشى مع فلسفتنا التي تضع الشريك في قلب منظومة العمل.

أضاف، هدفنا هو تمكين التحول الرقمي الآمن ومساعدة الشركات من جميع الأحجام على الانتقال إلى البيئات السحابية والهجينة بأمان، في مواجهة التهديدات المتزايدة في عصر الذكاء الاصطناعي الذي شكّل محور اهتمام “جيتكس” هذا العام.”

الشرق الأوسط في دائرة الاستهداف

تشير الإحصاءات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد الهجمات السيبرانية في عام 2024، مع تزايد الهجمات المدعومة من جهات دولية تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، ما يجعل التعاون بين “سونيك وول” و”ديجيتالبلانتس” خطوة جوهرية لتعزيز الأمن الرقمي الإقليمي.

